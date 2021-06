Rekenkamer: kabinet moet uitleggen waarom staatsbedrijven geld steken in de energietransitie

Het kabinet moet verantwoording afleggen over de miljarden euro’s die staatsbedrijven Gasunie, Tennet en EBN investeren in een schonere energievoorziening, zonder aardgas en olie. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport. Onvoldoende onderbouwd is volgens de Rekenkamer waarom deze staatsbedrijven met publiek geld infrastructuur aanleggen voor het transport van windenergie, bodemenergie en warmte.

Die nieuwe energiebronnen zijn nodig, maar het kabinet heeft volgens de Rekenkamer onvoldoende gekeken of private bedrijven deze groene investeringen kunnen doen. Verder heeft het kabinet de Tweede Kamer ‘te weinig inzicht gegeven in de inzet van publiek geld voor de nieuwe taken.’ Deze kritiek geldt vooral als waarschuwing voor de toekomst, omdat de investeringen in een duurzaam energiesysteem fors toenemen om de klimaatdoelen te behalen.

Staatsbedrijven Energie Beheer Nederland en Gasunie steken honderden miljoenen euro’s in duurzame energiebronnen die aardgas moeten vervangen, waarmee ze op termijn hun grootschalige activiteiten in olie en aardgas willen afbouwen. Het gaat daarbij om het aanboren van aardwarmte en het gebruiken van restwarmte uit de industrie die in grote pijpen naar woonwijken kan worden getransporteerd voor de verwarming. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet investeert zo’n 4 miljard euro in de aanleg van kabels die de geproduceerde stroom van windturbines op zee aan land brengen.

Een nieuw kabinet moet, naast de uitleg over de noodzaak van klimaatdoelen, ook altijd verantwoording afleggen over ‘het publieke belang van de schatkist’. Die uitleg schoot tekort. Het kabinet moet beter onderzoeken of staatsbedrijven onmisbaar zijn voor de groene investeringen en moet uitgaven aan de energietransitie helder turven, aldus de Rekenkamer.



Lees ook:

De nieuwe megaklus: huizen zonder aardgas

Diederik Samsom keerde na zijn vertrek uit Den Haag in 2018 terug, als groene adviseur en commissaris bij staatsenergiebedrijf EBN én als onderhandelaar voor het landelijke klimaatakkoord. Zijn missie werd: aardgasvrije woonwijken.