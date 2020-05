Succes voor Milieudefensie: streep door energieplan dat ‘groen’ gas belooft voor nieuwbouw

De Wolden mag niet zomaar nieuwe woningen aansluiten op een oud en vertrouwd gasnet. Ook niet met de belofte erbij dat er in 2030 ‘groen gas’ in de buizen naar cv-ketels gaat, of duurzaam waterstof. Het college moet een nieuw plan maken voor duurzaam wonen, bepaalde de gemeentelijke klachtencommissie. Die toetste het energieplan, nadat Milieudefensie bezwaar had gemaakt tegen het voornemen om nieuwe huizen in De Wolden nog ‘gewoon’ een cv-ketel te geven, in plaats van een warmtenet of zonnepanelen met een elektrische warmtepomp.

Sinds juli 2018 zijn gemeenten verplicht gasloos te bouwen. Tenzij ze dat echt niet lukt. In dat geval is ontheffing mogelijk en mogen nieuwe huizen, bij hoge uitzondering, toch nog op (aard)gas stoken en koken. Den Wolden wil dat regelen. Wethouder Gerrie Hempen (Gemeentebelangen, wonen) besloot dat de hele gemeente een gasnet mag behouden, met de aanname dat steeds meer gas in de buizen ‘schoon’ geproduceerd wordt. “Wij zijn een echte plattelandsgemeente”, verklaarde ze tegen energievakblad Energeia. “Mogelijkheden voor warmtenetten zijn er eigenlijk niet.” Ook het idee om huizen op elektrische zonnestroompompen te verwarmen viel af.

Onterecht, oordeelde Milieudefensie. Volgens de milieuorganisatie maakte De Wolden zich er met een jantje-van-leiden vanaf door de volledige gemeente te bestempelen als gasgebruiker. De gemeente kan nieuwbouwhuizen, die aan hoge isolatie-eisen moeten voldoen, volgens Milieudefensie waarschijnlijk best zonder gasaansluiting van energie voorzien. Groen gas is er nog weinig, laat staan duurzame waterstof. De belofte om dit straks aan aardgasbuizen te gaan stoppen, is volgens Milieudefensie onzeker en niet in lijn met klimaatafspraken. De klachtencommissie keurt het bezwaarschrift goed. Het college van Den Wolden moet het besluit herzien, oordeelt die commissie.

Het benutten van groen gas, geproduceerd uit groenafval of mest, telt wel officieel mee als goede maatregel om bestaande huizen aardgasvrij te maken. In historische en afgelegen huizen kan groen gas in de cv-ketel aardgas vervangen, staat in het Klimaatakkoord. Milieudefensie is daar bij oude huizen ‘niet principieel op tegen’, zolang het maar geen tactiek is om zo lang mogelijk de aardgasketel te behouden. Voor nieuwbouw ligt de aanleg van een collectief warmtenet of het gebruik van warmtepompen op stroom van zonnepanelen voor de hand, volgens het landelijk Klimaatakkoord.

