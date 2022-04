Rusland kan 27 lidstaten uit elkaar spelen maar één Europese energie-unie niet

Samen gas inkopen. Groepen burgers deden het al om een lage prijs te bedingen bij energieleveranciers. De Europese lidstaten willen er nu ook mee beginnen, vanwege de Oekraïne-oorlog. Zij hopen zo een vuist te kunnen maken tegen de agressor Rusland, de leverancier van 40 procent van het gas dat Europa gebruikt. Poetin kan landen minder makkelijk uiteen spelen, als hij zaken moet doen met één Europese energieklant, is het idee.

“Een babystapje”, zo reageert Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), die in Brussel duurzame ontwikkeling wil aanjagen. Eickhout toont zich allerminst onder de indruk van de ambitie om als een Europees blok de onderhandelingen over gas en olie met Rusland aan te gaan. Het staat volgens hem ‘in schril contrast’ tot de ambitie die er al jarenlang ligt in Brussel: de vorming van een Energie Unie, waarin landen al hun energiezaken in samenhang regelen. Het doel: de energievoorziening betrouwbaar, schoon en betaalbaar maken.

‘27 lidstaten die allemaal hun eigen beleid voeren’

“Die belofte klinkt in Brussel al heel lang”, zegt Eickhout. “De realiteit is dat de energiemarkt wordt gekenmerkt door een niet-Europese aanpak.” Weliswaar presenteert de Europese Commissie, met steun van het parlement, doelen en plannen om een klimaatneutrale, schone energiemix te ontwikkelen, zoals beloofd in het Klimaatakkoord van Parijs. “Maar in de praktijk zien we 27 lidstaten, die allemaal hun eigen beleid voeren”, zegt Eickhout. Altijd als de lidstaten met elkaar afspraken maken over de Energie Unie zeggen ze erbij: ieder land houdt wel de regie over de eigen energiemix.

“Ondertussen handhaafden alle Europese lidstaten ook hun eigen, bilaterale gascontracten met Rusland. Door het gebrek aan eenheid en Europese marktmacht kan Poetin EU-landen tegen elkaar uitspelen.” Elk land probeert nu, vanwege het gebrek aan coördinatie, zijn eigen hachje te redden door snel op zoek te gaan naar alternatieven.

Lidstaten, Nederland incluis, zoeken snel naar eigen olie- en gasveldjes om aan te boren. Regeringen kiezen voor steenkool en contracten voor vloeibaar gas (LNG) in het Midden Oosten. “Paniekerig wil elke lidstaat zijn eigen LNG-importhavens openen.” Het duurt jaren om ze te bouwen, maar door drijvende terminals (schepen met pijpen eraan) te plaatsen is snelle LNG-import mogelijk. “Die reflex zien we overal door Europa, waardoor we onze afhankelijkheid van gas feitelijk alleen maar aan het uitbreiden zijn”, vreest Eickhout.

Overcapaciteit

“Elk land wil nu zijn eigen LNG-invoer zelf regelen, terwijl dat feitelijk niet nodig is”, zegt ook de gerenommeerde energie-expert Kees van der Leun, directeur van het adviesbureau Common Futures. De aanleg van schepen en platforms voor LNG-import zorgt voor een overcapaciteit. Duitsland wil nu ook eigen LNG-terminals, terwijl het in principe ook voor vloeibaar gas bij Nederland of Scandinavië zou kunnen aankloppen, zegt Van der Leun. Dat lidstaten allemaal hun eigen gasvoorraden tot de nok toe willen vullen, dat vindt hij logisch en verstandig. “De voorraad aanvullen helpt.” Dat is ook nodig omdat het Russische Gazprom, bijvoorbeeld actief in de Nederlandse gasberging Bergermeer, mogelijk expres zijn deel van de opslag leeg liet staan.

Waar het naartoe moet, om tegenwicht te kunnen bieden aan een energiemacht als Rusland, zegt Eickhout, is het inrichten van een solide, Europese energievoorziening, waarbij alles in samenhang gebeurt. Dat zou erop neerkomen dat de meest logische locaties in Europa worden aangewezen voor de productie, het transport en de opslag van schone energie.

Dat zou beteken: grootschalig zonne-energie opwekken in Italië, Spanje en Portugal, windmolens bouwen op de Noordzee en energie opslaan in de stuwmeren van Scandinavië. Op die manier, schetst Eickhout, zou de Europese energievoorziening het meest efficiënt zijn, zowel qua energieopbrengst als kosten. Groene stroom zou, in de vorm van waterstofgas, over lange afstanden door heel Europa getransporteerd kunnen worden. “Dat zou écht helpen, om uiteindelijk onafhankelijk te worden van Russisch gas”, zegt Eickhout.

Windmolens reiken boven het wateroppervlakte van de Noordzee, 23 kilometer uit de kust ter hoogte van de strook tussen Zandvoort en Noordwijk. Beeld ANP

Energie-expert Van der Leun, onderschrijft dat. Volgens hem is het van groot belang dat de Europese energiemarkt samensmelt, om opgewassen te zijn tegen de macht die Rusland heeft als hofleverancier van aardgas. “Dat begint wel meer te kriebelen”, ziet hij. Onder aanvoering van Eurocommissaris Frans Timmermans willen de lidstaten samen vaart gaan maken met de gezamenlijke plannen om duurzame energie te produceren, via de pakketten Fit for 55 en Repower Europe. Ook de Europese energienetbeheerders kruipen dichter bij elkaar om samen te gaan werken aan een in elkaar gevlochten stelsel van stroomdraden en (waterstof-)gaspijpen.

Aardgaspijpen inzetten voor waterstof

Wat volgens Van der Leun, die al decennia werkzaam is in de duurzame energiebranche, een slimme zet zou zijn, is binnen Europa aardgaspijpen aanwijzen die kunnen worden omgezet voor transport van waterstof. “We willen af van aardgas, maar voor waterstofgas kunnen de bestaande pijpleidingen een stevige ruggengraat vormen. Kijk daar met een frisse blik naar, voordat je gaspijpen gaat afbreken om gasloos te worden.”

Behalve een Europese visie en een plan is het volgens Van der Leun ook nodig dat lidstaten bereid zijn om de financiering van de energie-infrastructuur samen aan te pakken. Dat is een moeilijk punt, want wil Nederland betalen voor energieverbindingen in Zuid-Europa. Wel als ‘Den Haag’ zeker weet dat het daarvan ook zal profiteren. Dat lukt alleen als alle lidstaten meedoen.

Die eenheid in denken is nog ver te zoeken. De realiteit is dat landen zelf de touwtjes in handen willen hebben als het over hun energiecentrales, duurzame ambities en kabels en leidingen gaat. De netwerken binnen Europa zijn wel verbonden, met zogeheten interconnecties op de grenzen. Maar de doorvoercapaciteit, zéker als het om elektriciteit gaat, kent zijn beperkingen. “Dat is fnuikend”, zegt Eickhout. Want uitwisseling van elektriciteit wordt, als gevolg van de klimaatdoelen, alleen maar belangrijker. “We krijgen elektrische auto’s, warmtepompen, industrie op accu’s.

De gascrisis vanwege de oorlog zou een momentum kunnen zijn voor meer Europese eenwording in de energiemarkt. Maar daar ziet het niet naar uit. Eerder gebeurt vooralsnog het tegenovergestelde. “In tijden van crisis is onderling vertrouwen nóg belangrijker, maar ook moeilijker”, zegt Eickhout. Volgens Van der Leun kan het nog twee kanten op, nu de oorlog in Oekraïne de plannen van een Europese Energie Unie op scherp zet. “Ik zie een beweging ontstaan voor meer samenwerking en een integratie van de energiemarkt. Maar het risico dat landen terugvallen op een meer individuele strategie ligt wel op de loer.”

Frans protectionisme

Als dat de overhand krijgt, blijven lidstaten te veel als eilanden opereren, zegt Eickhout. “Neem Frankrijk. Dat zou, via de Pyreneeën, een perfecte doorvoer kunnen verzorgen voor zonne-energie uit Spanje, en later mogelijk vanuit Noord-Afrika waar de woestijn plek biedt aan een zee aan zonnepanelen.” Het feit dat dit door gebrek aan stroomkabels nauwelijks gebeurt, lijkt het resultaat van bewust protectionistisch energiebeleid. “Frankrijk heeft veel kerncentrales en zit er niet op te wachten dat die uit de markt geprezen worden door goedkope zonnestroom.”

Ook de vrees van lidstaten dat ze binnen Europa niet altijd bij de buren kunnen aankloppen voor hun energiebehoefte, leidt er volgens de Europarlementariër toe dat een Energie Unie ontbreekt.

Miljardeninvestering

Omdat de aanleg van een stevig, allesomvattend Europees energienetwerk miljarden euro’s aan investeringen vergt is dat niet zomaar geregeld, beseft Van der Leun. “Toch is het optimaal om te doen”, blijkt uit zijn sommen. “Waterstof kun je met een groot Europees pijpenstelsel vrij voordelig door het continent verplaatsen.” Waterstof per schip, beetje bij beetje, naar Europa toebrengen zou op de lange termijn veel duurder uitpakken, zegt van der Leun. Hij ziet voor productie, transport en gebruik van waterstof een kans voor Europa, om de eenheid aan te boren die in de stroom- en gasmarkt in gebreke bleef.

Eén ding kan Van der Leun niet vaak genoeg benadrukken, als het over de Europese energievoorziening gaat. “Bespaar zoveel mogelijk energie. Dat is het allerbeste om te doen. Het kan snel en verlaagt de gasvraag direct.”

