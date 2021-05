Snoep- en cosmeticakleurstof E171 toch gevaarlijk, zegt Europese waakhond

Titaniumwit werd al verdacht van het veroorzaken van kanker door inademing. De kleurstof werd daarom ontraden voor verf, maar niet verboden. Voor inname via voedingsmiddelen was er geen reden tot zorg, oordeelde de Europese autoriteit voor voedselveiligheid drie jaar geleden. Maar daar komt Efsa nu op terug.

In een donderdagmiddag gepubliceerde verklaring noemt Efsa titaniumdioxine, ofwel de kleurstof E171, niet langer veilig in voedsel. Op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek sluit de waakhond niet langer uit dat nanodeeltjes van de stof het DNA kunnen aantasten en kankerverwekkend zijn. Er is volgens Efsa geen veilige norm vast te stellen voor de hoeveelheid E171 die een mens dagelijks zou mogen binnen krijgen.

Ophoping in organen

E171 zit vaak in snoep, coffeecreamer, bakproducten en witte sauzen. De stof kleurt wit, zorgt voor helderheid en houdt verkleuring tegen, redenen waarom het ook in geneesmiddelen, cosmetica, tandpasta en zonnecrèmes wordt gebruikt. Titaniumdioxine is alleen wit als de deeltjes tussen 200 en 300 nanometer groot zijn, vermeldt het RIVM, maar bij de productie ontstaan ook veel kleinere deeltjes. Het lichaam verwijdert die slecht, waardoor ze zich in organen kunnen ophopen.

Beeld Colourbox

Al veel langer is er twijfel over de veiligheid van titaniumwit. Onderzoek bij dieren leverde aanwijzingen op voor risico’s op darmtumoren en leverontsteking, maar bij mensen is dat niet aangetoond. Toch zijn diverse bedrijven al gestopt met het gebruik van E171 als kleurstof voor hun levensmiddelen. Frankrijk verbood de stof vorig jaar.

Lees ook:

De mythe van de E-nummers

De voedingsindustrie is begonnen de E-nummers uit haar producten te halen. Daarmee schiet de volksgezondheid niets op, want die E staat juist voor ‘veilig’. Maar de consument vertrouwt het niet.