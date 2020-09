Stekkerauto’s zijn echt schoner, bevestigt studie nog maar eens

Vergeleken met een brandstofauto belast een stekkerauto het klimaat veel minder. Dat klinkt wellicht als een open deur. Een stekkerauto is tenslotte ‘groen’ vervoer nietwaar? Critici waren daar nog niet van overtuigd. Zij wezen er sinds de eerste batterij-auto’s op de weg kwamen op dat zowel productie als gebruik van de e-auto gepaard gaat met vuil energiegebruik. Klopt, schrijven onderzoekers in een nieuwe studie, maar dan nog is de CO2-uitstoot van een stekkerauto onder de streep gemiddeld half zo hoog als van een traditionele auto op benzine of diesel.

De studie werd mede uitgevoerd door Auke Hoekstra van de TU Eindhoven, in opdracht van De Groenen in het Europees Parlement. Volgens die politieke vleugel was het tijd om de e-auto te controleren op de totale klimaatbelasting. Elektrisch vervoer kan alleen tot een doorbraak komen als de voordelen voor het milieu evident zijn. Het rijden op stroom blijkt, zelf als dat van een gas- of kolencentrale komt, schoner omdat elektrische auto’s een zuinig verbruik hebben, aldus de studie. De Radboud Universiteit toonde dat eerder al aan.

Verrassender is dat de productie van de accu, een energieslurpend proces, de klimaatwinst van een e-auto niet teniet doet. Volgens Hoekstra is dat vooral te danken aan de steeds grotere fabrieken die de laatste paar jaar accu’s produceren. Die schaalgrootte verlaagt de vervuiling per geproduceerde batterij, aldus de studie.

Zeker 250.000 kilometers rijden in een e-auto

Een andere belangrijke reden voor de milieuwinst van elektrische auto is de berekening van de levensduur. In het rapport staat dat een e-auto zeker 250.000 kilometers kan rijden en mogelijk meer. Eerdere rapporten schatten de levensduur korter in, op maximaal 150.000 kilometer. Hoelang een elektrische auto meegaat, is bepalend voor de klimaatimpact. Hoe meer ‘schone’ kilometers hij rijdt, hoe grondiger de vervuiling uit het productieproces wordt weggepoetst.

Behalve naar de CO2-uitstoot in de hele keten van elektrisch vervoer, kijken critici bezorgd naar de grondstoffen waarvan accu’s gemaakt worden. Schaarse metalen en mineralen zijn nodig. De groeiende winning van lithium in Zuid-Amerika baart milieuorganisaties zorgen. Ook over kobaltwinning bestaan milieuzorgen. Wetenschappers en autobedrijven hopen kobaltvrije accu’s te ontwikkelen, en zoeken alternatieve materialen.

Lees ook:

Elektrisch rijden is niet zo schoon als het lijkt, waar blijft de discussie over slaafvrije accu’s?

Een ‘schone’ stad met elektrisch vervoer lijkt mooi, maar waar blijft de aandacht voor de mensonterende omstandigheden waaronder de grondstoffen voor elektrisch accu’s worden gewonnen, vroeg Shivant Jhagroe van het Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden zich af.