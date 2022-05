Superzuinig elektrisch de Noordzee over, op drie meter boven de golven

Is het een vliegtuig of is het een boot? Hij start en landt in het water maar vliegt door de lucht, maar dan op slechts drie meter hoogte. Met dank aan het ‘grondeffect’ brengt de Regent al over een paar jaar heel efficiënt passagiers naar Engeland.

Watervliegtuigen zijn niets nieuws. Al kort na de oorlog had je flinke toestellen die op het water starten en landen. Maar die vlogen vervolgens wel op normale hoogte, vaak een paar duizend meter, naar hun bestemming. Ze werden nooit een groot succes.

Grondeffect

Dat zou kunnen veranderen dankzij de Amerikaanse fabrikant Regent. Die ontwikkelt een elektrisch ‘vliegtuig’ dat op slechts drie meter hoogte over het water scheert en daardoor heel zuinig omspringt met energie. De ‘truc’ die dit mogelijk maakt, heet ‘grondeffect’, in het Engels 'wing in ground’ effect, waar de naam WIG-plane vandaan komt. Het grondeffect zorgt ervoor dat de lucht onder een vleugel een hogere druk krijgt en zo de vleugel extra draagvermogen geeft. Ook neemt de weerstand af, zodat er ook minder kracht nodig is om het vliegtuig vooruit te stuwen.

De Regent Viceroy, een elektrisch 'vliegtuig' dat dankzij het grondeffect extra zuinig is. Over drie jaar moeten de eerste commerciële vluchten met dit toestel gemaakt kunnen worden. Beeld Regent

Beide effecten van het grondeffect zijn al heel lang bekend, en er zijn ook al pogingen gedaan om vliegtuigen daarmee efficiënter te maken. Tot nu toe doken bij die pogingen telkens weer nieuwe problemen op die maar moeilijk waren op te lossen. Maar nu lijkt het er dan toch op dat in ieder geval Regent een toestel aan het bouwen is dat in de praktijk wél voldoet.

Geen vliegtuig

Regent zal zich overigens geen vliegtuigbouwer mogen noemen, en ook niet willen noemen. Want vliegtuigen die op het water starten en landen en niet hoger komen dan een meter of drie, vallen officieel onder de noemer schip. Dat vindt het bedrijf beslist niet erg, want daardoor hoeft zijn toestel niet aan de zeer zware eisen van een vliegtuig te voldoen. Voor schepen gelden veel minder strenge veiligheidseisen. Volgend jaar al zal een eerste toestel, de Viceroy voor 12 passagiers, testvluchten maken. Dankzij de lichtere ‘scheepvaarteisen’ moeten al twee jaar later de eerste lijnvluchten met deze Viceroy gemaakt kunnen worden. Regent noemt zijn toestel overigens noch vliegtuig, noch schip, maar seaglider.

Dat Regent een model heeft ontwikkeld dat in de praktijk echt van het grondeffect gebruik kan maken, moet natuurlijk nog blijken. Maar de buitenwacht heeft er vertrouwen in. Het bedrijf heeft al minstens vijf luchtvaartmaatschappijen als klant kunnen noteren, waaronder Ocean Flyer uit Nieuw Zeeland, het Franse Brittany Ferries en Mesa uit de VS. Hawaiian heeft in Regent geïnvesteerd om samen een versie voor 100 passagiers (Monarch gedoopt) te ontwikkelen. Die moet in 2028 het ruime sop en het luchtruim kunnen kiezen. Al met al zijn er al meer dan 200 toestellen besteld.

Naar Engeland

De eerste Viceroys en Monarchs zullen 300 kilometer per uur vliegen en ook 300 km ver kunnen komen. Dat is genoeg om bijvoorbeeld van Hoek van Holland, Vlissingen of IJmuiden naar Harwich te vliegen. De eerste Europese vluchten zullen waarschijnlijk echter door Brittany Ferries worden uitgevoerd, en dat zal dan over Het Kanaal van Frankrijk naar Engeland gaan. Naarmate de batterijen beter worden, komen afstanden tot 750 km in het vizier. Dan vlieg je dus elektrisch van IJmuiden naar Edinburgh of van Delfzijl naar Oslo.

In zijn weblog 'Vincent wil zon' belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

