‘Stikstofstrijder’ Johan Vollenbroek is positief over de plannen van het kabinet: ‘Ik lees zowaar klare taal’

“Ja, ik ben positief. Ik lees zo waar klare taal en dat is in het verleden wel anders geweest. Het lijkt erop dat de minister de uitstoot van stikstof dan nu toch echt gaat reduceren”, zegt Johan Vollenbroek in een eerste reactie op de plannen die minister Van der Wal vrijdag bekend maakte en die hij snel tot zich nam.

Vollenbroek, voorzitter van de milieu-organisatie Mobilisation for the Environment en de man die tot aan het Europese Hof het Nederlandse stikstofbeleid aanvocht, vervolgt: “Tevreden ben ik ook met de constatering van het kabinet dat de huidige gangbare landbouw niet duurzaam en dus niet houdbaar is. Dat is ook zo, de huidige landbouw is niet houdbaar. Daarmee zeg ik overigens niet dat er geen toekomst is voor de landbouw in Nederland. Die is er wel degelijk. Maar dan wel voor een andere landbouw. De landbouw moet fundamenteel veranderen.”

Logisch, maar drie jaar te laat

“Ik vind het logisch dat het kabinet deze keuze nu maakt”, reageert Vollenbroek verder. Maar ik teken daar wel bij aan dat het drie jaar te laat is.” Drie jaar geleden verklaarde de Raad van State, in navolging van het Europese Hof, dat het toenmalige stikstofbeleid van het kabinet niet strookte met de Europese wetten voor natuurbescherming. Nederland moest daarom direct stoppen met het verlenen van vergunningen voor activiteiten die leiden tot extra neerslag van stikstof in beschermde natuurgebieden. Boeren merkten dat, de bouw merkte dat, wegenbouwers merkten het en automobilisten ook, want de maximumsnelheid overdag ging omlaag naar 100 kilometer per uur.

Positief mag Vollenbroek over de plannen van het kabinet zijn, tevreden is hij niet. Met de uitvoering van plannen moet in 2023 worden begonnen. Maar wanneer zijn de eerste reducties een feit? Waarom is er geen moratorium ingesteld op de bouw van nieuwe stallen? Waarom komt er geen eind aan de handel in stikstofruimte?

Johan Vollenbroek van de natuurorganisatie Mobalisation for the environment (MOB) praat met demonstrerende boeren die hem een brief hebben gebracht. MOB is de organisatie die met succes het Nederlandse stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (Pas), aanvocht bij de Raad van State. Beeld ANP

De provincies krijgen het niet makkelijk

Vollenbroek mist in de plannen van het kabinet ook de aanpak van andere vervuilers; van de industrie die ammoniak uitstoot. Van de luchtvaart. Waarom gebeurt er niks rond Schiphol en rond het vliegveld van Eindhoven? In de omgeving van die vliegvelden slaat veel stikstof neer. Vollenbroek: “Hef de hub-functie van Schiphol nou eens op. Al die mensen die naar Schiphol worden geleid om daar over te stappen op andere vluchten. Het wordt tijd dat daar een einde aan komt.”

En hij heeft nog een kanttekening. De uitvoering van de plannen, die voor sommige boeren verstrekkende gevolgen kunnen hebben, is vooral een zaak van de provincies. Vollenbroek: “Het is nu eenmaal zo dat de lijntjes tussen provinciebestuurders en landbouworganisaties als LTO Nederland erg kort zijn. De provinciebestuurders zullen het niet makkelijk krijgen.”

