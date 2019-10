Summer Rayne Oakes heeft 1100 planten in haar studiootje. ‘Mijn planten zijn mijn Netflix’

“Je ziet me misschien een beetje wazig kijken, maar ik was vannacht al om twee uur wakker”, vertelt Summer Rayne Oakes (35). “Toen ben ik maar het ruwe materiaal voor mijn volgende YouTube-post gaan editen.” Ze is de dag ervoor­­ door haar Nederlandse uitgever­­ uit New York ingevlogen voor een auteursbezoek aan Nederland, ter promotie van haar nieuwe boek ‘Hoe je een plant van je laat houden’. Ondertussen­ post ze ook nog dagelijks filmpjes op haar YouTube-kanaal en op Instagram waarin ze iedere dag een andere­­ plant bespreekt.

Drie jaar geleden werd haar woning in Brooklyn min of meer bij toeval een internethit. Een fotograaf was op bezoek om de wormen­­ in haar compostbak onder de gootsteen te fotograferen, toen deze ook haar plantencollectie zag. Even later gingen Oakes en haar 750 groene huisgenoten de wereld over.

Inmiddels is haar binnenplantencollectie op die 110 vierkante meter in New York uitgegroeid tot zo’n elfhonderd planten, bestaand uit zo’n zevenhonderd verschillende soorten. Ze heeft een vernuftig drainagesysteem aangelegd om de levende muur (tachtig planten) in haar slaapkamer te irrigeren en op zondagen kan ze makkelijk acht uur besteden aan hun verzorging.

Wie zorgt er nu voor uw planten?

“Rondom mijn huis zijn er een stuk of vier plantenwinkels op vijf minuten lopen. Ik heb een van de medewerkers ingehuurd om mijn planten te verzorgen. Ik zou me toch wat bezwaard voelen als ik dat aan een vriend of vriendin zou moeten vragen. Bovendien vergt het behoorlijk wat uitleg.”

Het lijkt me geen makkie, dat binnen tuinieren­­.

“Het is ingewikkelder dan wanneer je de luxe van een tuin hebt. Binnen heb je telkens rekening­­ te houden met het feit dat het vaak niet de ideale omstandigheden zijn voor een plant. Je hebt te weinig licht, de luchtvochtigheid is vaak niet ideaal. Om toch de juiste omstandigheden­­ te creëren is een uitdaging. Je moet je veel bewuster bezighouden met hoe je plant groeit en waarom hij doet wat hij doet.”

Ook hier in Nederland zetten steeds meer mensen­­ hun huis vol planten. Waarom denkt u dat binnen tuinieren zo in opkomst is?

“De populariteit van tuinieren is niet nieuw. In de botanische bibliotheek van Cornell, de universiteit­­ waar ik studeerde, vind je boeken over plantverzorging die dateren uit de Victoriaanse tijd. Mijn moeder had in de jaren zeventig­­ ook al een enorme binnen­plantencollectie. We zijn nu alleen beter geworden­­ in het communiceren over onze hobby: trends verspreiden zich online razendsnel over de wereld­­.”

Maar er is wel iets aan de hand. Kijk naar al die hippe plantenwinkels die openen in de steden­­.

“Steeds meer mensen trekken richting de stad: er wonen nu meer mensen in stedelijk gebied dan op het platteland. Ik ben er zelf een voorbeeld van. Ik groeide op in Pennsylvania, was altijd in de natuur en kon me een stadsleven niet voorstellen. Maar nu woon ik er al vijftien jaar. Planten helpen me te ontspannen, als ik ze verzorg denk ik alleen daaraan, als een soort meditatie.

Summer Rayne Oakes. Beeld Martijn Gijsbertsen

“Mijn planten zijn mijn Netflix. Andere mensen projecteren er weer iets anders op. Ik kreeg bijvoorbeeld een berichtje van een jongetje van dertien jaar dat gepest werd en afleiding vond in planten. Weer anderen zien parallellen met de verzorging van planten met leiderschap en het laten floreren van hun personeel.”

U schrijft: ‘Er valt veel te leren van planten’. Wat is de belangrijkste les?

“Dit boek gaat uiteindelijk vooral over mensen. In ecosystemen hebben planten en bomen een geweldige invloed. Voor mensen werkt dat net zo: we beïnvloeden onze omgeving en onze­­ omgeving beïnvloedt ons. Haal je planten in je eigen omgeving en verzorg je ze goed, dan ontstaat er een soort positieve wisselwerking. Veel mensen vinden het fijn om te zorgen, al is het maar voor zoiets bescheidens als een kamerplant. Ik hoop dat lezers naar planten­­ gaan kijken als meer dan alleen een groen decorstuk, maar ook als een manier om meer betrokken te raken bij hun omgeving. Als een eerste stap om zich bewust te worden van het ecosysteem waar ook wij onderdeel van zijn.”

Er wordt wel gezegd dat kamerplanten bij twintigers en dertigers niet vanwege hun ecologische waarde zo populair zijn, maar omdat deze generatie steeds langer wacht met het krijgen van kinderen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Zo’n gekke gedachte is dat niet. Mijn generatie stelt het kopen van een huis, trouwen en het stichten van een gezin vaak uit, omdat ze de middelen niet hebben. Een plant kan iedereen­­ betalen en onderhouden. Ook voor mensen die geen kinderen willen, zoals ikzelf, geef het verzorgen van planten enorme vreugde­­. Mensen vinden dat vaak trouwens vreemd: ik kom er alleen mee weg omdat ik me goed uit kan drukken, kennis van zaken heb, mijn eigen geld verdien.”

Oakes kromt haar rug en kijkt zonderling van onder haar wenkbrauwen. “Mensen denken toch bij vrouwen zonder kinderen – zeker op latere leeftijd – dat er er wel iets mis moet zijn.”

“Als je mij googelt is een van de eerste suggesties ‘Summer Rayne Oakes, married’. Mannelijke vrienden die graag aan een gezin willen, zien me ten onrechte als een ideale moeder van de kinderen, alsof dat de volgende stap is na het verzorgen van planten. Mijn punt is: iets verzorgen vinden mensen heel prettig, maar dat hoeft echt niet per se een kind of een dier te zijn.”

Ook in Nederland is er best een stigma op single­­ zijn en voor planten zorgen. Of voor een kat.

“Ja, ten onrechte. Het is maar net wat er in je leven past, wat je wil. Ik heb vriendinnen die coûte que coûte een gezin wilden omdat dat nu eenmaal het ideaal was. Ze lieten hun eicellen invriezen of ze trouwden hals over kop. Die huwelijken strandden dan na twee jaar en hadden ze opeens wel een kind te verzorgen. Dus ja, een boek over planten en relaties zou een heel logisch vervolg zijn op ‘Hoe je een plant van je laat houden’.”

Summer Rayne Oakes: Hoe je een plant van je laat houden. A.W. Bruna Uitgevers. €20,99.

