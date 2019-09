Ruim honderd landen trekken de portemonnee voor het klimaat

Aan de vooravond van een ‘actietop’ over het klimaat beloofde een coalitie van landen, waaronder Nederland, meer geld uit te geven aan aanpassing aan een warmere wereld. En een samenwerkingsverband van nationale ontwikkelingsbanken gaat een project uitbreiden dat privékapitaal naar klimaatvriendelijke projecten van overheden moet sluizen.

De top vandaag vindt plaats een dag voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. VN-secretaris António Guterres daagde de staatshoofden en regeringsleiders die daar naartoe komen uit, te verschijnen met concrete beloften om de in 2016 in Parijs afgesproken klimaatdoelen sneller te halen. Zestig landen pakten die handschoen op. Er worden toezeggingen verwacht van landen die de uitstoot van broeikasgassen sneller zullen beperken, maar ook van landen die de natuur willen inzetten om CO2 op te vangen en landen die meer gaan doen aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Op onder meer dat laatste onderdeel zal premier Mark Rutte namens Nederland toezeggingen doen.

De Parijs-doelstellingen moeten ervoor zorgen dat de wereld gemiddeld hoogstens 1,5 graad opwarmt. Inmiddels is de stand al 1,1 graad ten opzichte van het voorindustriële tijdperk. Volgens een gisteren in New York gepresenteerd rapport waren de afgelopen vijf jaar de heetste van alle periodes van vijf jaar sinds meteorologen dat bijhouden. De gemiddelde temperatuur lag 0,2 graad hoger dan in 2011-2015.

Ebon van bovenaf, één van de Marshall-eilanden Beeld Wikimedia Commons

Voor de Marshall Eilanden is het kwaad daarmee al geschied, zei president Hilda Heine gisteren. Het uit eilanden bestaande land zal er weinig aan hebben dat het voorop loopt bij het streven naar een uitstootloze economie. “Onze maximale hoogte boven de zeespiegel is twee meter, in feite is het hele land één kustlijn. Volgend jaar hebben we ons aanpassingsplan klaar, of zoals wij het noemen: ons plan van nationale overleving. We gaan investeren in kustverdediging, in infrastructuur die tegen het nieuwe klimaat bestand is, in systemen die ons vroeg waarschuwen voor rampen en in maatregelen om de gevolgen van die rampen te beperken. Maar op langere termijn moeten we extremere maatregelen overwegen, zoals het ophogen van ons hele land.”

19 biljoen dollar

Op de bijeenkomst waarop ze sprak, werd een gezamenlijke oproep bekendgemaakt van ruim honderd landen, waaronder Nederland, om meer geld vrij te maken voor het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Volgens de gouverneur van de Bank of England, Mark Carney, zijn die gevolgen af te lezen uit de stijgende uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (140 miljard in 2017), maar vallen die in het niet bij de onverzekerde schade die in veel ontwikkelingslanden wordt geleden. “In de landen die het meest worden getroffen door klimaatverandering is de verzekeringsgraad maar 1 procent.” Volgens hem bedraagt de behoefte aan investeringen om infrastructuur te beschermen tegen natuurrampen mogelijk wel 19 biljoen dollar in de komende tien jaar.

Dat geld kan niet allemaal van overheden komen, en datzelfde geldt voor investeringen die de uitstoot van broeikasgassen beperken. Het zogenoemde Initiative on Closing the Investment Gap for Sustainable Infrastructure (het CIG-initiatief, ondermeer geïnitieerd door Canada), gaat een project uitbreiden dat zakelijke investeerders moet koppelen aan overheidsprojecten op klimaatgebied die winstgevend kunnen zijn, zoals zonnecentrales en treinverbindingen. Tot nu toe vinden die elkaar vaak niet, volgens directeur Irving Mintzer van dit project. “Als jullie pensioenfonds PGGM investeert in een zonnecentrale in Bangladesh, dan wil het bijvoorbeeld zeker weten dat het de verdiensten ook weer in harde valuta kan krijgen.”

