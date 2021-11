Slimme laadpleinen bieden meer dan een verzameling laadpalen

Wie overstapt op een elektrische auto heeft het liefst een laadpaal voor de deur, maar dat zit er meestal niet in. Terwijl het aantal elektrische auto’s in Nederland snel toeneemt, blijft het aantal laadpunten achter bij de vraag. Slimme laadpleinen bieden daarvoor een oplossing, blijkt uit lopend onderzoek. Dat laat ook zien dat de auto’s op laadpleinen de mogelijkheid hebben om het stroomnet te ontlasten als de vraag naar elektriciteit groot is.

Zekerheid voor de rijders

“Slimme laadpleinen hebben de toekomst”, zegt staatssecretaris Steven van Weyenberg van infrastructuur, die maandagmiddag de eerste resultaten van de Proeftuin Slimme Laadpleinen in ontvangst neemt tijdens een seminar in Den Haag. “Ze geven zekerheid voor elektrische rijders en zijn een oplossing om de druk op het elektriciteitsnetwerk te verlichten. Het mes snijdt aan twee kanten.”

De afgelopen twee jaar zijn in 19 gemeenten 46 laadpleinen opgezet, met in elk geval meer dan twee laadpunten die worden gevoed door groen opgewekte stroom, vooral van zonnepanelen. Nederland loopt met dit experiment internationaal voorop. Doordat er op een plein meerdere laadpunten zijn, is de kans klein dat een automobilist lang moet wachten. Bovendien zorgt de techniek dat de auto die dat het meest nodig heeft, het eerst wordt geholpen. De stroomvoorziening kan worden gekoppeld aan zonnepanelen van bijvoorbeeld aan aangrenzend kantoor en er kan een batterij worden geplaatst voor opslag van energie die weer snel beschikbaar is als de vraag toeneemt.

1,7 miljoen laadpunten nodig in 2030

Met de 46 laadpleinen zijn er vijfhonderd laadpunten voor elektrische auto’s bijgekomen. Om aan de verwachte vraag te voldoen, moeten er 1,7 miljoen zijn in 2030. In dat jaar is naar verwachting 70 procent van de energie opgewekt door middel van zon en wind en rijden er 1,9 miljoen elektrische auto’s in Nederland.

Omdat met duurzame bronnen de opwekking niet constant is en ook het stroomgebruik pieken en dalen vertoont, richt het onderzoek in de proeftuin zich ook op de zogeheten vehicle-to-grid-techniek, waarbij elektrische auto’s hun opgeladen stroom kunnen terugleveren als dat nodig is. Ze fungeren hierbij als een soort batterij. In Maastricht wordt dit uitgetest. De laadpunten op het plein worden gevoed door zonnepanelen van een particuliere ondernemer, en auto’s met V2G, die worden gebruikt als deelauto, dienen als buffer van de groene stroom.

De proeftuin, die wordt uitgevoerd door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), kennis- en innovatiecentrum ElaadNL en projectbureau Over Morgen, loopt nog door tot eind 2023.

