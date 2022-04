Tien jaar en miljoenen euro's verder is de Floriade nog steeds niet af

Het zou ’s werelds grootste, groenste wereldtuinbouwtentoonstelling moeten worden. Een tentoonstelling waarbij de Nederlandse tuinbouw samen die uit tientallen andere landen zou laten zien welke innovatieve ideeën en oplossingen zij hebben ontwikkeld op het gebied van duurzaam wonen, bouwen en leven.

Tien jaar voorbereiding en miljoeneninvestering op miljoeninvestering bleken echter niet genoeg om de tentoonstelling in Almere op tijd af te krijgen. Zelfs op de dag van de officiële opening wemelt het nog van de kale akkertjes, zakken met bouwmaterialen en bouwvakkers die aan paviljoenen sleutelen. Toch is er al wel een aantal interessante duurzame initiatieven te vinden.

Bouwen met mycelium

Middenin het park staan drie witte reuzepaddenstoelen met daarnaast een cirkelvormig gebouw. Van een afstand lijkt het alsof er een dikke beige-achtige substantie vanaf druipt. Wie eraan voelt, zal merken dat het geen vochtige gelei is, maar een licht, sponzig materiaal.

Dit gebouw heet Growing Pavilion en is puur van plantaardige materialen gemaakt, waaronder rijststro, aardappel, hennep, hout en lisdodde. De 88 panelen die vanaf buiten op een stroperige gelei lijken, zijn van mycelium gemaakt: het ondergrondse schimmelnetwerk van paddenstoelen.

“Eigenlijk is het heel simpel”, legt medeontwikkelaar Lucas De Man uit. “Je verzamelt landbouwafval zoals stro of hennep en dat doe je in een mal. Daar laat je sporen op groeien. Na een week doe je het in een oven van 40 graden, dan gaat het dood en komt het ook niet meer tot leven.” Zonder die behandeling in de oven ontstaan op een gegeven moment paddenstoelen.

De schimmeldraden op het landbouwafval zorgen ervoor dat een hele lichte, brandvertragende en waterwerende substantie ontstaat. “Dat maakt het erg geschikt voor de bouw. Bovendien zijn de panelen makkelijk te verplaatsen omdat ze volledig organisch en zo licht als piepschuim zijn. “Als je van de panelen af wil, gooi je ze op het land en zullen ze langzamerhand verbrokkelen. Uiteindelijk wordt het door levende mycelium opgegeten.”

Bij de bouw van het paviljoen is door een duurzaamheidsadviesbureau onderzocht wat de CO 2 -uitstoot per onderdeel is: van de productie van het katoenen dak en de mycelium-panelen tot het vervoer. Vervolgens is deze uitstoot vergeleken met uitstoot van de conventionele en bouwmaterialen. Tijdens de productie van Growing Pavilion is zo’n 16.000 kilogram CO 2 uitgestoten: bij conventionele materialen zou dit rond de 40.000 kilogram zijn. Bovendien is bij de productie van het paviljoen ruim 26.000 kilogram CO 2 afgevangen en opgeslagen in de bouwmaterialen.

Onduidelijk is nog hoe het gebouw op de langere termijn zal reageren op water. “Een paar jaar terug hebben we het maanden buiten laten staan en dat ging goed. We zien het nu ook als een experiment.”

Bouwen met natuurlijke materialen heeft volgens De Man absoluut de toekomst. “Schimmels en bacteriën zijn echt fantastisch omdat ze goede binders zijn en CO 2 opnemen. We kunnen heel veel met wat de natuur ons biedt, we hebben alleen heel lang niet geluisterd.”

Een tiny house 7400 kilo Almeers plasticafval

Het Tiny Beach House is gemaakt van 7400 kilo plastic-afval uit Almere. Beeld Bram Petraeus

Boterkuipjes, kaasverpakkingen en snoepzakjes zijn gemaakt van laagwaardig, gemengd plastic. Na gebruik belanden ze normaal gesproken in de verbrandingsoven. Maar Bram Peters, directeur van Save Plastics, maakt er liever huizen van.

Aan de waterkant, tussen hopen zand waaruit gele stengels steken, staat een klein grijs huisje met roodbruine dakpannen. Tegen de muur staat een witte surfplank. “Wij hebben een tiny beach house gemaakt voor de Floriade”, zegt Peters trots.

Het hele gebouwtje, tot en met de dakpannen, is gemaakt van Almeers plastic-afval: 7400 kilo in totaal. “Dat afval is opgehaald door de reinigingsdienst van Almere en wij hebben het verwerkt in onze groene-plasticfabriek.” Daar maken Peters en zijn collega’s uit de stedelijke reststromen plastics voor nieuwe voorwerpen, zoals lantaarnpalen en bruggetjes. “We willen ook dat onze producten lokaal en circulair zijn”, zegt hij. “We moeten af van het grootschalige transport en de CO2-uitstoot die dat veroorzaakt.”

Peters woont zelf al meerdere jaren met zijn vrouw en twee zoons in een gerecycled plastic huis van 75 vierkante meter in een park in Arnhem. “Dat hadden we veel eerder moeten doen”, zegt hij. “We hebben nul onderhoud aan onze woning. In combinatie met ons uitzicht zorgt dat voor een permanent vakantiegevoel. Plastic is heel slecht voor het milieu, maar als je het nuttig toepast, wordt het heel duurzaam.”

Peters bouwt nu twee tiny houses van plastic in Castricum. Ze zijn 35m² groot, deels gemaakt van op het strand aangespoeld plastic en kosten rond de 40.000 euro.

Of wonen in plastic huizen de toekomst is? Absoluut, zegt Peters. “De komende tien jaar zijn bijna een miljoen huizen nodig. En terwijl hout moeilijk verkrijgbaar is en de grondstofprijzen de pan uit rijzen, is er een overschot aan plastic.”

Brug van vlas en biohars

De Smart Circular Bridge is een brug gemaakt van vlas, een materiaal dat vroeger onder meer werd gebruikt voor scheepstouwen. Beeld Bram Petraeus

“Ik geloof niet dat dit plastic is”, zegt een Amerikaanse toerist terwijl ze bedenkelijk naar de touwachtige wanden van de Smart Circular Bridge kijkt. “Is het canabis?”

De brug waar ze op staat, is gemaakt van een materiaal dat al duizenden jaren gebruikt wordt in kleding en zakken: vlas. Het is een stengelachtige plant, met blauwe bloemetjes, die onder andere wordt verbouwd in Zeeuws Vlaanderen en België maar met name in Noord-Frankrijk. De vezels uit de stengels van deze plant zijn erg sterk. Vroeger werden ze gebruikt voor scheepstouwen. “Door die sterke vezels, achtte ik het mogelijk om daar een brug van te maken”, zegt Rijk Blok van de Technische Universiteit Eindhoven. Een aantal jaar geleden maakte hij samen met zijn studenten een prototype van een brug van vlas en biohars: met succes.

De Eindhovense universiteit leidt momenteel het EU-project ‘Smart Circular Bridge’ waarbij drie stadsbruggen worden gebouwd van biocomposiete materialen. De eerste vlasbrug staat nu in Almere, de volgende twee worden in het Duitse Ulm en in Bergen op Zoom gebouwd. “Het bijzondere van de brug in Almere is dat hij vol zit met sensoren,” zegt Blok. “Daarmee kunnen we meten hoe het met het materiaal van de brug gaat. “Hoe erg rekt het materiaal uit? Wat is de temperatuur? De bedoeling is dat we met die data kunnen voorspellen hoe lang zo’n brug mee gaat.”

De 15 meter lange brug, die het gewicht van 275 personen kan dragen, is 1,5 hectare vlas nodig. “Van één hectare haal je met goede oogst 6 à 7 ton aan materiaal: ongeveer een kwart daarvan bestaat uit bruikbare vezels.” Volgens Blok biedt biocomposiet-materiaal een geweldige kans voor de bouwsector, die een enorme CO 2 -voetafdruk heeft en een enorm verbruik van grondstoffen.

Kleurstof van de eigen verfplanten-akker

In het paviljoen Shades of Nature wordt wol gekleurd met behulp van planten zoals de wouw en wede. Beeld Bram Petraeus

De zonnestralen die door de wand van het Wolunie-paviljoen schijnen, vormen een opvallend kleurenspel op de houten vloer: gele, oranje, groene en paarse strepen. De wand bestaat uit 750 transparante glazen flessen met daarin verschillend gekleurde vloeistoffen. De oplettende kijker zal zien dat in een aantal flessen ook gebreide mini-schaapjes zitten. “Sommige mensen vinden het er een beetje raar uitzien, alsof het embryo’s zijn”, zegt textielkunstenaar Bertina Slettenhaar lachend.

In samenwerking met de Almeerse Wol-unie wilde Slettenhaar mensen ervan bewust maken dat je textiel ook op een duurzame, niet-chemische manier kunt kleuren. “Met de flessenwand laat ik een kleurenexplosie zien en daarmee de kracht van de planten.”

De Wolunie kleurt wol met kleurstoffen die worden gemaakt uit planten van de eigen verfplanten-akker. Op deze akker, 800 vierkante meter groot, groeien verschillende bloemen. “Zo gebruiken we de plantensoort de wouw om de kleur geel te maken. Voor blauw gebruiken we wede.

“Bij het kleuren van wol met natuurlijke kleurstof wordt de wol meestal samen met de kleurstof verhit: na een uur is de kleur dan ingetrokken. Bij dit ‘sun dye’ proces duurt het wat langer. De zonnestralen die door de flessen schijnen, creëren warmte, die ervoor zorgt dat de kleurstof de wol intrekt. Dit proces duurt ongeveer een maand. De kleur beklijft beter naarmate de wol er langer in zit”, legt Slettenhaar uit.

“Nu de zonkracht nog niet op volle sterkte is, laten we de wol gewoon tot het einde van de Floriade in de flessen zitten. Een ding is zeker: er gaat een witte kudde schaapjes in en een komt een gekleurde kudde uit.”

