Tientallen klimaatactivisten aangehouden bij protest Rijksmuseum

Er zijn nog honderden mensen die zich hebben aangesloten bij actiegroep Extinction Rebellion aanwezig op de Stadhouderskade.

Agenten namen eerder op de ochtend ook diverse voertuigen in beslag. Daarin zaten spullen waarmee een meerdaags kampement gemaakt kon worden, zei een politiewoordvoerster. De actievoerders waren van plan een week op de Stadhouderskade te blijven. Er waren al tientallen tentjes opgezet.

De demonstranten hadden echter geen toestemming om op de Stadhouderskade te demonstreren. Wel kunnen ze terecht op het Museumplein. Daar zijn maandag diverse actievoerders heen gegaan die niet gearresteerd wilden worden. De actie is een initiatief van de groep Extinction Rebellion.

Eisen

De groep wilde pas weggaan als hun eisen werden ingewilligd. De actievoerders willen dat de waarheid wordt verteld over het klimaat. De netto-uitstoot moet in 2025 op nul staan, en er moet een burgerraad worden opgezet om dit mogelijk te maken.

De demonstranten lieten onder meer teksten horen als ‘Climate Justice Now’. Ook droegen ze een groot spandoek en bordjes met de tekst: Sorry dat we de weg blokkeren, maar dit is een noodgeval. Ook hangen er borden met de teksten: We zijn zo weer weg net als de aarde.

Al snel na het begin van het protest was de politie ter plaatse. De ME omsingelde de groep en gaf hen de kans vrijwillig te vertrekken. De Stadhouderskade is een belangrijke verkeersader in de hoofdstad.

Wereldwijde betoging

In verschillende steden ter wereld zijn maandag klimaatactivisten van Extinction Rebellion de straat opgegaan.

Ze kwamen onder meer bijeen in Berlijn, Madrid en Londen. Ook in Nieuw-Zeeland en Australië gingen mensen de straat op.

Bij sommige protesten kwam het tot confrontaties tussen betogers en de politie. In Londen werden 21 activisten gearresteerd. Zij blokkeerden een brug bij Westminster en sloten meerdere straten af. In Madrid ging het om circa 200 mensen die de Castellana blokkeerden. Dat is een van de drukste straten van de Spaanse hoofdstad. De politie probeert daar de activisten uit elkaar te halen.

Ook in Australië en Nieuw-Zeeland werden tientallen mensen opgepakt. Dat gebeurde in onder meer Wellington, Sydney en Brisbane.

Lees ook:

De openbare orde verstoren is voor actiegroep Extinction Rebellion de enige manier

Trouw keek eerder dit jaar mee bij de Nederlandse tak van de van oorsprong Britse beweging Extinction Rebellion. “Burgerlijke ongehoorzaamheid is nog de enige manier om iedereen wakker te schudden.”