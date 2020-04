Sancties tegen fokkers van honden met korte snuit

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft de eerste waarschuwingen uitgedeeld. Fokkers die de wet negeren, riskeren hoge boetes.

Al langere tijd strijdt stichting Dier&Recht voor een fokverbod op deze rassen, omdat de platte snuit voor ademhalingsproblemen zorgt. In maart 2019 lukte dat, nadat een onafhankelijk onderzoek van Universiteit Utrecht aantoonde dat het fokken de gezondheid van de dieren inderdaad aantast. De snuit moet sindsdien één derde van de kop betrekken. Desondanks merkte de stichting dat de NVWA, die verantwoordelijk is voor het handhaven van deze wet, niet optrad tegen overtreders.

Handhaving

Om daar verandering in te brengen, diende Dier&Recht een handhavingsverzoek in voor een fokker waarvan bekend was dat hij kortsnuitige buldogs fokte. “De NVWA ging kijken en gaf een waarschuwing”, aldus Kelly Kessen, die als dierenarts verbonden is aan Dier&Recht. De NVWA geeft nooit direct een boete. Wel kan de fokker binnenkort een tweede inspectie verwachten en riskeert dan een boete van 1.500 euro. Bij een volgend vergrijp komt daar 1.500 euro per pup bovenop.

Nu één fokker gewaarschuwd is, hoopt Dier&Recht dat andere dit voorbeeld volgen. De actieclub heeft een systeem opgezet waar mensen zich kunnen melden als ze denken dat een fokker in overtreding is. De stichting zoekt dan uit of dit klopt en meldt het indien nodig bij de NVWA.

Bulldogs en mopshonden zijn populair om hun fysieke kenmerken, zoals de platte snuit en korte poten. Juist die kenmerken zorgen voor medische aandoeningen bij de dieren, zoals ademhalingsproblemen, moeilijkheid bij het bewegen en ontstekingen. “Fokkers houden vast aan dat uiterlijk, omdat ze dat mooi vinden en met prijzen beloond worden”, aldus Kessen.

Een nieuw ras

De regels zorgen voor een verdeeldheid onder fokkers. Waar de een toegeeft, neemt de ander een boete voor lief door de regels aan de laars te lappen. Nancy Moes, fokster van Engelse buldogs, besloot te stoppen door de nieuwe regels van de NVWA. “Ze willen dat ze een langere neus krijgen, maar dan kun je het toch geen buldog meer noemen?”, zegt Moes verontwaardigd. Kessen ziet juist wel toekomst in die verandering. De stichting zoekt naar de mogelijkheden voor een nieuw ras. Deze lijkt dan op een buldog, maar met een langere snuit en helemaal gezond. “Wie weet kennen we binnenkort naast een Franse en een Engelse ook een ‘Nederlandse buldog’.”

