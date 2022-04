Snelheidslimiet naar 100 km/u levert geen extra woningbouw op

Om de vastgelopen woningbouw vlot te trekken kondigde premier Mark Rutte eind 2019 een ‘rotmaatregel’ aan: de maximumsnelheid ging overdag terug naar 100 kilometer per uur. Dankzij de verminderde uitstoot van stikstof zou weer gebouwd kunnen worden. Maar dat klopt niet.

Volgens het kabinet zijn inmiddels voor 33.000 woningen zogeheten vergunningen afgegeven, op basis van het stikstofregistratiesysteem, dat in maart 2020 is opgezet. Maar de kans dat ze daadwerkelijk worden gebouwd is klein.

Vorige week zette de rechter in Noord-Holland een streep door de natuurvergunning voor 163 woningen in Egmond aan den Hoef, dicht bij het beschermde Noordhollands Duinreservaat. Deze vergunning is nodig voor activiteiten, zoals bouw, waarbij mogelijk natuur wordt aangetast, zoals door stikstofuitstoot. Juristen verwachten dat nu ook andere bouwplannen waarvan de natuurvergunning is gebaseerd op de 100 km-maatregel bij de rechter zullen sneuvelen.

'Stikstofruimte’ met een spoedwet

Het stikstofregistratiesysteem hoort bij de spoedwet waarmee het kabinet twee jaar geleden ‘stikstofruimte’ wilde creëren voor woning- en wegenbouw door elders de uitstoot te verminderen. De 100 km was tot dusver de enige maatregel in het systeem, maar het kabinet heeft deze week besloten de snelheidsverlaging daaruit te halen. In plaats daarvan moet de sanering van varkensboeren gaan zorgen voor nieuwe ruimte, zo blijkt uit de brief met stikstofplannnen die minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) op 1 april naar de Tweede Kamer stuurde.

Of stikstofruimte voor de woningbouw door inkrimping van de varkenssector beter zal uitpakken dan de 100 km-maatregel is onzeker. Vooralsnog is de animo onder boeren om zich te laten uitkopen niet groot. En ook hier zullen overheden voor het verlenen van een natuurvergunning moeten afwegen of de verminderde uitstoot elders voldoende garantie biedt.

In haar vonnis van vorige week maakt de rechtbank Noord-Holland klip en klaar dat dit bij de 100 km-maatregel niet het geval is. Volgens de rechtbank blijkt uit de rapporten waarop de verlaging van de maximumsnelheid is gebaseerd ‘dat niet kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van enkele Natura 2000-gebieden toch nog worden aangetast’. De provincie had deze regeling met het stikstofregistratiesysteem dus niet mogen gebruiken om een natuurvergunning te verlenen.

Kortere routes, over de Veluwe

Dat de 100 km-maatregel te weinig effect heeft, komt doordat sinds de coronaperiode het verkeer weer flink aantrekt en daarmee ook de stikstofuitstoot. Bovendien blijkt uit onderzoek dat automobilisten sinds het voordeel van de snelheid is weggevallen, vaker kiezen voor andere (kortere) routes door of langs natuurgebieden, zoals op de Veluwe en in Limburg.

Ook heeft het kabinet het rekenmodel voor de stikstofuitstoot vanaf snelwegen vorig jaar aangepast, na kritiek van de Raad van State. De uitstoot wordt nu gemeten tot een afstand van 25 in plaats van 5 kilometer, en dat levert meer stikstof op.

Toch zorgt de snelheidsverlaging nog wel voor minder uitstoot dan wanneer het maximum op 120/130 was blijven staan. Dit komt ten goede aan de natuur en dat is hard nodig, stelt minister Van der Wal. De maximumsnelheid blijft daarom 100 km per uur, zo zei ook minister Mark Habers van infrastructuur en waterstaat onlangs in een interview met het AD.

