Smalle asters, een exoot in de herfst

Hé wat bloeit daar? Het lijkt wel zomerfijnstraal. Dat straalt in de tuin ook nog fijn, al is het herfst. Zomerfijnstraal heeft bloemen als een kleine margriet, maar met een fijnere en regelmatiger krans van witte straalbloemen om het gele hart. Zomerfijnstraal houdt wel van een vochtige plek in voedselrijke grond, bijvoorbeeld op een oever. En een oever is de plaats waar we de bloemen zien op een wandeling bij Groningen.

Maar de blaadjes lijken smaller dan die van zomerfijnstraal en hun rand mist inkepingen. En die straalbloemenkrans is voor een fijnstraal toch wat aan de grove kant. Thuis maar eens bladeren met foto’s erbij.

Fijnstralen zijn composieten: wat één bloem lijkt is een compositie van tientallen minibloempjes. Het bloemhart bestaat uit gele buisbloempjes. Daaromheen staat een krans van hetzij gele lintbloempjes, zoals bij de paardenbloemen, hetzij witte straalbloempjes, zoals bij margrieten. Er zijn ook composieten die zich beperken tot de buisbloempjes, zoals boerenwormkruid en de duinvariant van jakobskruiskruid.

Smalle aster Beeld Koos Dijksterhuis

Fijnstralen hebben straalbloempjes, hun naam zegt het al. Ook madeliefjes en kamilles stralen wat uit, en bladerend in een plantengids stuit ik naast de fijnstralen meteen op asters. Asters, aha, die bloeien als geen ander in de herfst. In de tuin staat een bos lila herfstasters.

Verwilderde tuinbloemen

Zijn deze op zomerfijnstraal lijkende composieten inderdaad asters? Ik ken ze niet maar voer ze in op twee determinatiesites en krijg acht verschillende suggesties, waaronder zomerfijnstraal en smalle aster. Ik zoek ze op en houd het op de laatste. Die heb ik nooit eerder gezien.

Smalle asters zijn verwilderde tuinbloemen, die van oorsprong in Canada en het noorden van de VS voorkwamen, maar die de oceaan over zijn verscheept. Ze hebben zich vooral langs de grote rivieren verspreid. Bij Groningen zijn ze dungezaaid, maar misschien kondigt deze vondst hun komst aan.

Drie keer per week schrijft bioloog Koos Dijksterhuis over iets wat groeit of bloeit. Lees hier zijn eerder Natuurdagboeken.