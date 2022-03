Strengere Europese regels tegen landbouwgif laten nog even op zich wachten

De Europese landbouw moet het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen binnen acht jaar halveren, schrijft de Farm tot Fork-strategie van Eurocommissaris Frans Timmermans voor. Of dat gaat lukken is de vraag. De weerstand is groot en de richtlijn voor duurzaam gebruik die de Europese Commissie deze week zou presenteren, als eerste aanzet voor wettelijke voorschriften, lijkt te worden uitgesteld.

Ursula von der Leyen hakt maandag de knoop door. De voorzitter van de Europese Commissie moet kiezen tussen landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski uit Polen, die vorige week pleitte voor opschorting van het natuurbeschermingspakket waar de richtlijn deel van uitmaakt, en vicevoorzitter Timmermans, die Farm to Fork ‘een deel van het antwoord en niet van het probleem’ noemt.

Wojciechowski wil dat de commissie eerst het toekomstige gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU-landen uitwerkt en zo duidelijk maakt waar de boeren aan toe zijn. Ook de Franse president Emmanuel Macron sprak zich vorige week, tijdens een verkiezingsbijeenkomst, uit voor uitstel nu de oorlog in Oekraïne de voedselzekerheid in de wereld onder druk zet.

Timmermans is trekker van de groene ambities van de Europese Unie, vastgelegd in de Green Deal, en in Farm tot Fork (van boer tot bord) uitgewerkt voor het Europese voedselsysteem. De landbouw moet in 2030 het pesticidengebruik halveren, gebruik van kunstmest met 20 procent verminderen en voor minimaal een kwart van de grond biologisch zijn.

De lobby tegen Farm to Fork is sterk. De Brusselse lobbywaakhond Corporate Europe Observatory beschrijft de lobbytactieken in een rapport dat ze vorige week donderdag publiceerde. Een van die tactieken is gebruik maken van onderzoek dat slechte economische gevolgen voorziet. Zo wijst CEO op twee onderzoeken van Wageningen Universiteit (WUR) in opdracht van de Europese landbouworganisatie Copa Cogeca en de lobbygroep van de pesticidenindustrie CropLife Europe. Conclusie: de gewasopbrengsten gaan omlaag waardoor boeren inkomsten missen en de voedselprijzen omhoog gaan.

In een reactie wijst Wageningen de suggestie dat de universiteit zich voor het karretje van de pesticidenlobby heeft laten spannen resoluut af. De onderzoeken zijn wetenschappelijk verantwoord, er is duidelijk vermeld dat alleen naar effecten op korte termijn voor de markt en voor inkomens is gekeken, en ook is benoemd dat de doelstellingen van Farm to Fork op gebied van biodiversiteit worden gerealiseerd, benadrukt een woordvoerder. “Van wetenschap op bestelling is geen sprake.”

