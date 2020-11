Rotterdamse industrie wil 1,5 miljard subsidie om CO2 onder de zeebodem op te bergen

Vier industriebedrijven in Rotterdam, waaronder Shell en ExxonMobil, gaan bij het Rijk zo’n 1,5 miljard euro subsidie aanvragen om de CO 2 uit hun schoorsteen op te vangen. Dat broeikasgas willen ze, via een nog aan te leggen pijpleiding, opbergen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Hun idee voor dit ‘Porthos’-project, was bekend, maar de bedrijven bevestigen nu dat ze deze maand een subsidieaanvraag willen indienen voor de realisatie.

De berichtgeving hierover, deze maandag in Het Financieele Dagblad, doet het nodige stof opwaaien. Bij ontwikkelaars van groene energie ligt de subsidieaanvraag bij het Rijk uiterst gevoelig. Want voor het eerst mogen bedrijven voor CO 2 -opslag en -opvang (CSS) een beroep doen op dezelfde subsidiepot als voor windmolens en zonnepanelen. Hierdoor gaat CCS rechtstreeks concurreren met schone energieprojecten.

Milieuorganisaties zien CO 2 -opvang en opslag niet als duurzame oplossing voor het klimaatprobleem. Ze noemen het een schijnoplossing, waardoor de industrie openblijft. Beter dan CO 2 onder de grond stoppen kan de industrie zorgen voor minder broeikasgassen door verduurzaming, redeneert de milieubeweging. Mede daarom zetten Greenpeace en Milieudefensie geen handtekening onder het nationale Klimaatakkoord waarin staat dat de industrie veel CO 2 mag opslaan. Politiek en wetenschap zien CCS als onmisbare klimaatoplossing. De Europese Commissie kende aan Porthos in Rotterdam recent al 102 miljoen euro steun toe.

Het prijskaartje

De beoogde 1,5 miljard euro van het Rijk willen Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products gebruiken om vijftien jaar lang 2,5 Mton CO 2 in het lege gasveld te pompen. Dat is ongeveer 10 procent van alle broeikasgassen in de Rotterdamse haven. Zonder financiële steun van de overheid beginnen bedrijven niet aan CO 2 -opslag; zelfs met steun bleek CO 2 -opslag onzeker. Een soortgelijk project in de Rotterdamse haven, ‘Road’ geheten, kreeg subsidie uit zowel Brussel als Den Haag, maar werd vanwege hoge kosten toch afgeblazen.

In Europa hangt een prijskaartje aan de uitstoot van CO 2 . Hoe hoger die prijs, hoe aantrekkelijker het voor bedrijven is om hun CO 2 onder de grond te pompen. De prijs voor CO 2 -uitstoot stijgt. Betaalden bedrijven eerder nog geen tientje voor een ton uitstoot, nu is dat 25 euro. Vanwege fermere klimaatdoelen in Brussel zal de prijs verder oplopen, verwacht Porthos. Zij noemen CCS ‘een goedkope manier om CO 2 uit de lucht te houden’.

