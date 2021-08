Regen in overvloed en toch een nijpend gebrek aan water in Ethiopië

Ethiopië beschikt over grote watervoorraden, maar kent ook grote droogte. Een project voor beter waterbeheer, betaald met Nederlands geld, moet dat veranderen.

Bahiru Abseno spoort zijn twee ossen aan om de antieke, houten ploeg door de harde aarde de helling op te trekken. Boer en de dieren worstelen, want tussen de aardkluiten liggen eindeloos veel stenen. Er is haast geboden, nu zich steeds meer donkergrijze wolken verzamelen boven de nabije bergtoppen. “We verwachten elk moment de regen en er moet snel gezaaid worden”, vertelt hij als hij een korte rustpauze inlast.

De Ethiopische boer verbouwt gerst, bonen, dop- en kikkererwten op zijn land. De oogsten worden volgens hem de laatste tien jaar steeds minder. “De grond is verschraald en de gewassen groeien slecht. Ook is het weer veranderd. Vroeger hadden we twee regenseizoenen, dus twee oogsten maar ­tegenwoordig nog maar een, want de korte regens leveren onvoldoende water op.”

Beeld Louman & Friso

Bahiru is in de vijftig, maar het zware werk op het land met ouderwetse landbouwmethoden heeft diepe groeven achtergelaten op zijn gezicht. “Ik heb acht kinderen en traditiegetrouw moet ik mijn land onder hen verdelen, maar dat heeft geen zin met zo weinig oogst. Slechts een van mijn zonen is boer en werkt met mij samen. Vijf volgen opleidingen voor andere beroepen en twee hebben banen in naburige stadjes.”

Zijn boerderij ligt in het gehucht Bura, zo’n twee uur rijden noordwaarts van de hoofdstad Addis Abeba en midden in een waterwingebied. De lucht op bijna 3000 meter hoogte is ijl, het is er kil. Regenwater heeft door de jaren grote delen van de bovenlaag van de aarde weggespoeld en daarmee sporen achtergelaten op de hellingen. Er is nauwelijks een struik of boom te zien.

Vele bomen stierven een voortijdige dood

Ontbossing is een groot probleem in Ethiopië, waar begin 1900 nog zo’n 35 procent van het land begroeid was met bomen. Nu is dat een magere 4 procent. Zonder struiken en bomen kan de aarde het benodigde water maar moeilijk vasthouden.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed lanceerde twee jaar geleden een grootscheeps boomplantproject, waardoor op een dag zo’n 350 miljoen bomen werden geplant. Dat zou een wereldrecord zijn. Er kleven echter haken en ogen aan dergelijke boomplantprojecten, zoals in het buurland Kenia bleek. Onder aanvoering van Wangari Maathai, milieuactivist en ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede, werden zeker 50 miljoen bomen geplant.

De boomstekken die werden geplant door door Maathai opgezette vrouwengroepen, groeiden tot grote hoogten, omdat ze goed verzorgd werden. Maar de vele stekken, in de grond gezet door welwillende burgers, werden al snel vergeten en stierven vaak een voortijdige dood.

Toch heeft Ethiopië ondanks de ontbossing een traditie van bescherming van bossen. In het bergachtige noorden van het land zijn op de talloze kale hellingen overal groene vlekken te zien. Het zijn vaak eeuwenoude bos-oases rond Ethiopisch orthodoxe kerken. Bossen worden binnen dit geloof beschouwd als de beschermende kleding rondom de kerk. Ze zijn evenzeer een deel van de religieuze ruimte als het kerk­gebouw zelf. Er is een samenwerkingsverband tussen priesters, wetenschappers en lokale gemeenschappen om de bos-oases niet alleen te bewaren, maar zelfs uit te breiden om de erosie een halt toe te roepen.

De watertoren van Afrika

Boer Bahiru probeerde de bodemerosie met terrassenlandbouw tegen te gaan, maar dat leverde een ander probleem op. “Ratten vonden tussen de stenen een onderkomen en vraten de zaden en de gewassen. Het ontbreekt aan geld voor verdelgingsmiddelen dus we zijn ermee opgehouden.”

De uit het waterwingebied rond Bura weggespoelde bovenlaag aarde belandt in de Adere-rivier in het dal en wordt meegevoerd naar het waterreservoir van de Dire-dam dat met een aquaduct verbonden is met dat van de Legedadi-dam. Beide zorgen voor drinkwater in onder meer Addis Abeba.

Ethiopië zit niet verlegen om water en wordt wel de watertoren van Afrika genoemd door de combinatie van bergen en met relatief grote watervoorraden. Water wordt geëxploiteerd door dammen te bouwen voor irrigatie van grootschalige landbouw én voor waterkrachtcentrales.

Aanmerkelijk minder dammen in Ethiopië zijn aangelegd voor de drinkwatervoorziening. Berke Eliku, de schoondochter van boer Bahiru, heeft geen water uit de kraan en moet 40 minuten lopen naar de dichtstbijzijnde bron. Daarna gaat het bergopwaarts met een zware jerrycan van 20 liter. Die gang maakt ze vier keer per dag.

Een riviertje in Addis Abeba ligt vol afval, maar wordt ook gebruikt voor de irrigatie van moestuinen. Beeld Petterik Wiggers

Terwijl haar man en schoonvader nog enige hoop koesteren wat van hun akkers te maken, is zij ervan overtuigd dat er alternatieve inkomstenbronnen moeten worden gevonden. “Als ik jaarlijks de opbrengst van het land zie slinken, denk ik dat de tijd van akkerbouw voor ons voorbij is. We zouden bijvoorbeeld kippen of schapen kunnen houden, of iets totaal anders.”

Berke is dan ook nieuwsgierig naar het op stapel staande project dat grootscheepse veranderingen in het waterwingebied moet brengen. De man die de verandering bedacht en tot stand moet brengen, is de Ethiopische Nederlander, Daniel Truneh. “De gevolgen van klimaatverandering, waardoor akkerbouw eigenlijk niet meer mogelijk is in het waterwingebied, moeten worden aangepakt. Bomen, struiken en gras zijn nodig om de grond vast te houden. Een onderzoek wees uit dat avocado-, pruimen- en citroenbomen het uitstekend kunnen doen. Op het grasland kunnen dieren grazen. Allemaal inkomensmogelijkheden voor de plattelandsbevolking.”

Blauwdruk voor de rest van Ethiopië

Het zogeheten IWRM 4 Wash-project (‘Geïntegreerd waterbeheer voor waterzuivering en hygiëne’) is niet alleen bedoeld om het leven van bewoners in het waterwingebied te verbeteren, ook de watervoorziening voor Addis Abeba en omgeving moet er baat bij hebben. Het project van zo’n tien miljoen euro wordt grotendeels door Nederland gefinancierd. Een kleiner aandeel komt voor rekening van VEI, een samenwerkingsverband van zeven Nederlandse waterbedrijven, dat waterbedrijven in ontwikkelingslanden steunt, in dit geval die van de deelstaat Oromia waarin Bura en Addis Abeba liggen. Truneh is hoopvol dat iedereen – van boeren op de berghellingen tot watergebruikers in Addis Abeba – er beter van wordt. “Dan kan het project als blauwdruk dienen voor de rest van Ethiopië.”

Waterkrachtcentrales Ethiopië wil de economische krachtpatser van Afrika te worden en daarvoor is veel elektriciteit nodig. Het ­reservoir van de in aanbouw zijnde Grand Ethiopia Renaissance Dam (Gerd) in de Blauwe Nijl is voor twee derde gevuld. Het wordt de grootste waterkrachtcentrale in Afrika zijn. De Gerd zorgt echter voor grote spanningen tussen enerzijds Ethiopië en anderzijds Soedan en Egypte die vrezen dat ze met een watertekort gaan kampen door de dam. De Nijl die door Soedan en Egypte stroomt en van uiterst groot belang is voor drinkwater en landbouwirrigatie in die landen, wordt voor zo’n 80 procent gevuld met water uit de Blauwe Nijl. De vrees bestaat zelfs dat het tot de eerste wateroorlog ter wereld kan ­leiden. Het is dan ook haast onmogelijk om de Gerd maar ook andere dammen van nabij te zien omdat daarvoor ­toestemming van de regering vereist is die stuwmeren als staatsgeheimen beschouwd.

