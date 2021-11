Streven naar minder C02-deeltjes in de lucht is de komende decennia hard nodig

De poging van wereldleiders in Glasgow om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken, schiet schromelijk tekort. De wereld koerst dan nog altijd af op grote klimaatproblemen. Niet 1,5 graad maar het pijlsnel verminderen van CO2 in de lucht tot een stabiel niveau moet het uitgangspunt zijn.

Dat stelt Eurosolar in een ‘Oproep tot actie’ die aan de COP26-vergadering in Glasgow is gestuurd. Eurosolar is een Europese vereniging die de energietransitie wil versnellen en al in ruim 15 Europese landen afdelingen heeft. Voorzitter Peter Droege noemt het ‘onverantwoord’ om bij de huidige stand van 420 ppm CO2 (420 deeltjes CO2 per miljoen luchtdeeltjes) klimaatneutraliteit na te streven. “Dat zou betekenen dat in 2050 het CO2-gehalte naar 500 ppm of meer zal stijgen, terwijl we weten dat 280 ppm nodig is voor een stabiel klimaat.”

Tien jaar om Europa te herscheppen

We moeten volgens Eurosolar zo snel mogelijk klimaatpositief worden door CO2 uit de atmosfeer te halen in plaats van de uitstoot ervan geleidelijk te beperken tot 0 in 2050. Volgens Eurosolar kan dit in de praktijk in tien jaar worden gerealiseerd. De energiedeskundigen roepen daarom de COP26-vergaderaars op tot een ‘Regenerative Europe Decade’, tien jaar om Europa te herscheppen. Ze hebben daarvoor een tienpuntenplan ingeleverd in Glasgow. Eurosolar wijst niet alleen op het CO2-gehalte in de lucht, dat nu al 1,5 keer hoger ligt dan zou moeten, maar ook op het methaan-gehalte. Dat is nu al meer dan drie keer hoger dan het gewenste, stabiele niveau.

Klimaat-defensie-budget

In hun tienpuntenplan pleiten de energiedeskundigen er daarom in de eerste plaats voor de concentratie van deze broeikasgassen in de atmosfeer snel omlaag te brengen. Ze raden de wereldleiders aan een klimaat-defensie-budget in te stellen om fossiele brandstoffen uit te faseren. Dit budget zal een veelvoud moeten zijn van wat nu aan militaire defensie wordt besteed.

Tot 1900 schommelde de maximale CO2-concentratie rond de 280 ppm. Dat leverde een leefbaar klimaat op. Daarna schoot de concentratie de hoogte in. Beeld climate.gov

Die fossiele brandstoffen moeten aangemerkt worden als ‘dodelijk’ en er mag geen belastinggeld meer naartoe gaan. Premier Rutte heeft in Glasgow overigens al aangegeven dat hij juist nog wel belastinggeld wil inzetten voor het winnen van fossiele brandstoffen in andere landen. Diverse grote landen onderschrijven al wel dit streven.

De industrie moet afspreken CO2 uit de atmosfeer te halen en in producten te verwerken waar het langere tijd in opgeslagen kan worden. Ook kan zo werkgelegenheid die verloren gaat bij de fossiele-brandstofbedrijven worden vervangen door banen rond duurzame energie. En er moet een financieel stelsel komen waarin ‘toekomstbanken’ langetermijnplanning ondersteunen, zoals voor herbebossing, hervorming van de landbouw en het uitfaseren van fossiele brandstoffen in de industrie.

‘Terug naar 280’ is een broodnodige slogan

De voorstellen van Eurosolar lijken onhaalbaar ambitieus, zeker als je bedenkt dat de wereld al de grootst mogelijke moeite heeft om het streven naar maximaal 1,5 graad opwarming en nul CO2-uitstoot in 2050 te realiseren. Anderzijds is het uitgangspunt van de Europese energievereniging een logische.

Zo'n 800.000 jaar lang, tot 1800, schommelde het maximale CO2-gehalte rond de 280 ppm en bleef het klimaat voor mens en dier binnen dragelijke grenzen. In 1910 werd de grens van 300 ppm overschreden, in 1960 was het 315 en daarna groeide het in slechts 60 jaar naar 420 ppm, een niveau dat de mensheid nog niet heeft meegemaakt. En het dreigt nu dus naar 500 door te stijgen. Dat lijkt een zekere weg naar grote ellende, concluderen internationale klimaatwetenschappers. ‘Terug naar 280’ zou dan ook best eens een broodnodige slogan voor de komende decennia kunnen worden.

Sinds 1960 neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer erg snel toe. Inmiddels is het 420 ppm en voor 2050 lijkt 500 ppm waarschijnlijk. Beeld Climate.gov

