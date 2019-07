Steeds minder mensen willen hun woning van het gas afhalen

De steun voor aardgasvrij wonen kalft af. Minder dan de helft van de Nederlanders is het eens met het politieke doel om elk huis te vertimmeren tot duurzaam, zonder cv-ketel. Een jaar geleden waren zes op de tien mensen nog positief. Bovendien groeide het aantal uitgesproken tegenstanders, van 29 procent een jaar terug tot 43 procent nu. Dit blijkt uit een landelijke peiling onder 2350 Nederlanders, uitgevoerd door expertisecentrum HIER klimaatbureau.

De toegenomen weerstand sluit naadloos aan bij recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daaruit bleek dat de landelijke steun voor uitgaven aan breed klimaatbeleid, zoals elektrische auto’s en windmolens, afbrokkelt. Het SCP schreef dat toe aan het verschijnen van een ferm concept-Klimaatakkoord. Daarin liggen plannen vast om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 te verminderen met 49 procent. Gasloos wonen is daarin één hoofdpijler.

Afspraken

Het kabinet presenteerde een softer definitief Klimaatakkoord, om burgers niet af te schrikken. “Maar de afspraken voor aardgasvrij wonen staan rechtovereind”, zegt Eva van der Weiden van het HIER klimaatbureau. In 2050 moeten alle 7 miljoen bestaande huizen gasloos zijn, waarvan 1,5 miljoen in 2030. “Nu het zo concreet wordt, zetten meer mensen de hakken in het zand”, zegt Van der Weiden. “Begrijpelijk. Dit klimaatbeleid komt tot achter de voordeur.” Aanbod van informatie en aantrekkelijke financieringsregelingen kunnen zorgen wegnemen, denkt ze.

Linkse hype

Negatief gestemde bewoners vrezen hoge kosten. Ook zitten ze met allerlei praktische vragen over de gevolgen in huis, als de gaskraan sluit. De meeste ondervraagden weten niet op welke techniek ze moeten overstappen. Dat maakt me ook niets uit, zegt 20 procent, als mijn huis maar warm is. Het meest genoemde argument van tegenstanders: gasloos wonen is “weer zo’n linkse hype”. Het idee dat de bijdrage die Nederland kan leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem te klein is, leidt ook tot weerzin.

Beeld Louman & Friso

Opvallend is dat de Nederlanders die graag willen stoppen met aardgas, een krappe minderheid dus, daarvoor de aardbevingen in Groningen als belangrijkste drijfveer noemen. Het klimaatprobleem aanpakken geldt op de tweede plaats als reden om de gaskraan thuis af te sluiten. Een jaar geleden was dat omgekeerd. De aanhoudende schadeproblematiek in het noorden maakte van Groningen de prioriteit.

Bij de verbouwing tot aardgasvrij ziet een meerderheid van de Nederlanders geen hele actieve rol voor zichzelf. De meeste ondervraagden willen wel ‘geraadpleegd’ worden, en geïnformeerd.

Voor 2021 moeten gemeenten, per wijk, met plannen komen voor gasvrij wonen. Die plannen moeten concreet worden, maar niet dichtgetimmerd, zegt Van der Weiden. “Als alles vastligt haken mensen af.”

Warmtepomp

De warmtepomp geldt als meest geliefde alternatief voor de gasketel, blijkt uit de peiling van HIER. Van de ondervraagden noemt 20 procent de warmtepomp als ‘op het eerste gezicht’ als favoriet. Hierbij lijkt mee te spelen dat een bewoner de warmtepomp zelf kan kopen, op een eigen moment. Wat ook kan: met de hele straat in één klap overstappen op een collectief warmtenet. Dat spreekt 13 procent van de mensen het meeste aan. Een op de tien voelt het meest voor de vervanging van aardgas door groen gas, zodat de pijpleidingen behouden blijven.

Feit blijft dat de meeste mensen geen voorkeur hebben. Ze willen zich eerst goed verdiepen in de mogelijkheden, blijkt uit de peiling. Twee op de tien mensen wachten liever af tot anderen een besluit nemen, de gemeente of experts.

Lees ook:

Steun voor klimaatbeleid brokkelt snel af

Steeds meer Nederlanders vinden klimaat een belangrijk thema. Maar vooral omdat ze vrezen dat het hen te veel geld kost.