Stikstofplan van boeren gaat nog lang niet ver genoeg, vinden milieuorganisaties

Milieuorganisaties zien weinig in de plannen die boeren – verenigd in het Landbouw Collectief – woensdag presenteerden om de uitstoot van stikstof te verminderen. Volgens het Wereld Natuur Fonds is het weliswaar ‘positief’ dat de agrarische sector zelf maatregelen bedenkt, maar: “het ontbreekt aan langetermijnoplossingen die perspectief bieden voor natuur en boeren. Daarvoor is een omslag nodig naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw.”

Volgens het WNF richten de maatregelen van de boeren zich wel op stikstofreductie maar zou het beter zijn te werken aan oplossingen voor meerdere problemen tegelijk in de Nederlandse landbouw: “De voorgestelde maatregelen pakken het echte probleem niet aan en hebben te weinig positief effect op de andere uitdagingen waar de landbouw voor staat zoals de insectencrisis, klimaat, en lucht- en waterkwaliteit.” Verder is het volgens het WNF riskant om veel geld te investeren in milieutechnieken waarvan de effectiviteit niet vaststaat. “Deze crisis kunnen we ook aangrijpen om nu met zijn allen te investeren in een toekomstbestendige landbouw die in balans is met natuur.”

Techniek als heilige graal

Volgens Greenpeace zijn boeren de grootste veroorzaker van de stikstofcrisis. Volgens de milieuorganisatie zijn de gisteren gepresenteerde plannen ‘ver onder de maat en nauwelijks serieus te nemen’. “De maatregelen leveren slechts een fractie op van de opgave die er voor de landbouw ligt. Dit alles om het vastgedraaide landbouwsysteem in de benen te houden. Na jaren van intensivering, schaalvergroting, schade aan natuur en klimaat en decimering van de boerenstand, spelen ze dezelfde grijsgedraaide plaat nog eens af. Techniek is de heilige graal en het mes mag in de natuur. Onacceptabel. Boeren moeten afstand nemen van dit voorstel en kiezen voor de noodzakelijke omslag naar ecologische landbouw met minder dieren.”

Biologische boeren vrezen dat zij de dupe zullen worden van stikstofmaatregelen voor de gehele veehouderij, lieten zij gisteren weten. Biohuis, de vereniging van biologische boeren, maakt geen deel uit van het Landbouw Collectief van boerenorganisaties. In een brief aan minister Schouten wijzen de bioboeren er op dat de biologische werkwijze zorgt voor veel minder stikstof dan de reguliere werkwijze. Ze willen daarom graag een afzonderlijk overleg met de minister.

