Relletje op Springtij: duurzaam festival moet breken met fossiele sponsors

Terwijl de tent op Terschelling volloopt met ruim 700 toehoorders, schuift Laurie van den Burg snel een tekstbord achter het spreekgestoelte: ‘Springtij, breek met fossiel’. Van den Burg leidt campagnes voor de Amerikaanse ngo Oil Change International en kreeg donderdag samen met Nine de Pater van Milieudefensie de Wubbo Ockels Nova Zembla-prijs in ontvangst tijdens het festival Springtij op Terschelling. Ze gebruiken de uitreiking om bezwaar te maken tegen sponsoring van het duurzaamheidsfestival door bedrijven uit de fossiele industrie.

Springtij is een jaarlijks, meerdaags fenomeen op Terschelling waarbij kopstukken uit bedrijfsleven en ngo's elkaar ontmoeten, om in een informele omgeving over duurzaamheid te praten. Ook roepen de prijswinnaars Springtij op zich uit te spreken tegen de geplande gaswinning van de Nam door te gaan boren in de Waddenzee.

De drijvende krachten achter de gewonnen rechtszaak tegen Shell

De jonge klimaatwetenschappers Van den Burg en De Pater krijgen de prijs voor jong talent in de duurzame wereld omdat ze drijvende krachten zijn achter de gewonnen rechtszaak tegen Shell. Ze delen hun statement met Marian Minnesma, die de Wubbo Ockels Brandarisprijs krijgt, maar niet op Terschelling aanwezig kan zijn. Hun gezamenlijke oproep aan Springtij om te breken met partners als Energie Beheer Nederland (EBN) en de vereniging van olie- en gasbedrijven Nogepa is door tientallen anderen ondertekend, onder wie Louise Vet, Maurits Groen en Werner Schouten die onlangs de duurzame troonrede uitsprak.

“De fossiele industrie is verantwoordelijk voor gevaarlijke klimaatverandering”, legt Nine de Pater haar protest uit. “Het geeft mij een dubbel gevoel dat dit festival wordt gesponsord door de gaslobby die lijnrecht staat tegenover onze rechtszaak”, vult Van der Burg aan. De zaal, met daarin behalve duurzame denkers ook veel ambtenaren en werknemers van banken en andere bedrijven, applaudisseert maar half.

Groen wassen

De Waddenvereniging, die het statement ook ondertekent, wijst erop dat de EBN en de Nam (die in Nogepa zit) met de minister van economische zaken hebben afgesproken dat ze 60 miljoen euro steken in een steunfonds voor de Friese Waddenregio in ruil voor tien jaar gaswinning. “Spiegeltjes en kralen”, zegt woordvoerder Frank Petersen, voor veel meer geld dan Springtij ontvangt voor het ‘groen wassen’ van de fossiele bedrijven.

Maar het gaat niet om geld, reageert directeur Katinka Abbenbroek van Springtij. “Het gaat om het principe. Springtij is een stichting, het festival is van de deelnemers en de partners. Wij gaan niet zeggen: jij mag wel en jij niet, want waar trek je dan de grens? Bij fossiele bedrijven, bij banken die fossiele industrie financieren, bij bedrijven die producten uit de fossiele industrie gebruiken of verwerken? Springtij is een verbinder. Activisten hebben een heel grote rol, maar ik kan hier niet naast ze op het podium gaan staan.” Wel gaat ze een gesprek organiseren met Van der Burg en De Pater en vertegenwoordigers van de partners.

