Rijke landen laten arme landen stikken in klimaatproblemen

Belofte maakt schuld. De rijke landen in de wereld zegden tijdens de klimaattop van 2009 in Kopenhagen toe dat ze van 2020 tot 2025 elk jaar 100 miljard dollar beschikbaar zouden stellen aan armere landen om gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Ze gaan dat toegezegde bedrag echter niet halen, stelt Oxfam Novib in een analyse die de ontwikkelingsorganisatie maandag presenteert op de eerste dag van de Klimaatweek van de Verenigde Naties.

Volgens de analyse van Oxfam Novib lopen arme ‘klimaat-kwetsbare’ landen rond 75 miljard dollar mis doordat de financiering achterloopt. De rijke landen deden hun toezegging uit morele verplichting aan landen die weinig aan de opwarming van de aarde bijdragen maar wel de gevolgen ervan ondervinden. In 2019 werd al geconstateerd dat er meer geld nodig was om de belofte te halen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakte vrijdag bekend dat de financiële hulp in 2019 bijna 80 miljard dollar bedroeg. Dat bedrag loopt in de jaren die volgen wel op, maar volgens Oxfam Novib is in 2025 pas 93 tot 95 miljard dollar bereikt, terwijl dan al vijf jaar lang 100 miljard had moeten worden gereserveerd.

Niet op waarde geschat

De hulporganisatie maakt zich zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering niet op waarde worden geschat. In 2020, het warmste jaar ooit gemeten, zijn wereldwijd 98,4 miljoen mensen getroffen door overstromingen, stormen en andere klimaatgerelateerde rampen, met een economisch verlies van ten minste 171 miljard dollar, zo staat in de analyse.

Oxfam Novib wijst erop dat de verliezen door klimaatverandering tot 2050 veel hoger zullen oplopen dan de economische gevolgen van de coronacrisis. Maar terwijl de financiering van klimaatdoelen achterblijft, staken de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Australië en Japan het afgelopen jaar meer dan 14 biljoen dollar in fiscale herstelpakketten wegens de coronapandemie. Dat is 143 keer zoveel als wat nodig is om de klimaatdoelen te financieren, schrijft Oxfam.

Noodsituatie

“Rijke landen moeten hun toezeggingen nakomen”, zegt klimaatexpert Hilde Stroot van Oxfam Novib. “Dit is ook een noodsituatie, een klimaatnoodsituatie. Er voltrekt zich een wereldwijde ramp die dezelfde daadkracht en urgentie vereist.”

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York wordt deze week in informele ontmoetingen gepoogd de doelstellingen voor de klimaattop van november in Glasgow aan te scherpen. De VS, Canada en Duitsland hebben hun toezeggingen tijdens de G7 in juni verhoogd, Frankrijk, Australië en Japan slaagden daar nog niet in. Ook Nederland heeft, in afwachting van een nieuw regeerakkoord, nog geen toezeggingen gedaan.

