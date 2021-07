Timmermans haalt Europa overhoop om klimaatdoel te halen

Frans Timmermans heeft er jaren naartoe gewerkt. De Nederlandse eurocommissaris voor klimaat heeft, net als zijn kabinetschef Diederik Samsom, tot het laatste moment vergaderd, gepleit en gesoebat om er de handen voor op elkaar te krijgen.

Woensdagmiddag kan de wereld erop reageren: dan presenteert Timmermans een gigantisch pakket aan maatregelen waarmee de Europese uitstoot van CO 2 in de komende jaren fors naar beneden moet. Met, als het tenminste is gelukt, twaalf wetsvoorstellen, die allemaal met elkaar verknoopt zijn, is dit het grootste pakket wetten dat de EU ooit uitbracht.

‘Fit for 55’ heet het geheel aan wetten, alsof het een sportprogramma is voor mensen van middelbare leeftijd. “Europa is notoir slecht in het verzinnen van titels”, verontschuldigde Diederik Samsom zich een maand geleden al tegen een groep Nederlandse Tweede Kamerleden.

Het uur van de waarheid is aangebroken

Van alles zal veranderen, zo was toen al duidelijk. Pakketten met namen als uitgebreid ETS, ERS, ETD, RED, CBAM en LULUCF halen heel Europa overhoop. Tot nu toe koerste de EU op 40 procent minder uitstoot dan in 1990, de nieuwe maatregelen zijn gericht op 55 procent minder in 2030. Dat doel is al eerder vastgesteld, het gaat nu om de invulling. Na 2030 moet het verder: uiteindelijk moet Europa in 2050 klimaatneutraal zijn.

Wat Timmermans betreft is het uur van de waarheid aangebroken. “Als we niets doen, zullen onze kinderen letterlijk vechten om water”, zei hij eerder dit jaar nog in Trouw. Daarom worden de bestaande maatregelen strenger en gaan ze ook gelden voor meer sectoren: ook voor het maken van gebouwen en auto’s gaan strenge normen gelden.

Dat betekent dat consumenten de komende jaren moeten overschakelen naar elektrische auto’s en dat huizen van het gas af moeten. Ook de industrie in heel Europa zal in rap tempo veranderingen moeten doorvoeren.

Dat grote delen van de voorstellen de afgelopen maanden al langzaam bekend werden, heeft tot gevolg dat de lobbymachine in Brussel al weken op volle toeren draait. Zowel van de kant van de industrie als van activisten kwamen er reacties. Voor de eerste groep is het veel te veel en veel te snel, voor de andere is het een magere serie voorstellen waarmee de echte problemen nog altijd niet worden aangepakt. Greenpeace bijvoorbeeld had liever gezien dat er meteen een eind wordt gemaakt aan het verstoken van fossiele brandstoffen of aan ontbossing, de auto-industrie wil liever iets langer de tijd krijgen.

Energie-armoede

Beide geluiden zullen de komende tijd nog volop te horen zijn. Na het commissievoorstel volgen nog onderhandelingen in de Europese Raad en het Europees Parlement. Daarbij zal Timmermans steeds blijven hameren op het belang om alle wetten tegelijk te bespreken: als er van één wet een stukje af wordt geschraapt, moet in een andere een scherper doel worden toegevoegd, anders komt het 2030-doel in gevaar.

Hoe lang dat overleg zal duren, weet niemand precies. Brusselse molens draaien vaak traag en in dit geval zou het nog wel eens iets trager dan gewoonlijk kunnen gaan. De belangen van verschillende landen lopen sterk uiteen: Duitsland koestert zijn autofabrieken, in Polen zorgen kolenmijnen voor een hoop werkgelegenheid. In het Europees parlement bestaat de vrees dat minder draagkrachtige burgers hun energierekening niet meer zullen kunnen betalen, ook al voorzien de plannen in een fonds dat zogenaamde energie-armoede moet voorkomen. Daardoor wordt niet verwacht dat de wetten vóór 2023 echt van kracht worden. De industrie hoeft er natuurlijk niet op te wachten, die kan donderdag al van start. Frans Timmermans zal woensdag de toon in vele directiekamers al hebben bepaald.

