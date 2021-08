Rol de rode loper maar uit voor de Nederlandse otter

Het is het jaar van de otter, volgens de Zoogdiervereniging. Het dier, dat in 2002 werd geherintroduceerd in de Nederlandse natuur nadat het in de jaren tachtig uitstierf, komt de laatste jaren steeds vaker voor. Toch moet er niet te vroeg gejuicht worden. De Nederlandse populatie is kwetsbaar. Voortplanting vindt vaak plaats binnen otterfamilies. En ‘vers bloed’ vanuit naburig Duitsland redt het niet altijd; het is ver lopen en de kans om onder een auto te eindigen is groot.

Daarom liggen er op steeds meer plekken speciale loopplanken – looprichels die langs een duiker lopen – zodat de otter makkelijk de autoweg kan vermijden en veilig langs de oever kan wandelen. De Gelderse gemeente Oude IJsselstreek vierde laatst nog dat de overlevingskansen van de Gelderse otters weer gestegen was, nadat vier van deze otterpassages onder de bruggen van drukbezochte verbindingswegen geplaatst waren. “Een veilige, rode loper”, aldus de gemeente.

Langzame groei

Mark Zekhuis, ecoloog bij natuurbeheerder Landschap Overijssel, kan dat soort ontwikkelingen alleen maar aanmoedigen. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de otters in zijn eigen provincie, waar recentelijk zelfs otters in de stad Zwolle werden gesignaleerd. Ook langs de oevers van meren, kanalen en vaarten in Friesland, Groningen en Gelderland komen er veel voor. 500 in totaal, schat Zekhuis, op platteland én stad. “Dat is nét voldoende en er zit een langzame groei in. De voedsel- en waterkwaliteit is goed, dus de otter zit hier prima”, zegt de ecoloog. “Maar hij is erg verspreid over Nederland.”

Otters zijn territoriale dieren. De mannetjes beheren hun eigen stuk oever en dulden daarop geen andere mannetjes, legt Zekhuis uit. Zodra een leefgebied te vol raakt, gaan de otters zwerven. Honderd kilometer verderop kunnen ze geraken, maar beter is het als ze eerder een partner of een geschikt leefgebied vinden. Zekhuis: “Daar komt niet altijd wat van terecht. Het is druk in Nederland. Hoe langer ze op stap zijn, hoe groter de kans dat ze doodgereden worden. Een kwart tot een derde van de zwervende otters haalt het niet. Maar ook otters in een vast leefgebied komen regelmatig onder een auto terecht.”

‘Godzilla’

Als ze het dan toch halen, bestaat de kans ook dat ze een ver familielid voor hun snuit hebben. Toen de otter opnieuw werd uitgezet in Nederland had niemand voorzien dat er wel een heel ijverig mannetje roet in het eten kon gooien. In de Overijsselse Weerribben zat deze ‘Godzilla’. “Hij heeft toen bijna alle vrouwtjes gedekt, en alle andere mannetjes joeg hij weg,” vertelt Zekhuis. Die inteelt is niet zonder risico. Deze otters kunnen minder vitaal zijn en eerder ziek worden. Ook bestaat het gevaar dat ze zich minder makkelijk aan klimaatverandering aanpassen en misschien minder of zieke jongeren krijgen.

Vaak wordt er naar het oosten gekeken om de genetische variatie een beetje op te krikken. Zo hebben organisaties weleens een Tsjechische otter geplaatst en wordt scherp gemonitord wanneer een Duits mannetje de grens oversteekt om zich voor te planten. ‘Nieuw bloed’ in de Nederlandse stamboom krijgen is volgens Zekhuis niet makkelijk: “De Duitse otters moeten per toeval in Nederland terechtkomen en het overleven, want ze moeten echt ver over land lopen.” Faunatunnels en otterpassages moeten zorgen voor een veilige oversteek. Uitsterven? “Dat zit er op de korte termijn in ieder geval niet in”, zegt ecoloog Zekhuis.

