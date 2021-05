Tien jaar zon: en dat levert me bijna 1300 euro per jaar op

Ik had gisteren weer een heel goede reden voor een feestje: om 12.00 uur stroomde er precies tien jaar zonnestroom van mijn dak. Het is meer stroom geworden dan vooraf voorspeld, en isolatiemaatregelen hebben me in die tien jaar ook nog eens flink vrolijk gestemd.

Op 12 mei 2011 sloot elektrotechnicus Danny Bolten de twaalf panelen die ik via de eerste inkoopactie van Urgenda had aangeschaft aan op het net. Het was een mooie zonnige dag en het leverde meteen aangename verrassingen op. De panelen deden het beter dan ook Danny had verwacht. En dat is eigenlijk alle tien jaar daarna zo gebleven.

12 mei 2011: ik help Danny Bolten bij het plaatsen van het laatste zonnepaneel. De stroom kan gaan stromen. Beeld Olaf Kraak

Mijn panelenset zou zo'n 2350 kWh per jaar leveren, was de belofte, en daar had ik mijn rekensommen op gebaseerd. Het werden er echter in totaal 25.376, gemiddeld dus 2538, met uitschieters tot 2690. En die uitschieter stamt van 2019, toen de panelen al acht jaar oud waren. Oftewel: van veroudering en slechter presterende panelen heb ik al die tijd niets gemerkt. Ook dat is dus een meevaller. Net als het feit dat de omvormer het onderweg niet heeft begeven, iets waar vooraf toch keurig officieel voor werd gewaarschuwd.

Zo goed als nieuw

Als ik al van tegenvallers zou willen spreken, dan zijn dat twee zaken. De stroomprijs zou, zo schatte ik in 2011 in, elk jaar wel met 1 of 2 cent stijgen. Dat zou mijn besparing financieel gezien elk jaar een paar procent groter maken. Maar de stroomprijs bleef nagenoeg gelijk. Ik klaag niet. En de panelen had ik twee of drie jaar later zóveel goedkoper kunnen krijgen, dat ik ze nu al zou hebben terugverdiend. In feite moet ik nu nog drie jaar wachten op dat moment. Maar dat had ik vooraf al zo ingeschat en dus vind ik ook dat geen probleem.

Wat mij betreft staan mijn panelen nog altijd 'zo goed als nieuw’ op mijn dak. Ze presteren in ieder geval nog alsof ze gisteren zijn gekocht. En ik gok er dus op dat ze nog tientallen jaren mee zullen gaan. Ik begin er stevig aan te geloven dat ze mij, sinds kort een zeventigjarige, gaan overleven.

Zoals ik af en toe kon melden, hebben de panelen me ook geïnspireerd om nog wat meer aan verduurzaming te doen, met name om te isoleren. Zo kwamen er miljoenen kunststofkorreltjes in mijn spouwmuur en een folie onder mijn vloer. Met nog een paar HR++ ramen erbij zorgde dat voor een sterke verlaging van ons gasverbruik.

Elk jaar duizend kuub minder

Ik houd sinds 2008 het gasverbruik bij. In de jaren tot de spouwmuurisolatie verstookten we gemiddeld 2560 m3 gas per jaar. Sinds in 2014 ook de vloer is geïsoleerd, is dat 1977, oftewel bijna 600 m3 minder. Bij de huidige gasprijs is dat zo'n 450 euro per jaar. Maar: in feite besparen we veel meer. Want in 2011 hielden we de thermostaat op 19 graden, en tegenwoordig is dat 20,5 (we worden wat ouder...) Elke graad scheelt zo'n 6 procent aan gas, en we zouden nu dus eigenlijk 9 procent meer dan het oude gemiddeld van 2560 m3 gebruiken. Bovendien kwam ik in 2016 thuis, wegens pensioneren. Ik ben een dure klant: ons gasverbruik schoot met 250 m3 omhoog. Zonder isolatie zouden we nu gemiddeld ruim 3000 m3 gas wegbranden. Onze besparing is dan ruim 1000 m3, 750 euro, per jaar.

Tel daar de besparing aan stroom bij op: 2540 kWh, bijna 550 euro, per jaar, en onze financiële besparing is nu bijna 1300 euro per jaar. Dat is geld dat we nu elk jaar niet uitgeven aan stroom en gas! De investering voor de zonnepanelen (7100 euro) en de isolatiemaatregelen (3400 euro) hebben we al terugverdiend. Zij het dus dat de zonnepanelen op zich nog drie jaar ‘in het rood’ staan en de isolatie zich al dik heeft bewezen.

De klapper komt nog

Eerder dit jaar liet ik al weten dat deze zomer wat mij betreft ons huis van het gas af zou mogen. Er komt een warmtepomp. Die zorgt dan voor de echte klapper: 2000 m3 gas minder! Maar na advies van Duurzaam Bouwloket, dat namens de gemeente Bergen particulieren adviseert over klimaatmaatregelen, komt er misschien toch nog een tussenstap. Ik ga als eerste nu het dak van mijn woonkamer isoleren, want dat moet verantwoordelijk zijn voor verreweg het meeste warmteverlies.

Daarna spant het erom of ik het advies dat Groninger Will Eisinga mij al jaren geeft zal opvolgen, of toch nog een jaartje wacht met een warmtepomp. Will heeft zijn huis al bijna tien jaar geleden van het gas afgehaald. Hulde! Hij deed dat door een zogeheten hogetemperatuur-warmtepomp aan te schaffen. Die kan water tot 70 graden verwarmen en zo klakkeloos de gasgestookte cv -ketel vervangen. Maar zo'n warmtepomp verbruikt wel veel meer stroom dan een die op lage temperaturen werkt. Will heeft daar extra zonnepanelen voor aangeschaft. Ook prima. Die extra panelen neem ik ook, hoe dan ook.

Pomp met een blauw hart

Maar anderzijds denk ik: in feite verspil je dan toch energie. Dus misschien wacht ik nog een jaartje. Dan kan ik zien hoeveel de isolatie van mijn dak me aan gas bespaart en hoe sterk de warmtepomp straks dus nog echt moet zijn. Wie weet kan ik dan toe met een iets minder stroomvretende pomp.

En misschien nog wel belangrijker: eind volgend jaar zou de ‘Alkmaarse’ warmtepomp van Blue Heart Energy beschikbaar kunnen zijn. Dat is een warmtepomp die op geluid werkt (en toch geluidloos is) én die geen milieu-onvriendelijk koudemiddel nodig heeft. Eigenlijk wil ik daar heel graag op wachten.

Als dan is 2023 ook nog eens mijn zonneauto van Sono voor de deur komt te staan, heb ik na dertien jaar denk ik al mijn energiewensen voor thuis wel zo'n beetje vervuld...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

Lees ook:

Eindelijk! Commerciële zonnestroom

‘Stichting stunt met zonnepanelen’ stond er. Op de voorpagina van Trouw. Zonder subsidie toch geld verdienen aan de zon op je dak. Ik kon het amper geloven, maar na wat rekenwerk ging ik overstag.