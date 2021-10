Ruim 400 wolven in Nederland? Dat zou zomaar kunnen

De wolf is terug, heet het rapport van de Wageningen Environmental Research in opdracht van de provincies en het ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid. “Het worden er alleen maar meer”, licht ecoloog Hugh Jansman toe. “We kunnen ermee in gevecht blijven, al mag dat niet eens van Brussel, maar we kunnen de wolf ook omarmen.”

Dat is niet direct een antwoord op de serie vragen waar de overheden mee worstelen sinds de wolf zes jaar geleden terugkeerde in Nederland, erkent Jansman. Om hoeveel wolven gaat het? Welk gevaar leveren zij op, voor mensen en voor vee? Krijgt het verkeer er last van en lopen ze straks ook door de parken in de stad? Aan de hand van dergelijke vragen willen de provincies volgend jaar met een nieuw Wolvenplan komen.

De wolf hoort hier thuis

“Het is uniek dat de wolf zich in zo’n dichtbevolkt land vestigt”, zegt Jansman. Maar het dier hoort hier thuis en zal zich aanpassen. Om levensvatbaar te zijn is een populatie van duizend roedels nodig en daarvoor is Nederland te klein, dus de wolven zullen blijven trekken van en naar Duitsland, en in mindere mate België en Frankrijk. Maar een groei van rond de twintig wolven nu tot ruim vierhonderd, dat zou zomaar kunnen.

Dat aantal staat niet in het rapport. De onderzoekers pleiten juist voor een nieuwe ‘draagkrachtanalyse’, want de twee studies die inschatten dat er ruimte is voor 18 tot 89 roedels (van ieder twee tot tien wolven) zijn gedateerd en beperkt. De ecologische draagkracht is groot genoeg; er zijn voldoende hoefdieren als voedsel en de hoeveelheid bos moet de komende jaren toenemen, net als de verbindingen tussen natuurgebieden.

“Maar er is verschil tussen draagkracht en draagvlak”, zegt Jansman. “Wat zijn we als maatschappij van plan? Willen we gedupeerden met zachte hand helpen of houden we ons aan wat in de wet staat, dat de houder zelf verantwoordelijk is voor bescherming van zijn dieren?”

Compensatieregeling voor gedood vee

Hij snapt dat schapenhouders de terugkeer van de wolf moeilijk vinden. “Op papier is de oplossing eenvoudig, maar in de praktijk niet.” De compensatieregeling voor gedood vee vergoedt immers niet de ontzetting bij de boer die stukgebeten schapen vindt, en maatregelen als hekken zijn voor boeren met honderden schapen in meerdere kuddes onbegonnen werk. Jehan Bouma, initiatiefnemer van het Friese Wolvenhek, zegt dat het aantal schapen in de weides daalt sinds de eerste wolf in Friesland is gesignaleerd.

Verspreiding van de wolf in Nederland.

Jansman noemt het opvallend dat de wolf als moordzuchtig dier wordt afgeschilderd, terwijl de hond en de vos veel meer schade onder schapen aanrichten. Meestal is het dan ook nog een dolende wolf die schapen doodt. Afschieten heeft geen zin, dan wordt de leider van de roedel gedood en gaat zijn puberkroost ongetraind op pad.

Maar de wolf kan de boer ook helpen, zegt Jansman, als we geen subsidies meer geven voor productie maar voor houtwallen, bloemstroken en klimaatmaatregelen. “De wolf laat ons zien waar het systeem onnatuurlijk is, dat is precies waar hij ons pijn doet. Hij kan ook een breekijzer zijn om de omslag te maken. Het is een soort die een ecosysteem aanstuurt, hij roeit geen enkele prooisoort uit, hij heeft baat bij stabiliteit. Net als de mens. Alleen zijn wij verleerd hoe we ons moeten verhouden tot de natuur.”

