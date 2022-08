Remkes: Halvering stikstof in 2030 staat niet ter discussie

Boerenorganisaties willen dat de deadline voor het terugbrengen van de uitstoot wordt verschoven, bijvoorbeeld naar 2035.

De boeren hebben ook grote bezwaren tegen de zogeheten kritische depositiewaarde. Dat is de vastgestelde grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan. Tijdens het overleg is afgesproken dat de minister met de sector gaat kijken of er ‘een vervangend systeem kan komen dat juridisch houdbaar is’.

Volgens Remkes waren alle deelnemers het erover eens dat wetsovertreding en intimidatie niet geoorloofd zijn. Rutte kaartte dat volgens de bemiddelaar aan.

LTO Nederland: Beginnende stappen

De boeren wilden pas naar het overleg komen wanneer hun eisen op de agenda zouden worden gezet. Dat gebeurde, maar Remkes liet na afloop weten dat hij daar ‘hogelijk verbaasd’ over was en dat hij het heel vervelend vond. Het gesprek verliep volgens hem aanvankelijk ‘een beetje moeizaam, maar dat klaarde al heel snel op’.

Volgens voorzitter Sjaak van der Tak van landbouworganisatie LTO Nederland ‘blijft de status van het kaartje ongewijzigd, en dat is niet naar onze zin’. Het overleg heeft dan ook ‘geen definitief resultaat’ opgeleverd, zegt hij, maar er zijn wel ‘beginnende stappen gezet’.

Stikstofcrisismanager Johan Remkes sprak woensdagochtend met natuurinclusieve en biologische boeren. Die noemen het gesprek ‘constructief’, maar zijn ook teleurgesteld dat de traditionele landbouw op het laatste moment een afzonderlijk gesprek met aangepaste agenda heeft bedongen.

Alle partijen om tafel

Niet één gesprek met de agrarische sector, maar twee aparte sessies. Dat bleek woensdagochtend de oplossing van gespreksleider Johan Remkes om alle boerenpartijen aan tafel te krijgen voor overleg over de stikstofcrisis. De vertegenwoordigers van de traditionele landbouw, waaronder LTO Nederland, Agractie en Farmers Defence Force, kregen na een hete dinsdag hun gewenste gesprek met een aangepaste agenda, waarin het vooral over hun grootste bezwaren tegen het stikstofbeleid mag gaan.

Zij praten woensdag onder meer over de deadline voor de stikstofdoelen. Die willen zij op 2035 houden, in plaats van de in het regeerakkoord tot 2030 aangescherpte ambitie. Ook willen ze dat natuurkwaliteit niet alleen wordt afgemeten aan de hoeveelheid stikstof, maar ook aan andere indicatoren. De zogeheten kritische depositiewaarde, die weergeeft hoeveel stikstof kwetsbare natuur kan verdragen, moet wat hen betreft uit de wet.

De oorspronkelijke agenda van Remkes was een andere. Hij wilde het vooral over het toekomstperspectief van de landbouw hebben. Opvallend, want dat was niet zozeer zijn primaire opdracht. Tegelijkertijd werd de afgelopen tijd al duidelijk dat het kabinet juist met die langetermijnvisie worstelt. Minister Henk Staghouwer kreeg in juni veel kritiek toen hij met een ‘perspectiefbrief’ kwam die maar weinig duidelijkheid schiep. Binnen enkele weken komt hij met een nieuwe poging.

Positief

Biologische en natuurinclusieve boeren spraken woensdag van een prettig en open gesprek over die toekomstvisie. “Ik voel me zelf meer thuis bij zo'n gesprek over de toekomst. Het volgende gesprek zal vooral gaan over een aantal problemen op korte termijn”, reageerde melkveehouder Alex Datema na afloop. Hij is voorzitter van BoerenNatuur, de organisatie van boeren die aan natuur- en landschapsbeheer doen. “Dat Remkes het gesprek verbreedt van alleen stikstof naar ook andere thema’s, vind ik positief.”

Willem Lageweg, aanwezig namens de Transitiecoalitie Voedsel, vond het teleurstellend dat de gangbare organisaties een eigen gesprek met een andere agenda hadden bedongen.

Het gesprek van Remkes met acht gangbare landbouworganisaties zou naar verwachting tot 13.00 uur duren. Daarna geeft hij een toelichting. Tijdens een pauze tussendoor was hij niet beschikbaar om vragen te beantwoorden.

