Teo en Tea kunnen het klimaat redden

Noord-Holland roept gemeenten op om een uniek wapen in te zetten in de strijd tegen klimaatverandering. Benut Teo en Tea, bepleitte de provincie maandag. Dat duo is namelijk in staat om 1.513.680 huizen en gebouwen van het gas af te krijgen. Dat is 98 procent van alle gebouwen in de provincie.

Wie zich nu peinzend afvraagt hoe Arjan Ederveen en Tosca Niterink, bekend van de komische kinderserie, met hun plaktanden kunnen bijdragen aan gasloos wonen: we hebben het over een ander koppel, waarvan de naam hetzelfde klinkt. Thermische energie uit oppervlaktewater (Teo) en thermische energie uit afvalwater (Tea). Aangenaam kennis te maken.

Gasloos

Zowel plassen en rivieren als afvalwater bevatten warmte. Die warmte wordt afgegeven door de zon, fabrieken of het menselijk lichaam – denk aan het riool. Het goede nieuws voor het klimaat is: die warmte is terug te winnen, dankzij een pomp en een warmtewisselaar. Zo kan het de verwarming in huizen en gebouwen verzorgen, waardoor de gaskraan dicht kan. Pioniersprojecten, zoals bij de rivier het Spaarne in Haarlem, bewijzen dat het kan.

“Doe er je voordeel mee”, roept een woordvoerder van Noord-Holland alle gemeenten op om Tea en Tea te gebruiken. Volgend jaar moet elke gemeente in Nederland voor elke woonwijk bepalen hoe ze gasloos worden, staat in het Klimaatakkoord. De warmte uit water kan in theorie alle 449 woonwijken in Noord-Holland verwarmen. Lang niet alle wijken zullen Teo en Tea inzetten, erkent de woordvoerder. Want er zijn ook andere technieken beschikbaar: warmtenetten met energie uit fabrieken en diepe grondlagen, of all electric: zonnepanelen met een warmtepomp.

Lees ook:

Warm je aan het riool

Riothermie is in opkomst: gebruik van warmte uit het riool. De eerste Nederlandse projecten zijn bijna af, bij een school en een zwembad. Ook huizen kunnen overstappen op rioolenergie.

De sloot barst stiekem van de schone energie

Lauw buitenwater kan een grote energiebron zijn. Slurp het uit de kanalen en sloten en benut het om huizen te verwarmen, zeggen de waterschappen.