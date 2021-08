Sla ’m plat, die ongenode en ziekten verspreidende tijgermug!

Er is weer eens exotennieuws, over de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) dit keer, een niet-inheemse muggensoort die we hier niet willen hebben. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kun je zien wanneer en waar ze zijn waargenomen. Dit jaar werd de eerste op 22 maart in Amstelveen gevonden, en de (voorlopig) laatste op 5 augustus in Lelystad; ze zijn ook al in Assen en Sittard gezien. Kortom, ze zitten overal.

Waar komen ze vandaan en hoe komen ze hier? Ze zijn afkomstig uit Zuidoost-Azië en ze komen hier via lucky bamboo-plantjes en oude autobanden, twee producten waarvan je je kunt afvragen of die tot onze primaire levensbehoeften behoren. Lucky bamboo is geen bamboe maar lijkt er wel een beetje op; het is een mishandelde Dracaena. De ontbladerde stelen van de plantjes worden in vreemde en vaak kurkentrekkerachtige vormen gedwongen of tot mandjes gevlochten, waarna ze met grappige bladpruikjes weer uitlopen. Ze zijn even decoratief als onnatuurlijk – je moet ervan houden.

De meeste oude autobanden worden vermalen tot granulaat om speeltuintegels en korrels voor kunstgras sportvelden van te maken. Er zit dus wel werkgelegenheid in de import van deze spullen. Hoewel ik me niet kan voorstellen dat er kinderen zijn die, op de vraag wat ze later willen worden, spontaan ‘importeur van afgedankte autobanden’ zullen antwoorden.

Vector van nare ziektes

Het grote probleem is dat er in oude auto­banden plasjes regenwater kunnen staan en dat de Dracaena-stekjes geïmporteerd en verkocht worden in kleine kokertjes met water. En daarin kunnen de eitjes en larven van tijgermuggen zitten. Die eitjes zijn bestand tegen kou en uitdroging; als ze daarna weer in het water terechtkomen, ontwikkelen ze zich verder.

Nou en? Wat maakt een extra muggensoort uit, kun je denken, we stikken in dit land toch al van de muggen en knutten en andere nare prikkertjes. Er zijn alleen al meer dan dertig soorten muggen, maar het gevaar van de tijgermug zit ’m in de ziektes die ze kunnen overbrengen. Exotische muggen kunnen vector zijn van nare ziektes als zika, knokkelkoorts, chikungunya, gele koorts en westnijlvirus.

Zeker nu het klimaat opwarmt, neemt het ­risico op dergelijke zoönosen toe. De Aziatische tijgermug willen we er daarom niet bij hebben en de NVWA monitort daarom hun aanwezigheid. Maar is dat genoeg?

Opsturen naar het muggenradarproject

Het Platform Invasieve Exoten had onlangs een (helaas afgewezen) handhavingsverzoek ingediend omdat de NVWA een oogje dichtknijpt bij de bandenhandel. Nu is bij de NVWA de laatste decennia veel bezuinigd en gereorganiseerd terwijl het werk niet minder wordt, maar toch. Het is belangrijk om de muggen in de gaten te houden.

Bij tien bedrijven zijn de afgelopen jaren tijgermuggen of gelekoortsmuggen ­(Aedes aegypti) gevonden. Tijgermuggen zijn kleiner dan gewone steekmuggen en hebben een zwart lijf met witte vlekken en streepjes. Voorzichtig platslaan kan nooit kwaad (behalve voor de mug in kwestie), en daarna kun je ze opsturen naar het muggenradarproject van de Wageningen Universiteit.

Maar kunnen we ook niet gewoon stoppen met de import van mismaakte plantenstekjes en afgedankte autobanden?