Stroomnet Limburg en Noord-Brabant vol, geen aansluiting meer voor nieuwe bedrijven

Nieuwe bedrijven kunnen in Limburg en Noord-Brabant voor zowel opwekking als afname van elektriciteit niet meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Voor huishoudens zijn er vooralsnog geen gevolgen.

De vraag naar stroom is in Noord-Brabant en Limburg zo hard gestegen, dat het hoogspanningsnet het niet meer aan kan. Dit komt volgens netbeheerder Tennet onder meer door ‘de snelle ontwikkeling van het aantal warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de verduurzamingsinitiatieven’, zoals de vergroening van de industrie. Volgens de beheerder is er in twee maanden voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken bijgekomen. Dat is vergelijkbaar met vier keer het vermogen dat de hele stad Den Bosch gebruikt.

Dus zet de beheerder een stop op nieuwe aanvragen van bedrijven, voor zowel het opwekken als afnemen van stroom. Ook bedrijven die meer stroom willen gebruiken, kunnen dat in deze regio’s voorlopig niet doen.

Uitzonderlijke situatie

De situatie in het zuiden is uitzonderlijk, maar een woordvoerder van Tennet kan niet uitsluiten dat we deze problemen ook in andere provincies gaan zien. “In heel Nederland zien we dat extra teruglevering en gestegen vraag tot problemen leidt.”

Tot wanneer de stop duurt is vooralsnog onduidelijk. Tennet gaat de komende tijd in gesprek met bedrijven of zij bereid zijn om tegen een vergoeding de belasting van het net op piekmomenten te beperken. Ook wil de beheerder kijken of er meer gebruik kan worden gemaakt van flexibele contracten. Nu is vaak een bepaalde energieafname voor een bedrijf gereserveerd, terwijl het daar niet altijd volledig gebruik van maakt.

Minister Rob Jetten van energie heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregel. Jetten spreekt van ‘erg spijtig nieuws’ met grote gevolgen. Voor werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland toont dit aan dat de uitbreiding van het electriciteitsnet de hoogste prioriteit moet krijgen. “Dit gaat de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen ernstig in de wielen rijden”, denken de werkgevers.

Grootste ingreep tot nu toe

Er waren al eens problemen op het stroomnet, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar niet eerder was zo’n grote ingreep nodig. Er zijn al jaren zorgen om de beperkte capaciteit van het net, vooral als het gaat om energie opgewekt door windmolens en zonnepanelen. De ‘verstoppingen’ vormen dus ook een mogelijk probleem voor de transitie naar groene energie.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de stop zes maanden zou duren. De duur van de stop is onbekend.

