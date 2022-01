Spuitvrije zones van een kilometer zijn nodig, zegt burgerinitiatief Meten=Weten

Omwonenden van bollenvelden in de Drentse gemeente Westerveld pleiten voor spuitvrije zones in een straal van een kilometer rondom woningen en natuurgebieden. Dat is nodig omdat een deel van de stoffen in gewasbeschermingsmiddelen zich verspreiden tot een kilometer buiten de akker waar ze zijn gespoten, zo blijkt uit eigen onderzoek. Vooral bij de lelieteelt wordt veel gespoten.

De omwonenden, verenigd in burgerinitiatief Meten=Weten, dringen er bij de overheid op aan het gebruik van pesticiden af te bouwen en toelating afhankelijk te maken van de mate van verspreiding. Ook vragen ze om nader onderzoek te doen naar de risico’s voor mens en natuur van chronische blootstelling aan cocktails van bestrijdingsmiddelen.

Bij Meten=Weten zijn 730 inwoners van Westerveld aangesloten. Sinds december 2018 brengen zij door middel van crowdfunding geld bijeen om zelf onderzoek te doen naar de verspreiding van pesticiden. In de afgelopen drie jaar zijn 87 monsters geanalyseerd, waarbij resten van 132 bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen. In geen enkel monster zaten geen chemicaliën.

Een deken van gif

‘Er ligt écht een deken van landbouwgif over Nederland’, concluderen de onderzoekers in een nieuw rapport, waarin ze de meetgegevens van drie jaar combineren. De onderzoekers onderscheiden drie groepen: stoffen die niet buiten de akker worden gevonden waar ze zijn gespoten, stoffen die zich tot ongeveer een kilometer buiten de akker verspreiden en stoffen die kilometers verder in de natuur zijn aangetroffen.

De monsters zijn genomen van planten in tuinen, akkerranden en natuurgebieden, uit slootwater, mesthopen, de lucht en de bodem. In juni 2020 bleek al uit onderzoek dat Meten=Weten samen met Natuurmonumenten heeft uitgevoerd dat pesticiden waren doorgedrongen in beschermde natuurgebieden, waaronder Nationaal Park Dwingelderveld.

Omwonende Joke Kolthoff licht de oproep van Meten=Weten woensdag toe in een rondetafelgesprek van de Tweede Kamercommissie landbouw, natuur en voedselveiligheid over het thema 'Gezonde gewassen en gezonde bodem. Een gesprek met Kolthoff staat woensdag in de Verdieping.

