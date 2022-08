Steeds vaker zijn de egels verzwakt en zonder moeder

“Kijk, deze moederegel, we noemen haar Dora, werd onlangs verzwakt binnengebracht. Een dag later zijn gelukkig haar kindjes gevonden”, zegt Patricia Berk van Egelopvang Midden Nederland. We zijn in de revalidatieruimte, zoals er ook een medische afdeling is met een heuse IC en een quarantaineruimte. Met de egels in de revalidatieruimte gaat het relatief goed, die moeten aansterken.

Met een handdoek pakt Berk een van de vijf jonkies uit het hok, een open houten box. “Twee weken oud, kijk toch hoe schattig. Eigenlijk kun je de baby’s met blote handen vastpakken, de stekels zijn nog niet zo hard. Bij de geboorte zijn egels glad, maar binnen tien minuten zie je de eerste stekels verschijnen. Die zijn dan nog wit en vrij zacht.”

Bij elk hok hangt een map met informatie over de vindplaats en datum, het gewicht per dag, de toegediende medicijnen en reden van binnenkomst. Aanleiding, meestal: aangereden, een verstoord nest of verzwakt door gebrek aan voedsel. En soms zitten moeder en pasgeborenen gewoon op een onhandige plek, zoals een nest van vier dat werd aangetroffen in een kinderzandbak in een tuin.

Schoteltjes van de crème brulee

Bij binnenkomst worden de egels goed nagekeken en zo nodig bijgevoerd. Daarvoor staan stapels gedoneerde, schone schotels klaar, en glazen potjes. “Juist, die je in de supermarkt koopt met crème brúlée erin.” Schoteltjes voor de jonkies, potjes voor de volwassen dieren. Water en kattenvoer krijgen ze, geen melk, want lactose is niet goed voor egels, daarvan krijgen ze diarree.

Ook stapels en stapels kranten liggen er, voor het verschonen van de hokken. Die worden eveneens versnipperd zodat de egels, nachtdieren, zich eronder kunnen verstoppen. “’Snippers goed uitschudden voordat ze de prullenbak ingaan’, waarschuwen we nieuwe vrijwilligers altijd. Voordat je het weet gaat er een baby mee. Daarom tellen we de egels ook steeds opnieuw en staat het aantal groot op het hok geschreven.”

Hier in Huizen worden gewonde, verweesde en zieke egels opgevangen uit de regio’s Gooi- en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland. In totaal zijn er tweehonderd plekken, jaarlijks worden zo’n 1100 egels binnengebracht. Deze zomer is het beduidend drukker door de droogte. Er is te weinig voedsel, egels eten vooral insecten en slakken. Regenwormen zitten dieper in grond, water is moeilijker te vinden.

In september is het weer een gekkenhuis

Op deze dag zijn er honderd egels in huis. Het drukste seizoen is aangebroken, dat heeft niet te maken met de droogte. “Het hele jaar hebben we het hier al over met elkaar: laten we nu een beetje rust pakken, straks in september is het weer een gekkenhuis.” Want in augustus en september worden de meeste egels geboren, geregeld komen nesten in de problemen omdat de moeder wordt aangereden, niet genoeg voedsel kan vinden of om een andere reden niet bij haar jongen kan.

Het is aan de vrijwilligers hier om de jongen dan de fles te geven. “Heel jonge weesjes nemen we zelfs mee naar huis, omdat ze om de twee uur de fles moeten. In deze periode hebben we soms werkdagen van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds.” Aan degene die het nest heeft gevonden wordt altijd gevraagd uit te kijken naar de moeder, in de hoop dat die alsnog opduikt.

Of andersom, zoals bij Dora. In het beste geval worden ze dan herenigd en met z’n allen, aangesterkt, teruggezet in de natuur. Daar leert de moeder haar kleintjes scharrelen, voedsel zoeken en een nest bouwen, om er vervolgens vandoor te gaan en zich voor te bereiden op haar winterslaap. De jongen zijn dan op zichzelf aangewezen, egels leven solitair.

Op de intensive care

Op de medische afdeling ter grootte van een klaslokaal heerst rust. De luxaflex is naar beneden, op de intensive care is alleen een zacht gesnor van een zuurstofapparaat hoorbaar. Net als Berk uitlegt hoe gemakkelijk egels zich aanpassen, zelfs redelijk stoïcijns lijken om te gaan met dit leven binnen, klinkt er geluid uit een hok. “Fransje heeft het benauwd volgens mij”, zegt ze bezorgd. Pauline van Dijk, de enige betaalde medewerkster naast zo’n honderd vrijwilligers, komt erbij: “Nee hoor, hij blaast naar je omdat hij zich bedreigd voelt. Dat gebeurt niet snel, maar het komt omdat zijn teentjes geamputeerd zijn.”

In wit T-shirt behandelt Van Dijk vervolgens een egel die verstrikt raakte in een moestuinnet. De buikwond geneest goed. Op een hok achter haar hangt een groot vel met ‘Mogelijk zwanger’ erop, in een ander hok ligt een egel die is aangereden door een fietser: “Want die gaan sneller tegenwoordig”. Ook staat er een kleine couveuse. Medisch complexe gevallen gaan, met gereduceerd tarief, naar een dierenarts.

Dan verschijnt een dierenambulance-medewerker in de deuropening. Hij heeft een verzwakte en uitgedroogde egel bij zich, gevonden op een binnenplaats. Van Dijk inspecteert het dier, dat onder de teken blijkt te zitten. Met pincet verdwijnen die één voor één in een flesje spiritus.

Burgerplicht om te helpen

“Wist je dat het een burgerplicht is om een wild dier in nood te helpen?”, zegt Berk even later in haar kantoor. “Gelukkig doen veel mensen dat, merken wij. Helaas zien we dat het niet goed gaat met de egel. Hun gebitten zijn slechter, waarschijnlijk door minder gevarieerd voedsel omdat de verscheidenheid verdwijnt. Ze eten graag kevers, rupsen, wormen en slakken. Ook worden ze minder oud dan pakweg tien jaar geleden. Wij zien ze hier niet meer ouder dan vier, terwijl ze wel een paar jaar ouder kunnen worden. Dat zijn geen wetenschappelijke studies hoor, wel 25 jaar ervaring.”

Egels eten insecten en slakken en zijn zo belangrijk voor de biodiversiteit. Ook zijn het grote opruimers van aas, weggegooid voedsel en fruit. Ze hebben een leefgebied ter grootte van twintig voetbalvelden, maar omdat heggen verdwijnen en we onze tuinen dichttimmeren wordt hun route geblokkeerd. Vanzelfsprekend helpt de verstening van tuinen hen ook niet en is er wél gras, dan zorgt de robotmaaier ’s nachts nogal eens voor ellende. “Egels hebben weinig dierlijke vijanden, wij mensen zijn het grootste probleem met onze apparaten, bebouwingen en akkers met landbouwgif.”

De egelopvang krijgt slechts een beperkte subsidie en is afhankelijk van donaties en vrijwilligers. Berk is een van de drie bestuursleden en komt, net als sommige andere vrijwilligers, uit een heel andere sector. Liefde voor dieren is de drijfveer, de egel is hun hart binnengewandeld. Gemiddeld wordt het dier na zo’n vier tot zes weken weer teruggezet. Niet op de plek waar hij werd gevonden, daar was juist een probleem, maar aan de rand van een natuurgebied. Geen bos, maar een gebied met struiken, de Engelse naam hedgehog voor egel zegt genoeg.

Ook zijn er ‘tuinhouders’, particulieren met een geschikte tuin, zonder ingebouwde trampoline, tegels of dichte schutting en ver van landbouwgebied, bij wie de egels terechtkunnen. Voor het uitzetten zijn er speciale vrijwilligers die het fijn vinden om te fietsen en geschikte plekken te zoeken. Berk, met bezorgde en tegelijk enthousiaste glimlach: “Maar eerst moeten we de komende weken heel wat egels redden. Het wordt een uitdaging.”

50 procent van de egels is de afgelopen tien jaar verdwenen in Nederland Daniëlla van Gennep, hoofd dierenwelzijn van de Stichting DierenLot: “Het gaat slecht met de egels in Nederland. Egelopvangcentra kampen met een enorme toestroom van egels die door de aanhoudende droogte in problemen komen. Dit blijkt uit een rondvraag van Stichting DierenLot bij verschillende egelopvangcentra. Er komen soms tot 40 procent meer egels binnen dan vorig jaar rond deze tijd. De afgelopen tien jaar is 50 procent van de egels in Nederland verdwenen. Daarom roept DierenLot nu op om de egels te helpen.”

Hoe kunnen we egels helpen?

- Zorg voor een ‘egelsnelweg’ en maak een gat van 13 x 13 cm in tuinhek of schutting, zodat ze hun route kunnen vervolgen - Geef water, géén melk, en zet (bij deze droogte) kattenvoer neer - Gebruik een robotmaaier alleen overdag en onder toezicht - Let op met tuinwerkzaamheden voor egels met nest of in winterslaap (november-mei) - Bel 114 als het dier in nood is

