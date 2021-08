Slim laden is niet alleen goed voor het klimaat, je kunt er ook slapend rijk mee worden

Je moet je autobatterij liefst laden als er veel zonne- en windstroom is. Maar hoe doe je dat zonder constant naar buiten te moeten kijken en het laadproces aan en uit te schakelen?

Gelukkig zijn er appjes op de markt die je al dat werk uit handen nemen. Geld verdienen terwijl je slaapt, wordt goed voor het milieu en het stroomnet.

Wie wil kan tegenwoordig per uur verschillende prijzen betalen voor de stroom die hij verbruikt. Ik schreef daar twee maanden geleden al over. En als je dat slim doet, kan dat zomaar veel centen per kWh schelen ten opzichte van de prijs die je betaalt als je een abonnement hebt met vaste prijzen. De flexibele prijzen zijn gebaseerd op de prijzen op de stroombeurs EPEX, waar energiehandelaren heel goed kunnen voorspellen in welke uren van de volgende dag er een stroomoverschot of -tekort is. Bij een overschot daalt de uurprijs tegenwoordig al geregeld onder nul (belastingen niet meegerekend). Daar kun je als stroomverbruiker ook van profiteren, al moet je dan wel een abonnement afsluiten op basis van flexibele prijzen.

Een slimme laadpaal van de Nederlandse fabrikant Alfen, waarmee je auto-batterijen automatisch op de gunstigste momenten kunt laten laden. Beeld Alfen

Elektrische auto's zijn grootverbruikers van stroom en het is dus niet vreemd dat met de opkomst van e-auto's start-ups zich op die lage prijzen voor het laden van de autobatterijen gingen richten. Jedlix is er zo een, evenals Stekker.app. Bij de laatste heeft medeoprichter Erik de Bruijn al in 2015, vijf jaar voordat hij Stekker.app in het leven riep, een eerste stukje software geschreven om zijn e-auto een beetje slim te kunnen laden. Toen daarvoor vervolgens apps op de markt kwamen, vond hij die toch nog niet slim genoeg. Hij wilde met name ook de flexibele uurprijzen in zijn laadapp verwerken. En dus startte hij vorig jaar alsnog zijn eigen bedrijf.

Voorrang voor groen

“Voorop staat wanneer je de auto weer nodig hebt”, legt De Bruijn uit. De app zorgt ervoor dat je batterij dan voldoende is geladen. Tot die tijd regelt de app zelf de beste laadtijden. Zo is er een automatische laadfunctie voor tijdens de nachtelijke uren, te vergelijken met een een slimme thermostaat. Je krijgt dan de laagste kWh-prijzen zonder dat je er wat voor hoeft te doen.

Financieel voordeel voor de autobezitter is mooi, maar het is niet het enige doel van Stekker.app. “Het milieu is ook van belang, evenals het goed houden van het stroomnet. Je ziet aan de app ook meteen hoeveel CO2-uitstoot je hebt bespaard door op de juiste momenten te laden", aldus De Bruijn. De app geeft voorrang aan groene stroom en zal dus vooral laden als er veel wind- en zonne-energie is. Omdat dat ook veelal de uren zijn waarop stroomoverschotten ontstaan, is die groene stroom meestal ook de goedkoopste stroom.

Zonnekorting op laadplein

Een eerste proeve van bekwaamheid leverde Stekker.app al kort na zijn oprichting. Half juni vorig jaar werd een slim laadplein in Culemborg in gebruik genomen. De coöperatie Vrijstad Energie heeft daar een groot parkeerterrein overdekt met zonnepanelen. De stroom daarvan gaat rechtstreeks naar slimme laadpalen. Als er te weinig auto's zijn gaat de stroom het net op, maar dat wordt zo veel mogelijk beperkt. Daarvoor krijgen deelnemers extra ‘zonnekorting’ als zij hun auto opladen terwijl de zon schijnt.

Het is echter geen éénrichtingverkeer op het laadplein. Als er een auto gaat laden die snel vol moet zijn terwijl de zon niet of nauwelijks schijnt, dan kan de stroom uit een auto die niet snel weg moet, worden overgeladen naar de auto met haast. Ook dan hoeft er dus geen groot beroep te worden gedaan op het stroomnet en wordt de groene stroom zo efficiënt mogelijk ingezet. Vergelijkbare slimme laadpleinen zullen de komende jaren op steeds meer plekken in Nederland worden geopend.

Auto als thuisbatterij

Voor de automobilist thuis kan de app al slim de uren uitkiezen met veel groene stroom en/of lage prijzen. De terugleverfunctie, om stroom uit de auto aan het net te leveren - het zogeheten vehicle to grid oftewel V2G - is daarvoor nog in ontwikkeling.

Niet alle automerken kunnen op dezelfde manier gebruik maken van slim laden, aldus De Bruijn. “Volkswagen en Tesla hebben een draadloze verbinding met het internet. Daarmee kan de auto zelf worden geprogrammeerd om op de juiste uren te gaan laden. Maar bij andere merken heb je die draadloze verbinding nog niet en zul je een slimme laadpaal bij je huis moeten hebben om van de voordelen van slim laden te kunnen profiteren.” Die slimme laadpalen zijn nu nog wel een stuk duurder dan de ‘standaard’ laadpalen.

Slimme thuisbatterij

Blijft over hoe ik thuis met mijn thuisbatterij slim kan laden en bij voorkeur ook kan terugleveren aan het net. Want zodra het laatste ook mogelijk wordt, kan ik in stroom gaan ‘handelen’. Dan laad ik mijn batterij bijvoorbeeld 's nachts op met goedkope windstroom en lever die stroom 's morgens, tijdens de ochtendspits op het net, met winst terug. Waarna ik tijdens de zonnepiek rond het middaguur de batterij weer laat vullen om die stroom tijdens de avondspits weer te verkopen.

Erik de Bruijn is ook daarvoor nog doende de juiste software te ontwikkelen. Het is een uitbreiding op het systeem in Culemborg, waar autobatterijen dus al terug kunnen leveren aan andere auto's. Als steeds meer mensen een e-auto voor de deur hebben, wordt die auto ook heel interessant voor deze toepassing. De autobatterijen zijn veel groter dan de huidige thuisbatterijen en kunnen bij stroomoverschotten dus veel meer groene stroom opslaan en even later weer terugleveren.

Auto wordt rijdende batterij

VW heeft al aangekondigd dat vanaf volgend jaar al zijn nieuwe elektrische auto’s geschikt zullen zijn voor V2G, en ook mijn Sono Sion, die in 2023 voor de deur komt te staan, moet stroom kunnen gaan terugleveren. Ook Tesla zal daar zeker niet bij achterblijven. Het bedrijf wilde er eerder nog niet aan omdat de batterijen er te snel door zouden verouderen. Maar met de nieuwste batterijtechnologie is dat geen probleem meer.

Het duurt misschien nog een jaartje, of twee, maar de auto als rijdende batterij waarmee je geld kunt verdienen laat niet lang meer op zich wachten. Met dank ook aan slimme apps als Jedlix en Stekker.app.

