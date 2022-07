Steenmeel strooien: misschien een wondermiddel tegen stikstofschade, misschien erger dan de kwaal

Zo’n drie jaar geleden verschenen boven bossen in Noord-Brabant, op de Veluwe en in Twente helikopters die vanuit de lucht steengruis – afkomstig uit mijnen in Scandinavië – over het bos uitstrooiden. Het was de eerste grote opschaling van proeven met steenmeel, bedoeld om verzuring tegen te gaan en essentiële voedingsstoffen terug te brengen in de bodem. Oftewel: de gevolgen van stikstofneerslag repareren.

Toen al werden kanttekeningen geplaatst bij deze methode, omdat toedienen van steenmeel het ecosysteem ook wel eens flink zou kunnen verstoren. Maar in de gretigheid om oplossingen te vinden voor het stikstofprobleem lijken ambtenaren het wondermiddel al helemaal omarmd te hebben. Onder meer in het kader van het nieuwe Programma Natuur, waarin provincies elk een eigen plan maken voor natuurherstel, krijgt gebruik van steenmeel in bossen een plek in plannen en subsidieregelingen.

“Terwijl het om een niet-bewezen maatregel gaat, er loopt nog volop onderzoek naar de effectiviteit en eventuele ongewenste gevolgen”, zegt Erwin Al, bosbouwkundig ingenieur bij Staatsbosbeheer in Noord-Brabant.

Hij maakt zich met name zorgen om het effect op het bodemleven. “Pissebedden zijn de afvalopruimers in het bos, miljoenpoten de predatoren en schimmels helpen in de voedselvoorziening van bomen. Belangrijke organismen waarvoor ingrijpen in de bodemchemie negatief zou kunnen uitpakken.”

Gedwongen tot maatregelen

De schade aan bossen door stikstof is groot, maar het simpelweg toedienen van chemische elementen die ontbreken, vergelijkt Al met landbouwpraktijken. “In de natuur werkt dat niet, daar is het te complex voor. Bij de landbouw werkt het op lange termijn overigens ook niet, dat besef komt nu ook langzaam.”

Zo’n maatregel gaat ook voorbij aan de lange ontstaansgeschiedenis van een bos en een bosbodem, zegt Al. “Het heeft 150 jaar geduurd om van nature tot omstandigheden te komen dat een eikenbos daar kan groeien. Als je daar kunstmatig in gaat ingrijpen, is de kans groot dat je juist iets kapot maakt wat niet snel herstelt.”

In zijn Noord-Brabant nam de provincie steenmeel al eerder op in subsidieregelingen als verplichte maatregel bij zogenoemde bosrevitalisatie. “Bij Staatsbosbeheer doen we in principe alleen mee met kleinschalige proeven, mits er goede monitoring en onderzoek naar de bodembiologie aan gekoppeld is, en dat is vaak niet het geval. Het is een slechte zaak dat terreinbeheerders zo min of meer worden gedwongen maatregelen te nemen waar ze zelf sterke twijfels bij hebben”, vindt bosbeheerder Al.

Nadat er steenmeel boven het bos is uitgestrooid, zijn bladeren, mos en grond ermee bedekt. Sommige wetenschappers vragen zich af of het middel niet erger zal blijken dan de kwaal. Beeld Koen Verheijden

Ook onder wetenschappers is er sterke terughoudendheid. “Ik houd mijn hart vast”, zegt hoogleraar dierecologie Henk Siepel van de Radboud Universiteit. “Misschien blijkt het middel wel erger dan de kwaal. Dat er al met helikopters steenmeel wordt gestrooid, baart mij wel zorgen.”

Stikstofbom

Het principe van steenmeeltoepassing is dat het gesteente langzaam verweert en dat geleidelijk nieuwe calcium en andere stoffen als magnesium en kalium vrijkomen; stoffen die het bos nu tekort komt als gevolg van de verzuring. Daarmee lijkt de schade gerepareerd, maar zo simpel ligt het niet, stelt Siepel. “Om te beginnen los je alleen de verzuring er deels mee op, maar niet het vermestende effect van stikstof. Verder zet het processen in gang die de verhouding tussen stikstof en fosfaat verder uit balans brengen.”

Die verhouding is door de grote stikstofneerslag al verstoord. Siepel vreest nu voor de ‘stikstofbom’ in de vorm van opgehoopt strooisel, die door steenmeel kan ontploffen. “Verzuring van de bodem heeft gezorgd dat strooisel minder snel wordt afgebroken, er is dus een grote ophoping van takken en bladeren waarin veel stikstof en minder fosfaat is vastgelegd”, legt hij uit. “Wanneer door het strooien van steenmeel de pH (zuurtegraad, red) stijgt, wordt het strooisel weer sneller afgebroken en komt er vooral heel veel stikstof beschikbaar. Dat verstoort de verhouding nog verder.”

Zijn voorzichtigheid komt ook door de ervaringen met plaggen op de heide, een methode die vanaf de jaren ’70 massaal werd toegepast om vergrassing tegen te gaan. “Dophei en struikhei kwamen inderdaad terug, maar uiteindelijk bleek het op sommige plekken juist desastreus voor veel andere typische planten en dieren van de heide, dus dat maakt mij terughoudend steenmeel massaal in te zetten terwijl we zo veel nog niet weten.”

Geen beleid baseren op premature resultaten

Maaike Weijters van onderzoekcentrum B-Ware in Nijmegen, die betrokken is bij verschillende steenmeelonderzoeken, schat deze risico’s op basis van de eerste resultaten niet zo hoog in. Toch is ook zij terughoudend. “Het zijn allemaal nog premature resultaten waar je niet een heel beleid op kunt baseren”, zegt Weijters. “Ook over effecten op bodemfauna weten we nog weinig, we gaan nu pas echt gericht onderzoek doen naar effecten op mijten, springstaarten, schimmels en bacteriën.”

Na het uitstrooien van steenmeel hangt er veel stof in de lucht in een bos. Beeld Koen Verheijden

In tegenstelling tot gebruik van steenmeel op heide, is er pas later en in mindere mate ingezet op onderzoek naar toepassing in bossen. Bovendien gaan de ontwikkelingen in bossen traag en zijn de kringlopen van stikstof en andere elementen complex. Hierdoor is niet binnen enkele jaren al te zeggen of de uitwerking van steenmeel goed uitpakt.

“We zijn nu recent weer een onderzoek gestart in een bos waar in 2016 steenmeel is opgebracht, om de komende drie tot vijf jaar te kijken naar de gevolgen op langere termijn.” Dat er nu toch al op veel plekken ingezet wordt op steenmeel in bossen, vindt ook onderzoeker Weijters voorbarig. “Ik ben bang dat het idee heerst dat alles maakbaar en repareerbaar is, als er maar voldoende geld beschikbaar is. Helaas zijn de gevolgen van de jarenlange veel te hoge stikstofdepositie niet zo maar weg te poetsen.”

Doordat het Nederlandse natuurbeleid is gedecentraliseerd, ontbreekt het ook aan regie, merkt Weijters. “Het is belangrijk om te leren van alles wat er op dit vlak gebeurt. Eigenlijk zou er een landelijk onderzoeksprogramma stikstofherstelmaatregelen moeten zijn. Er is nu geen enkel landelijk overzicht van wat er waar gebeurt. En de provincies bepalen ieder voor zich of en hoe grootschalig ze nog niet bewezen herstelmaatregelen willen toepassen.”

‘Duivels dilemma’

Tegenover de zorgen over ongewenste gevolgen van steenmeel staat ook de angst dat de bossen sowieso wegkwijnen als er niet snel ingegrepen wordt. “Er staan letterlijk bossen op omvallen, er verdwijnen massaal soorten”, benadrukt Leon van den Berg van Bosgroep Zuid-Nederland, zelf betrokken bij steenmeelproeven in Noord-Brabant.

“En uit de eerste resultaten blijkt ook dat steenmeel een positieve uitwerking heeft. We zien op de heide verschuiving naar meer gewenste plantensoorten en toename van sprinkhanen. In bossen meten we een betere bladchemie en is er een toename van mycorrhiza-paddenstoelen. Het gaat vaak om bossen waarin steenmeel geldt als no regret-maatregel. Dit zijn bossen waar de bomen en de biodiversiteit op omvallen staan, het kan alleen maar beter worden. Natuurlijk zijn er nog onzekerheden, en die monitoren we ook samen met de wetenschappers, maar hoe lang wil en kun je dan als beheerder nog wachten? Ik vrees niet lang.” Die urgentie voelt onderzoeker Weijters ook. “Niks doen zal ook slecht uitpakken, het is een duivels dilemma.”

