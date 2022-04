Saharazand en sneeuw kunnen de panelenpret niet drukken

We hebben een paar opmerkelijke weken achter de rug als het om het opwekken van zonnestroom gaat. Eerst daalde er een laagje Saharazand op onze zonnepanelen neer, en even later kwamen daar enkele centimeters sneeuw bovenop. Dat moet veel stroom hebben gescheeld, toch? Ja-a, maar in het licht van de eeuwigheid toch ook weer heel weinig.

De gele poeder was nauwelijks tot rust gekomen op de Nederlandse panelen of ik kreeg van kennissen al meldingen dat er minder stroom van het dak kwam. Kon dat aan het Afrikaanse zand liggen? Ja, dan kan zeker. Een stoflaag op panelen weerkaatst een deel van het zonlicht en absorbeert er ook nog wat van, dus dringt er minder licht door tot de zonnecellen die van dat licht stroom maken.

Een kennis rapporteerde zelfs 10 procent minder opbrengst. Dat lijkt veel, aangezien het laagje Saharazand toch echt maar dun was. Maar het zal kloppen. Zonnepanelen presteren tot tientallen procenten minder als er een wolk voor de zon verschijnt, dus dan verbaast 10 procent door stof ook weer niet echt.

Geen paniek

Normaliter adviseer ik panelenbezitters bij vervuiling niet in paniek te raken. De eerstvolgende regenbui spoelt de panelen wel weer schoon. Maar in dit geval ligt het anders, want er kwam maar geen regenbui. Bovendien heeft mijn kennis zijn panelen helemaal plat op zijn dak liggen, een niet erg gebruikelijke constructie. Dus spoelt regenwater dan stof niet vanzelf naar beneden. Wellicht dat hij toch maar het dak op is gegaan om zijn panelen te poetsen.

Dat heeft hij dan even later opnieuw kunnen doen, omdat de laatste dag van maart de hemel besloot wat sneeuw over ons uit te strooien. Zowaar een laagje van een paar centimeter. En sneeuw houdt nog veel meer licht tegen dan Saharazand. Sneeuw weerkaatst zo'n beetje al het licht, dus eronder valt bijna niets meer op de zonnecellen.

April 2022: sneeuw op de daken, maar al niet meer op de zonnepanelen. Met dank aan de 'ingebouwde verwarming'. Beeld Vincent Dekker

Dat ‘bijna niets’ bleek de volgende dag echter toch nog net genoeg voor een zelfreinigende actie van de panelen. Zonnecellen zetten licht niet alleen om in stroom maar ook in een beetje warmte. En zie, dat was op 1 april net genoeg om de sneeuw snel te doen smelten. Op daken met panelen zag je dus volop sneeuw op dakpannen en tegelijkertijd sneeuwvrije panelen.

0,4 procent van je jaaropbrengst

Hoe dan ook hoef je je niet erg ongerust te maken over je stroomverlies als je panelen tijdelijk onder de sneeuw of onder een laagje Saharazand liggen. Als het in februari erg koud is en sneeuw een paar dagen op je panelen blijft liggen, scheelt je dat wel die paar dagen aan stroomopbrengst, maar in februari is die opbrengst toch al heel klein. De hele maand is goed voor misschien 4 procent van je jaaropbrengst, dus als je 3 dagen opbrengst mist, is dat 0,4 procent van je jaaropbrengst. Eén extra mooie dag in juni en je hebt dat al gecompenseerd.

Iets vergelijkbaars geldt voor het Saharazand. Dat blijft misschien een of twee weken op je panelen liggen voordat er een stevige regenbui langskomt. Maar als je daardoor 10 procent van je dagopbrengst mist is dat na twee weken de opbrengst van 1,4 dagen. In maart is dat evenveel als pakweg een half procent van je jaaropbrengst.

Bingo voor airco?

Ik kan het niet laten u weer even een tussenstand van mijn gasverbruik te geven. Op 17 maart werd een airco/warmtepomp geplaatst die mijn woonkamer met open keuken warm moet houden. Sindsdien stook ik de gas-cv nog maar een paar uur per nacht om de rest van het huis niet al te koud en vochtig te laten worden, en heel af en toe om bijvoorbeeld een logeerkamer warm te houden. Ik houd al heel lang mijn gasverbruik bij per halve maand. Zo kon ik berekenen wat ik over de jaren 2012-2021 in de tweede helft van maart gemiddeld heb verstookt: 127 kubieke meter, 8,5 m3 per dag. En in 2022 was dat 48 m3, 3,2 m3 per dag. Ja, het was mooi weer, maar ’s nachts was het koud. Het aantal 'graaddagen’ was slechts 15 procent kleiner dan gemiddeld. Per graaddag is mijn verbruik bijna gehalveerd. Ik zou zeggen: bingo voor de airco!

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft nu ook podcast, onder meer over zonnepanelen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

