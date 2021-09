Stroomkabel voor windmolenpark raakt werelderfgoed Waddenzee in het hart

Oké, er komt een windmolenpark op zee. Maar moet die kabel dan juist dwars door de kwelders van Schiermonnikoog en het belangrijkste stukje Waddenzee, vraagt ecoloog Tjisse van der Heide zich af.

Van de negen mogelijke lijntjes die van een aanstaand windpark, 80 kilo­meter ten noorden van de Groningse kust, naar de vaste wal lopen, heeft toenmalig minister Eric Wiebes van economische zaken begin dit jaar zijn voorkeur uitgesproken voor een van de middelste opties. Deze ‘Eemshavenroute West’ loopt in een rechte lijn van het windpark naar de oostpunt van Schiermonnikoog. Daar kruist hij duinen en kwelders, om vervolgens over het zogeheten wantij van het eiland naar de Groningse kust te gaan. Via boerenland gaat de lijn vervolgens naar het hoogspanningsstation in Eemshaven, waar 700 MW aan elektriciteit op het bestaande net wordt aan­gesloten.

Toen Wiebes zijn voorkeur voor dit tracé in januari bekendmaakte, stonden natuurbeschermers direct op de achterste benen. Hoezo moest de kabel dwars door duinen en kwelders worden gegraven? Komende donderdag doet professor Tjisse van der Heide, hoogleraar kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) nog een duit in het zakje. In een position paper, die is ondertekend door diverse andere wetenschappers uit de wereld van de ecologie, schrijft Van der Heide aan de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer dat het gekozen tracé vanuit ecologisch oogpunt bijna niet ­ongelukkiger had kunnen worden gekozen.

Meer dan vijfduizend bodemmonsters per jaar

“Wanneer je de biodiversiteit in de bodem van de Waddenzee op een kaartje uitzet en je tekent daar ook nog de bestaande mosselbanken en zeegrasvelden in, dan zou je bijna denken dat de tekenaars hebben geprobeerd om zo veel mogelijk van die banken en velden te raken, en ook de meest rijke stukken van dit deel van de Waddenzee te doorkruisen”, aldus Van der Heide.

De gegevens die Van der Heide voor zijn analyse gebruikte, komen uit karteringen van Rijkswaterstaat en Wageningen Marine Research in combinatie met twee langjarige onderzoeksprogramma’s. In het monsterprogramma ‘Sibes’ nemen onderzoekers van het Nioz al dertien jaar, ieder jaar weer, meer dan vijfduizend bodemmonsters, letterlijk op het héle droogvallende deel van het wad. In een tweede, jonger project, Waddenmozaïek, kijken onderzoekers van Nioz en de Rijksuniversiteit Groningen naar het leven dat per­manent ónder het water van de Waddenzee zit. Met nog eens 1400 meetpunten wordt daarmee de hele Waddenzee sinds 2019 jaarlijks ­bemonsterd.

“Dit onderzoek naar het tracé van de stroomkabel laat goed zien waar we dat werk al die jaren voor doen”, zegt Van der Heide. “Als je iets op of in de bodem van de Waddenzee wilt doen, dan moet je toch weten wat de consequenties zijn voor de natuur. Dit was de eerste keer dat we de ­gegevens van Sibes en het Waddenmozaïek hebben gecombineerd om alle ecologische consequenties ­letterlijk in kaart te brengen.”

Dwars door rust- en ruigebieden van honderden lepelaars

Met de bril van de ingenieurs is Van der Heide niet eens verbaasd dat zij uitgerekend op het meest rijke stuk van de Waddenzee uitkomen, voor het trekken van hun stroomkabel. “Achter ieder Waddeneiland ligt een wantij. Dat is het gebied waar de geulen uit de Noordzee via de oost- en de westkant van een eiland bij ­elkaar komen. Omdat de vloedstromen elkaar daar ontmoeten, valt de stroom als het ware dood. Er is daar de minste dynamiek in het water en in zand en slib. Het is dus logisch dat dieren als mosseltjes en kokerwormen daar de rustigste plek vinden om zich te vestigen. Maar ook voor de ingenieurs is dat de rustigste plek. Daar hebben ze de minste kans dat hun begraven stroomkabel door de stroming wordt vrijgespoeld.”

Met de bril van de ecoloog heeft Van der Heide een stuk minder begrip voor dit tracé. “De Waddenzee is een Werelderfgoed en Natura 2000-gebied. Dan zou je denken dat de ­natuurwaarden op de eerste plek komen wanneer je moet werken in dit gebied. Nu lijkt de praktische keus van de ingenieurs op de eerste plek te komen en wordt pas in tweede instantie met een milieueffectrapportage gekeken wat de gevolgen van die keuze zijn voor de natuur.”

Ecoloog Tjisse van der Heide: 'De praktische keus van de ingenieurs lijkt op de eerste plek te komen. Pas in tweede instantie wordt met een milieueffectrapportage gekeken wat de gevolgen van die keuze zijn voor de natuur.' Beeld Olaf Kraak

Komende donderdag presenteert Van der Heide zijn analyse tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Eerder roerde ook Natuurmonumenten, beheerder van de natuur op Schiermonnikoog, zich al in dit dossier. “Het voorkeurstracé gaat dwars door kwelders, strand en duinen. Weliswaar zijn dat geen zee­werende duinen, maar de natuurlijke dynamiek van dit deel van het ­eiland wordt wel helemaal overhoopgehaald”, zegt Arjen Kok van Natuurmonumenten. “Wat dit betekent voor de natuur op de oostpunt van Schier is volstrekt onduidelijk.”

Ook beschermers van een typische wadvogel als de lepelaar ver­zetten zich eerder al tegen het voorkeurstracé. “Het loopt precies door een van de belangrijkste voedsel-, rust- en ruigebieden van honderden lepelaars”, zegt Petra de Goeij van de Werkgroep Lepelaar.

‘Snelheid lijkt voor zorgvuldigheid te gaan’

Na alle protesten van dit voorjaar ­beloofde het Rijk een ‘adempauze’, tot eind september. Kok reageert ­cynisch: “Snelheid lijkt hier toch voor zorgvuldigheid te gaan. Over de door ons voorgestelde alternatieven, zoals een combinatie met de kabels die er al liggen vanuit het windpark Gemini boven de Waddeneilanden, hebben wij niets meer gehoord.”

Staatssecretaris Yesilgöz, op dit dossier de opvolgster van de afgetreden Wiebes, schreef eerder deze week in antwoord op vragen van de Tweede Kamer dat ‘Eemshaven West’ weliswaar het voorkeurstracé is, maar dat er nog geen ‘onomkeerbare beslissingen’ zijn genomen. Op het kaartje van Van der Heide, met daarop de biodiversiteit in kleuren aangegeven, is te zien dat de meest oostelijke route voor de stroom­kabel, door de diepe geulen naar Eemshaven, nagenoeg geen rode ‘hotspots’ van biodiversiteit raakt. Maar in haar antwoord aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat daar wel weer andere bezwaren aan kleven: door de benodigde baggerwerkzaamheden zal er veel slib en vertroebeling in het Waddenzeewater komen. ‘Deze herfst’ hoopt de staatssecretaris een definitieve voorkeur uit te spreken en moet bovendien duidelijk worden hoeveel kabels er tot 2030 nog meer vanuit windparken op zee aan land moeten komen.

Gevolgen voor de natuur

Van der Heide benadrukt ondertussen dat hij begrijpt dat er kabels getrokken moeten worden. “Dat we een probleem hebben met het klimaat en dus meer duurzame energie moeten opwekken, dat staat buiten kijf. We zullen in de toekomst dus nog heel veel windenergie van zee gaan halen. Maar bij het leggen van de stroomkabels tussen die windparken en het stroomnet op land, zal je goed moeten kijken naar de gevolgen voor de natuur. Niet als sluitstuk, maar zeker in het geval van de Waddenzee als eerste stap.”

