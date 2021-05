School voor elektrisch vliegen kiest het luchtruim, een historisch moment

Een mijlpaal-moment, durf ik het te noemen. De E-Flight Academy ging met zijn eerste leerlingen de lucht in. Wat tot voor kort onmogelijk leek: elektrisch vliegen, kun je op vliegveld Teuge nu gewoon leren.

Er zijn kennelijk al genoeg Nederlanders die in elektrisch vliegen zoveel toekomst zien dat ze er een toch niet geheel gratis opleiding voor willen gaan volgen. E-Flight heeft de eerste weken al volgeboekt en dan moet de tamtam van degenen die de stilte in de lucht hebben ervaren nog op gang komen. Want dat zal denk ik het eerste zijn dat e-piloten in opleiding gaan merken: het ‘gemis’ van de luidruchtige pruttelmotor in de neus van hun toestel.

E-Flight zou je de verpersoonlijking kunnen noemen van hoe hard het gaat met elektrisch vliegen. Evert-Jan Feld had al veel vliegervaring en wilde wel een vliegschool beginnen. Maar dat moest dan wel wat anders zijn dan de 'gewone’ vliegopleiding. Matthijs Collard had niks met vliegen maar wilde graag een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling. In november liepen ze elkaar tegen het lijf en slechts een half jaar later, gaat Evert-Jan dus al met zijn eerste leerlingen de lucht in.

Evert-Jan Feld (l) en Matthijs Collard voor een van hun twee elektrische lesvliegtuigen. Beeld E-Flight

Dat is in de doorgaans behoudende luchtvaartwereld razendsnel. Meer dan waar ook is de luchtvaart gericht op veiligheid, en dus op beproefde systemen. “Dat klopt,” zegt Matthijs Collard, “en dat zie je vooral terug bij het certificeren van een nieuw vliegtuig. Dat moet aan tal van eisen voldoen. Sommige van die eisen zijn voor ons overigens achterhaald. Zo moeten er heel veilige systemen zijn voor de olie en de brandstof. Maar een elektrisch vliegtuig heeft geen olie en geen brandstof... Daar moesten dus nieuwe regels voor worden ontwikkeld.”

Dubbele bestelling

E-Flight heeft meteen al twee elektrische Pipistrel Velis lestoestellen. Pipistrel is als een van de eerste fabrikanten zulke elektrische tweezitters gaan maken en heeft dus de moeizame weg van certificering al achter de rug. De toestellen worden in Italië gebouwd en de twee voor E-Flight rolden daar in maart uit de productiehal.

Vervolgens moesten Collard en Feld zelf het opleidingsplan voor elektrisch vliegen ontwikkelen en indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Met als resultaat dat ze nu klaarstaan om leerlingen wegwijs te maken in de e-vliegerij. “Er werd in Nederland al heel af en toe elektrisch gevlogen, maar dan op experimentele basis. Wij gaan nu als eersten elektrisch vliegen tot een commercieel succes maken", zegt Collard met enige trots in zijn stem.

Ze hebben een eerste lichting van zo'n vijftig leerlingen. Je vraagt je af waarom zovelen nu al, terwijl er nog geen elektrisch toestel in de lucht hangt, een brevet voor zulke vliegtuigen willen halen. Collard: “We hebben drie groepen klanten. Sommige piloten willen de uren die ze per jaar moeten maken om hun brevet te houden, gebruiken om elektrisch te leren vliegen. Anderen hebben van hun bedrijf de taak gekregen om e-vliegen alvast te verkennen, omdat het bedrijf voorziet dat dit over een paar jaar in hun branche de standaard kan worden. En ten derde zijn er natuurlijk de privé-vliegers die het leuk vinden om straks familieleden of vrienden mee de lucht in te nemen. Met een brevet van E-Flight mag je overigens ook in conventionele eenmotorige toestellen vliegen.”

Dubbele verzekeringspremie

E-Flight maakt, om maar een voor de hand liggende uitdrukking te gebruiken, nu een vliegende start. Maar helemaal zonder zorgen zijn de twee ondernemers nog niet. Elektrisch vliegen is nog zo onbekend dat de verzekeraars er een heel dikke premie voor rekenen. “De verzekering kost ons twee keer zo veel als wat een vliegschool met brandstofmotoren moet betalen", aldus Collard. “Eigenlijk is dat niet vol te houden. Die premie moet echt snel omlaag.”

Daar is wel een mouw aan te passen, maar daar heeft E-Flight de overheid voor nodig. Voor nieuwe ontwikkelingen die de regering wil stimuleren, is vaak subsidie beschikbaar. Dat is echter niet de insteek van Collard en Feld: “De regering hoeft zich alleen maar garant te stellen voor de verzekering. Dan kunnen de verzekeraars hun premie meteen verlagen naar een normaal niveau.” In Den Haag zitten bij de partijen van de huidige demissionaire regering diverse fractiespecialisten die e-vliegen ook als de toekomst zien. Dus een besluit om dit te stimuleren hoeft wellicht niet op een nieuw kabinet te wachten.

Dubbele vliegtijd

Ondertussen kijken Matthijs en Evert-Jan al weer naar volgende stappen. De Pipistrel kan op een batterijlading een uurtje in de lucht blijven. In Duitsland wordt hard gewerkt aan de Flight Design F2e, een lestoestel dat met gemak het dubbele haalt. Ze zullen op zijn vroegst over twee jaar geleverd kunnen worden, maar E-Flight heeft er alvast een optie op genomen.

