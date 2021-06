Ser adviseert landbouwakkoord met hoge milieueisen om boeren zekerheid te geven

Er moet een allesomvattend landbouwakkoord komen met daarin hoge eisen voor uitstoot, landschapsbeheer en biodiversiteit om zo op de lange termijn duidelijkheid voor boeren te garanderen. Dit adviseert de Sociaal-economische raad aan een nieuw kabinet. “Er moet nu actie worden ondernomen voor een transitie naar een economische, ecologische en sociaal duurzame landbouw”, zo staat in het rapport dat naar de informateur gaat.

De tijd is rijp, constateert het adviescollege. Er liggen genoeg rapporten en adviezen die allemaal in dezelfde richting wijzen: “Doorgaan op dezelfde weg is niet langer houdbaar.” Het advies gaat vergezeld van een waarschuwing: dit gaat geld kosten. De komende tien tot vijftien jaar is er 20 tot 30 miljard euro nodig, is de raming.

Het advies aan de politiek is opgesteld door twee kroonleden van de Ser: Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde, en Anna Gerbrandy, hoogleraar mededingingsrecht. Zij spraken de afgelopen maanden met alle betrokkenen in de landbouw, variërend van boerenorganisaties tot hoogleraren, milieugroeperingen, het bedrijfsleven, de industrie en bezorgde burgers. Op verzoek van de Tweede Kamer vroeg het kabinet in februari om de mogelijkheden voor een landbouwakkoord te verkennen.

De Ser adviseert een ‘breed akkoord’ te sluiten waarin allerlei onderwerpen met elkaar worden verbonden. Het moet gaan over onder meer het inkomen van de boeren; een drastische inperking van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan; over dierenwelzijn en over de besteding van landbouwgelden. De milieunormen moeten ook op de lange duur zekerheid bieden zodat er niet opnieuw politieke en maatschappelijk spanning ontstaat. “De politiek doet er wijs aan niet de randen van bestaande wettelijke kaders op te zoeken”, schrijven de twee kroonleden van de Ser.

Advies-Remkes leidend

De normen moeten flink omhoog. Er is een marge nodig, omdat juridische discussies daarover funest zijn voor het vertrouwen. Daarom adviseert de Ser bijvoorbeeld om niet de huidige stikstofwet als basis te nemen (26 procent minder uitstoot in 2030) maar het advies dat de commissie Remkes gaf ( min 50 procent). Voor kooldioxide geldt: geen reductie van 49 procent, maar 55 procent in 2030. Wat de bodem betreft: geen ‘duurzaam bodembeheer’, zoals de regels nu voorschrijven, maar een kwart van het areaal zou in 2030 biologisch moeten zijn.

Er zijn diverse routes naar een duurzame landbouw, stelt de Ser. Het wordt geen eenheidsworst. De ene boer kan kiezen voor hightech-landbouw in een gesloten systeem, zoals een kas of een innovatieve vee-stal. De andere boer zal kiezen voor biologische landbouw waarbij de kringloop (veevoer van eigen land, mest op de eigen grond) sluitend is, of voor een zorgboerderij.

De Ser constateert dat het huidige landbouwsysteem vastloopt: “De Nederlandse landbouw is een wereldspeler van formaat, maar loopt tegen de fysieke grenzen van het huidige productiesysteem aan. Het draagvermogen van de aarde is eindig. Dat raakt boeren maar ook anderen die van de landbouw afhankelijk zijn, zoals werknemers. De druk op de fysieke en de milieugebruiksruimte is hoog, en de vitaliteit van het platteland staat onder druk. Veel boeren zitten in de knel: de nadruk op kostenverlaging en productieverhoging in de afgelopen jaren gaat gepaard met kleine, soms zelfs negatieve marges die weinig ruimte geven voor een goede beloning van de factor arbeid. Deze boeren hebben dringend behoefte aan een duurzaam toekomstperspectief, inclusief een bijbehorend verdienmodel.”

Een belangrijke voorwaarde voor een akkoord is dat het ‘duurzame landbouw versnelt’. Het mag geen ‘vluchtheuvel worden om te vertragen’. Het nieuwe kabinet moet, zo vindt de Ser, zo snel mogelijk formuleren waar het op langere termijn naar toe moet met de landbouw in Nederland. Als het doel duidelijk is, kan de landbouwsector, met ook bijvoorbeeld supermarkten, gaat praten over hoe dat bereikt gaat worden. “Dit geeft duidelijkheid en perspectief aan de sector en kan de basis vormen voor een maatschappelijk akkoord.”

