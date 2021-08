Shell-reclame over ‘CO₂-neutraal’ autorijden is misleidend

De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelt dat Shell klanten een rad voor ogen draait met een reclame voor ‘CO 2 -neutrale’ autoritten. Door aan de pomp 1 cent extra per liter brandstof te betalen, is dat volgens Shell mogelijk omdat het bedrijf vervolgens certificaten koopt die moeten garanderen dat bomen elders in de wereld broeikasgas (CO 2 ) uit de lucht opnemen. Die belofte is misleidend, oordeelt de RCC. Shell investeert wel in certificaten voor bosaanplant, maar maakt niet aannemelijk dat dit de milieuschade door klanten die een cent extra betalen wegneemt. De campagne ‘Maak het verschil, rij CO 2 -neuraal’ is ontoelaatbaar.

De uitspraak van de reclamewaakhond is een overwinning voor negen studenten van de Vrije Universiteit (VU). Zij dienden een klacht in, met steun van Greenpeace en het initiatief Reclame Fossielvrij, omdat ze niets geloofden van de suggestie dat automobilisten voor een kleine meerprijs klimaatneutraal de weg op kunnen. Indien de groei van bomen al milieuschade kan opheffen, dan gebeurt dat volgens de indieners van de klacht pas op de lange termijn. Dat terwijl broeikasgassen uit auto-uitlaatpijpen direct de atmosfeer invliegen.

Geen boete

“De schade van CO 2 aan het klimaat staat [...] vast, terwijl de olie- en gasmultinational nooit kan garanderen hoeveel en hoelang bosbehoud en geplante bomen CO 2 uit de lucht vasthouden”, zo geeft de RCC hen gelijk. Om diezelfde reden keurt de RCC ook een reclame van de Brits-Nederlandse multinational af op zijn eigen olievrachtwagen, waarop de tekst staat: ‘Ik ben CO 2 -neutraal op weg. U ook?’

Shell krijgt als adverteerder geen boete, die bevoegdheid heeft de reclamewaakhond niet. Wel draagt de RCC het bedrijf op te stoppen met reclames die suggereren dat de klimaatonvriendelijke producten ‘CO 2 -neutraal zijn’. Volgens de VU-studenten, Greenpeace en Reclame Fossielvrij heeft de uitspraak van de RCC grote gevolgen voor andere reclames. Veel bedrijven bieden hun producten en diensten aan als ‘CO 2 -neutraal’, omdat zij de vervuiling compenseren door CO 2 -rechten te kopen en bossen te planten. “Dat mogen ze nu niet meer zeggen”, aldus Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij.

Dat moet nog blijken bij eventuele andere klachten, want de RCC keurt alleen de twee Shell-reclames af. Shell kan binnen enkele weken nog bezwaar aantekenen tegen de uitspraken waarin de reclamewaakhond het bedrijf gelast de gewraakte reclames te schrappen. Deze week kondigde het olie- en gasconcern nog plannen aan om groene energie aan Nederlandse huishoudens te gaan leveren, waarbij fossiel aardgas dankzij bosaanplant ‘CO 2 -neutraal’ heet – overigens zeer gebruikelijk in de energiesector.

