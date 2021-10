Rotterdam krijgt toch CO2-pijpen, ondanks stikstofuitstoot

Het plan om CO 2 -damp uit de schoorstenen van Rotterdamse fabrieken op te vangen en via buizen in lege holtes onder de zeebodem te pompen, kan doorgaan. De voorbereidingen voor de afvang en opslag van CO 2 (CCS) dreigden eerder dit jaar te stagneren. De aanleg van buizen met machines zou stikstof uitstoten. Dat was verboden, omdat kwetsbare natuurgebieden nabij Rotterdam daarvan de dupe zouden worden. Om Porthos – zoals het opslagproject heet – te redden, wilde de haven stikstofrechten huren die aan de gasterminal Gate te ruim afgegeven waren. Daartegen tekende Mobilisation for the Environment (Mob) van Johan Vollenbroek bezwaar aan.

Dat hele gesteggel blijkt nu voorbij. Porthos wordt geholpen door de nieuwe stikstofwet, waarmee het kabinet de bouwsector terug op gang wil helpen. Heimachines en hijskranen bleven stilstaan omdat de stikstof die ze zouden uitstoten niet meer was toegestaan, nadat Mob de gehele stikstofwetgeving bij de Raad van State onderuitgehaald had. Maar de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering, in juli aangenomen door de Eerste Kamer, regelt nu dat stikstof uitstoten tijdens de bouw van een project wél mag, omdat het tijdelijk en relatief beperkt is.

Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Klimaatwinst

Voor Porthos betekent dit dat de aanleg van CO 2 -opslag in lege bodemholtes onder zee mag doorgaan, zonder het huren van stikstofrechten elders. Vollenbroek laat weten dat hij nog wel een verzoek indient om de boventallige stikstofruimte van Gate ingetrokken te krijgen. Dat waardeloze rechten die op de plank lagen zouden worden verhandeld, was zijn voornaamste bezwaar.

Mob rekent erop dat de aanleg, als die in 2022 start gaat, zo stikstofarm mogelijk gebeurt. “Dat is ons streven”, reageert Sjaak Poppe, woordvoerder van Porthos. “Maar een elektrisch schip voor de werkzaamheden is er niet, dus de aanleg van de CO 2 -buizen zal gepaard gaan met stikstofemissie.”

De klimaatwinst van CO 2 -opslag maakt het dubbel en dwars goed, betoogt Porthos. Critici zoals Greenpeace zijn niet blij met de projecten voor CO 2 -opslag, vooral omdat het rijk de industrie daarvoor subsidie toekent. Met Prinsjesdag trok het demissionaire kabinet hiervoor 2 miljard euro uit. Porthos hoopt volgend jaar de bouw te beginnen; alle vergunningsaanvragen lopen. De eerste CO 2 moet in 2024 in lege holtes van de Noordzeebodem verdwijnen.

