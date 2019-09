Terschellingers willen helemaal geen festival op hun eiland

Het groeiend aantal festivals zorgt voor meer conflicten met omwonenden. Zoals op Terschelling, waar de vergunning voor dancefestijn Eilân door de rechter is geschorst.

Festivals schieten als paddestoelen uit de grond, maar sommige daarvan belanden als platgetrapte boleten langs de weg. Nu dreigt de eerste editie van Eilân op Terschelling onder de voet te worden gelopen door boze bewoners die zo’n evenement op hun eiland niet zien zitten.

De zesduizend bezoekers van het muziekfestival worden van 12 tot en met 15 september ontvangen in een beschermd Natura2000-gebied. Daarom stapte bewonersstichting Ons Schellingerland naar de rechter. Het evenement sluit volgens haar ‘niet aan op de toeristische visie van het eiland’. De rechter schorste de vergunning. Hij vond dat de procedure niet wetmatig was doorlopen en dat er meer onderzoek moest komen naar de ecologische gevolgen voor het nabijgelegen duinmeertje op Hee.

Eilân is niet het eerste festival dat problemen heeft met omwonenden. Volgens de festivalmonitor van de Vereniging van Evenementenmakers groeide het aantal festivals van 774 in 2013 naar 954 in 2017. Die groei zat vooral in de provincie. Eilân-­organisator Daniel Drunen van Chasing the hihat heeft de indruk dat het aantal klachten toeneemt. “Het debat verhardt.” En het wordt niet altijd met steekhoudende argumenten gevoerd. “Onderzoek waaraan wij hebben meegewerkt toont aan dat er geen verband is tussen het geluidsniveau en het aantal klachten. Ook andere dingen spelen mee, zoals mooi weer en of de balkondeuren openstaan.”

Plots extreem veel klachten

In Amsterdam neemt het aantal evenementen al een paar jaar af, maar afgelopen voorjaar waren er plots extreem veel klachten na de dancefeesten DGTL en Awakenings. De gemeente zag zich genoodzaakt het aantal vergunningen voor festivalterrein NDSM-werf terug te brengen.

Door klachten van omwonenden werd vorig jaar ook de 23ste editie van Extrema Outdoor in Eindhoven afgelast. Volgens de organisatie was ‘het in deze regio te moeilijk om een dergelijk festival neer te zetten’. En in Zwolle legde het festival Wildness maar liefst twee keer het loodje: in 2016 werd het festival al eens afgelast wegens de geluidsnormen en bij een nieuwe poging in 2017 speelde dat probleem de organisatie opnieuw parten.

In Rotterdam ontstond afgelopen weekend verwarring toen omwonenden van het Zuiderpark bezwaar maakten tegen het onbeperkte aantal kleinschalige feestjes zonder vergunning dat voor hun deur wordt georganiseerd. Even dreigden Metropolis en Baroeg open air daarvan de dupe te worden, maar dat bleek een misverstand.

In Leeuwarden hebben evenementen al jaren te maken met stichting Groene Ster Duurzaam. Die heeft als doel de omliggende natuurgebieden zo ‘natuurlijk en plezierig mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren’. Met succes: de festivals Welcome to the Village en Psy-fi werden weliswaar niet afgelast, maar moesten wel flink inbinden qua avondprogramma.

Podium verplaatst om de rechter tevreden te stellen

Ondertussen doen de festivalorganisatie, de provincie Friesland en de gemeente Terschelling hun uiterste best om de vergunning van Eilân alsnog voor elkaar te krijgen. Organisator Drunen denkt dat het gaat lukken. Met het verplaatsen van het podium naar een locatie buiten het Natura2000-gebied, waar er geen ecologische schade kan ontstaan, denkt hij de rechter tevreden te stellen.

Donderdag komt de zaak aan bod tijdens een ingelaste raadsvergadering. Een woordvoerder van de gemeente durft de uitkomst niet te voorspellen. “Het is een dubbeltje op z’n kant.” Uiterlijk zaterdagochtend moet de vergunning zijn verleend, want zaterdag wordt er opgebouwd. “Anders heeft het geen zin meer”, aldus Drunen.

