Snelle en goedkope oplossing voor klimaatprobleem: miljoenen bomen in Afrika laten groeien, zonder er één te planten

Dit verhaal begint met een struikje. Eigenlijk met een boom. En met God. Het verhaal eindigt, voorlopig, met ten minste 200 miljoen nieuwe bomen in het eerder uitgedroogde Sub-Saharagebied van Niger. De hoofdrol in dit verhaal is voor landbouwkundige en zendeling Tony Rinaudo (65) uit Australië, die niet alleen het christelijke geloof in de Sahel wilde verspreiden, maar ook bomen wilde laten groeien. “Zonder ooit een boom te planten”, zegt hij vanuit zijn huis in Melbourne via videoverbinding.

Rinaudo won in 2018 een Right Livelihood Award, beter bekend als de alternatieve Nobelprijs, voor zijn alternatieve herbebossingsmethode, die haaks staat op de gangbare ideeën over het planten van bomen. Dit jaar verschijnt over hem de documentaire The Forest Maker, van de Oscarwinnende filmmaker Volker Schlöndorff. Maar in Nederland kent vrijwel niemand de milieuactivist annex zendeling, die met zijn werk niet alleen levens wil redden in Afrika, maar ook een significant verschil hoopt te maken bij het bestrijden van klimaatverandering.

Tony Rinaudo, landbouwkundige en zendeling voor de christelijke ontwikkelingshulporgansiatie World Vision. Beeld Silas Koch

De wanhoop nabij

Rinaudo vertelt over dat eerste struikje, op een dag in 1983, en de ingeving die zijn leven op zijn kop zou zetten. “Die dag ging ik met de auto boomzaailingen bezorgen aan dorpelingen in Niger. Die plantten we al jaren, maar het mislukte steeds.” De landbouwkundige legt uit dat de mensen bij herbebossing vrijwel altijd denken aan het planten van bomen, terwijl in droge gebieden soms wel 80 tot 90 procent sterft. Als 25-jarige ontwikkelingswerker was Rinaudo de wanhoop nabij. Hij was als optimistische jongen naar Afrika gekomen om mensen te helpen, maar faalde daarin.

Tijdens die autorit in 1983 stopte Rinaudo zijn truck op het zandpad. “Terneergeslagen keek ik om me heen, over het woestijnachtige landschap, met nauwelijks een boom te bekennen.” De toegewijd evangelisch christen, begon te bidden. En cliché of niet, toen hij zijn ogen opendeed, greep een klein bosje in de verte plotseling zijn aandacht. “Ik liep ernaartoe. Aan de vorm van het blad zag ik dat dit geen struikje was, of onkruid, maar een boompje. Hij was ooit omgehakt en begon nu terug te groeien.”

De Australiër realiseerde zich dat er sprake was van een enorm ondergronds netwerk aan wortels, van bomen die hier gegroeid hadden. “Ik besefte dat alles wat we nodig hadden voor vergroening, onder mijn voeten lag.” In de droge regio waren miljoenen van dit soort struikjes, ontsprongen vanuit het ondergrondse wortelnetwerk. “Ik had geen wonderlijk bomenras meer nodig dat hier kon groeien, of miljoenen dollars.” Het enige dat nodig was, zegt Rinaudo terugblikkend, was mensen overtuigen hun denken radicaal te veranderen, en dit ‘ondergrondse bos’ te gebruiken om miljoenen bomen opnieuw te laten groeien.

Rinaudo in Niger in de jaren 80. Beeld Tony Rinaudo

Grote onleefbare gebieden

Droogte en ontbossing vormen in Afrika al decennialang een probleem. “Voor kleinschalige boeren aan de zuidkant van de Sahara vormt droogte een directe bedreiging voor hun levenswijze”, waarschuwt hoogleraar bosecologie Frans Bongers van de Wageningen Universiteit (WUR). Door menselijke ontbossing en stijgende temperaturen dreigen grote gebieden onleefbaar te worden. Dat kan enerzijds leiden tot versnelde klimaatverandering, omdat minder bomen CO 2 absorberen. Anderzijds leidt dit tot mensen die gedwongen hun woongebied moeten verlaten. Mogelijk trekken tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen richting Europa.

Bongers wijst op een aantal ambitieuze projecten om Afrika te herbebossen. De Great Green Wall springt eruit, dertien jaar geleden gestart en deels gefinancierd door de Wereldbank. “Het idee was om een 15 kilometer brede strook van bos aan te leggen, van Oost- naar West-Afrika, om verdere verwoestijning te voorkomen.” Maar er is minder gerealiseerd dan de bedoeling was, terwijl al miljarden zijn gespendeerd aan dit project.

Ogenschijnlijk nutteloos, maar het tegendeel is waar

Maar de methode die Rinaudo promoot, is ‘zeer veelbelovend en belangrijk’, zeggen hoogleraar Bongers en Chris Reij, internationaal een van de belangrijkste stemmen in het onderzoeksveld over herbebossing. “Dit is voor veel delen van Afrika een veel betere en goedkopere oplossing dan bomen planten.”

Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) heet Rinaudo’s methode. Het idee is dat boeren boomstompjes op hun landbouwveld niet langer weghakken, maar juist beschermen tegen begrazing en snoeien voor een goede groeivorm. Deze stompjes lijken nutteloos, maar omdat ze nog altijd aangesloten zijn op sterke ondergrondse wortelstelsels, vol met voeding en energie, kunnen ze vrij makkelijk en snel weer uitgroeien tot boom.

Die bomen dragen bij aan de landbouw. Ze zorgen voor schaduw, verbetering van de bodem en geven vruchten af, die mensen kunnen eten. Tegelijkertijd slaan al die nieuwe bomen CO 2 op, gunstig voor het mondiale klimaatprobleem.

“Deze methode verdient meer aandacht”, zegt Reij, “ook onder politici en beleidsmakers in Nederland. Want wij betalen via onze bijdrage aan de Wereldbank en de EU mee aan grote herbebossingsprojecten.”

De FMRN-methode uitgelegd. Beeld Thijs van Dalen

‘Het is mogelijk een cultuur te veranderen’

Het was in 1983 niet makkelijk om de alternatieve methode voor vergroening van de grond te krijgen, blikt Rinaudo terug. “Niger is een van de armste landen ter wereld. Veel mensen hebben er van oudsher een negatieve houding tegenover bomen op hun landbouwgrond. Het algemene idee is dat ze concurreren met gewassen. Ze worden gezien als ‘lastig’ omdat mensen ze stelen voor brandhout. Dat leidt tot conflicten.”

Na zijn ingeving startte de zendeling een experiment met twaalf lokale boeren. “Het werkte. De bomen groeiden snel, want het wortelsysteem bleek krachtig.” Maar ondanks het succes werden de jonge bomen na enkele maanden alsnog omgehakt, gestolen of als brandhout gebruikt. “Het is moeilijk om een cultuur te veranderen.”

In datzelfde jaar kampte Niger met ernstige droogte. “Oogsten mislukten. Het land had al een slecht landbouwjaar achter de rug, en de honger begon in te zetten.” Via een food for work-programma kon Rinaudo nu duizenden boeren mobiliseren om te experimenteren met het laten teruggroeien van bomen op hun landbouwgrond.

Na een goed regenseizoen hakte zo’n driekwart van de boeren hun nieuwe bomen weer om, maar ongeveer een kwart besloot ze te laten staan, om te zien wat er zou gebeuren. “Door het snoeien van de bomen groeiden ze in de jaren daarna als nooit tevoren, ontstond er een nieuw microklimaat op het land en verbeterden de oogsten.”

Een boer die gebruikmaakt van de FMNR-methode. Beeld Tony Rinaudo

Sindsdien verspreidde de methode zich snel onder de boeren, met name in Niger. Onder meer de christelijke ontwikkelingshulporganisatie World Vision, waar Rinaudo voor werkt, promoot FMNR inmiddels in tientallen landen op drie continenten. De Australiër benadrukt dat hij de methode niet ‘uitgevonden’ heeft, aangezien op verschillende continenten boeren al met vormen van natuurlijke regeneratie werken. “Het succes is niet puur aan Tony te danken”, zegt Reij. “Maar hij heeft het wel sterk gekatalyseerd.”

Lage kosten, veel positieve effecten

Wereldwijd worden miljarden gestoken in herbebossing door het planten van nieuwe bomen. Rinaudo zegt dat de prijs kan oplopen tot zo’n 8000 dollar per hectare, terwijl FMNR hetzelfde kan bereiken met slechts 50 dollar per hectare. “De methode heeft lage kosten, is makkelijk op te schalen, heeft invloed op de levenskwaliteit van boeren, op de natuur en het klimaat.” Rinaudo’s belangrijkste missie is om het paradigma te veranderen waarin bomen planten de norm is.

De Nederlandse deskundige Reij schrijft ondanks zijn pensioen nog steeds gedreven beleidsnota’s en artikelen voor het Great Green Wall-plan. Wil dit project zijn ambitieuze doelen halen, dan moet er meer aandacht komen voor Rinaudo’s methode, denkt hij. “Het is een grote tanker die van koers moet veranderen.”

Niet alleen maar positiviteit

Toch is niet iedereen onverdeeld positief over de methode van de Australische forest maker. Reij zegt dat FMNR niet overal even kansrijk is. “Er moet voldoende neerslag vallen, sprake zijn van zanderige gronden en van een hoge bevolkingsdichtheid, waar boeren genoodzaakt zijn om hun landbouwsysteem te intensiveren.”

Bosecoloog Madelon Lohbeck vindt dat er veel meer kennis nodig is over de effectiviteit van de methode. Zij is verbonden aan de WUR en deed afgelopen jaren onderzoek naar de FMNR-methode. Die gaat uit van het laten teruggroeien van bomen die recentelijk weggehaald zijn. Lohbeck benadrukt dat daar soms ook een goede reden voor was: “Bijvoorbeeld omdat het invasieve soorten waren”.

Ook vindt zij dat FMNR wel erg veel gaat over het laten teruggroeien van boomstompen, en niet genoeg over natuurlijk landherstel door de verspreiding van zaden. En voor de boeren kan de methode soms ook lastig zijn. “Als je mango’s wilt telen, kun je lang wachten tot die van nature terugkomen. Je kunt ze beter planten.”

Zendeling en natuuractivist: gaat dat samen? De christelijke missie in Afrika begon als onderdeel van het kolonialisme. Zendelingen droegen bij aan landonteigening en het verlies van inheemse gebruiken, kennis en spiritualiteit. Ecoloog Madelon Lohbeck zou het begrijpen als deskundigen, klimaat- of milieuactivisten een dubbel gevoel zouden hebben bij Tony Rinaudo. Is hij niet te veel de witte man die het Afrikaanse continent zijn westerse geloof en miljoenen bomen wil brengen? De drie Nederlandse deskundigen genoemd in dit artikel, die Rinaudo vanuit hun werkveld kennen, hebben niet de indruk dat zijn rol als zendeling en zijn herbebossingswerk op gespannen voet staan. “Hij heeft een bescheiden persoonlijkheid”, zegt Chris Reij, “en past niet in het plaatje van een witte man die de Afrikanen komt vertellen wat ze moeten doen”. Reij legt uit dat de kracht van FMNR juist is dat de actie vanuit de boeren komt, en dat iemand als Rinaudo vooral ‘een ondersteunende rol’ heeft. Rinaudo zegt dat hij geregeld verbaasde blikken krijgt als hij vertelt dat hij door gebeden tot zijn methode kwam. “Een Italiaanse interviewer vroeg me eens verward: dus je bent een natuuractivist en je gelooft in God?” Voor de interviewer gingen die twee dingen als ongelovige niet samen, zegt Rinaudo. “Terwijl de Bijbel vol staat met passages over rentmeesterschap. De mens heeft de opdracht om te zorgen voor Gods schepping.” Ook Lohbeck denkt dat ecologie en religie goed hand in hand kunnen gaan, zeker in gebieden waar het geloof een belangrijke rol speelt. Rinaudo: “Een gesprek met een wildvreemde in Australië gaat al snel over voetbal, en in Afrika over spiritualiteit. Ze zijn vaak opgelucht dat ik geen heiden ben”, lacht hij. Lohbeck zag bij landherstelprojecten in Zuid-Amerika eveneens dat boeren gemotiveerder waren wanneer de kerk ze aanmoedigde, dan wanneer een overheid of een westerse ontwikkelingsorganisatie de boodschap overbracht. “Het ging niet alleen om kennis overbrengen. Ze hadden het gevoel een spiritueel doel te dienen.”

Ondanks de kanttekeningen is Lohbeck onder de streep enthousiast. Ook zij denkt dat de focus van natuurherstelprogramma’s te veel ligt op het planten van bomen. Terwijl enorme bomenplantages ook leiden tot maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld als boeren van hun land gejaagd worden om plaats te maken. “Dat is onethisch en niet duurzaam. Het creëert conflict met als mogelijk gevolg dat die bomen alsnog niet blijven staan.”

Het grootste pluspunt van de FMNR-methode is dat de lokale bevolking er centraal staat, vindt Lohbeck. Die bottom-upmentaliteit vindt zij noodzakelijk. Ook bij een project als de Great Green Wall, waar de vraag rijst wie het gaat onderhouden wanneer de miljarden van de Wereldbank op zijn. “Je hebt boeren nodig die zeggen: dit is in mijn voordeel, ik wil hieraan meedoen.”

‘Nederland moet de aandacht verleggen’

Rinaudo is trots op wat hij en de boeren tot nu toe hebben bereikt. In Niger zou de FMNR-methode in de afgelopen twintig jaar hebben geleid tot vergroening van ten minste 5 miljoen hectare land, meer dan de oppervlakte van Nederland. Tegelijkertijd is hij gefrustreerd over het feit dat de methode in andere landen nog vrij weinig wordt toegepast. “In Afrika zijn honderden miljoenen kleine boeren. Het effect zou enorm zijn als zij deze methode allemaal ontdekken.”

Concreet wil Rinaudo 1 miljard hectare aan land herstellen, wat volgens hem niet alleen miljoenen levens zal verbeteren, maar ook 16 tot 25 procent van de wereldwijde CO 2 zou absorberen. “Daarvoor is het ook nodig dat Nederland, dat nu boomplanten financiert, de aandacht gaat verleggen.”

De impact op klimaatverandering die Rinaudo noemt, is wel erg optimistisch, denkt Lohbeck. Ze merkt dat Rinaudo als ontwikkelingswerker een andere benadering heeft dan wetenschappers, en wijst ook naar de ondertitel van zijn nieuwe boek: Een verhaal van hoop voor een planeet in crisis. “Rinaudo vertelt vooral een verhaal van hoop, ik kijk daar als wetenschapper kritischer naar.”

Tegelijkertijd, geeft ze toe, is zo’n verhaal van hoop misschien wel precies wat nodig is om de moeizame herbebossingsprojecten in Afrika alsnog te laten slagen.

