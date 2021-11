Supermarkten sjoemelen met statiegeld plastic flessen

Hoe kan het dat op de ene plastic fles frisdrank wel statiegeld zit en op de andere niet? De Inspectie Leefomgeving en Transport begint een onderzoek naar vijftien plastic drankflessen zonder statiegeld, meldt consumentenprogramma Kassa. Het zijn voornamelijk flessen van eigen merken. Op flessen met dezelfde inhoud van een fabrieksmerk zit wel statiegeld. Supermarkten hebben mogelijk jarenlang prijsvoordeel gehad, zegt Kassa.

De inspectie doet het onderzoek op verzoek van Recycling Netwerk Nederland, dat bij een rondgang door enkele supermarkten constateerde dat op bijvoorbeeld cranberrysap in de ene fles wel en in de andere geen statiegeld zit. “Als we bij een snelle scan in twee of drie supermarkten al vijftien producten vinden die twijfel oproepen, dan weet je dat het niet om een of twee uitzonderingen gaat”, legt Rob Buurman van Recycling Netwerk uit.

Het onderzoek richt zich op twee flessen DubbelDrank van producent Riedel, acht drankflessen van het eigen merk van Albert Heijn en vijf van Jumbo. Volgens Kassa staan dergelijke eigen merkflessen ook bij Plus, Lidl en Coöp in de schappen. Het programma inventariseerde ongeveer honderd soortgelijke drankflessen in alle supermarkten.

“De wetgeving is niet duidelijk”, zegt Rob Buurman. “Er ontstaat een zoektocht naar uitzonderingen omdat op sappen, zuivel en dranken met alcohol geen statiegeld zit. Doe gewoon overal statiegeld op, dan heb je dat probleem niet. Dit zou de politiek moeten oplossen.”

De discussie ontstaat over de definitie van sappen. Puur fruit- of groentesap is uitgezonderd van statiegeld. Maar is er water, suiker of een zoetstof aan toegevoegd, dan wordt het sap een frisdrank, stelt Buurman. Veel sappen in de supermarkt bestaan uit een concentraat dat is aangevuld met water en aan bijvoorbeeld cranberrysap is vaak suiker of een zoetstof toegevoegd. Volgens staatssecretaris Steven van Weyenberg van milieu geldt de uitzondering alleen voor 100 procent sap, meldt Kassa.

In het Verpakkingsbesluit staat: de producent of importeur die water of frisdrank in een kunststof fles met een inhoud van 3 liter of minder in Nederland in de handel brengt, brengt op die fles statiegeld in rekening. Volgens Recycling Netwerk vallen drankkartons ook onder de definitie kunststof fles, omdat er plastic in is verwerkt. Het heeft daarom ook voor drankkartons om een handhavingsverzoek gevraagd. Vanaf eind volgend jaar geldt het statiegeld ook voor blikjes.

Riedel heeft Kassa laten weten dat er binnen enkele weken wel statiegeld zit op kleine flesjes DubbelDrank. Albert Heijn en Plus gaan zelf bekijken of er statiegeld op de verpakkingen moet. Jumbo wacht het inspectieonderzoek af.

