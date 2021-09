Regels zijn regels, ook voor de koning: Het Loo moet openblijven

Het was ‘onvermijdelijk’, zegt Frank Wassenberg, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. “De situatie werd onhoudbaar.”

Wassenberg is uitgelaten over het besluit van het demissionaire kabinet dat het kroondomein Het Loo nagenoeg het hele jaar geopend moet blijven. Minister Carola Schouten van landbouw schreef woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat als de koninklijke familie subsidie wil blijven ontvangen voor het beheer van het gebied, het publiek vanaf 1 januari 2022 minimaal 358 dagen per jaar toegang moet krijgen. Het landgoed mag dus maar één week gesloten zijn.

De Oranjes ontvingen de laatste vijf jaar 4,7 miljoen aan subsidie

De koninklijke familie moet nu een keuze maken: of subsidie aanvragen en het park geopend houden, of géén subsidie ontvangen, maar wel het park drie maanden per jaar kunnen sluiten voor privégebruik. De afgelopen vijf jaar ontvingen de Oranjes 4,7 miljoen aan subsidie.

Voor de Partij voor de Dieren gaat een langgekoesterde wens in vervulling; de partij vraagt al jaren om volledige openstelling van Het Loo. Wassenberg verwacht dat de koning luistert naar de Kamer en de regering, en het kroondomein het gehele jaar zal openstellen. Hij doet ook een moreel appel op de koning: “Het zou hem sieren om dit jaar al het natuurgebied open te stellen. Het hoeft niet, maar het zou erg chic zijn.”

Het lijkt er niet op dat de koning hier gehoor aan zal geven. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat het kroondomein volgens de nu nog geldende afspraken tussen 15 september en 25 december gesloten zal zijn. Wat de koning volgend jaar doet, is onduidelijk. De RVD wil daar ‘niet op vooruitlopen’, laat een woordvoerder weten. Willem-Alexander zelf zei eerder wel dat wat hem betreft Het Loo ‘precies hetzelfde wordt behandeld als alle andere grote landgoederen in Nederland’.Bron:Bijschrift

Over het jaarlijkse sluiten van het kroondomein is al jarenlang politieke onmin. Als je als park of natuurgebied in Gelderland subsidie wil ontvangen, moet je volgens de subsidieregels namelijk 358 dagen per jaar, van zonsopgang tot zonsondergang, open zijn voor bezoekers. Toenmalig staatssecretaris van natuur Martijn van Dam maakte in 2016 een uitzondering voor Het Loo, zo bleek uit stukken die in maart dit jaar openbaar zijn gemaakt. Hierdoor kon de koninklijke familie de afgelopen vijf jaar subsidie ontvangen, en toch het park drie maanden per jaar sluiten. Dit privilege vervalt per 1 januari 2022, zo blijkt dus nu uit de kabinetsplannen.

Het ministerie van landbouw zegt in een reactie dat ze nu alsnog gehoor geeft aan de motie van de Partij voor de Dieren, die in april 2018 werd aangenomen door de Kamer. Die motie stelt dat kroondomein Het Loo het hele jaar open moet zijn voor bezoekers. Tot teleurstelling van de Kamer liet landbouwminister Schouten destijds weten de motie niet uit te kunnen voeren.

Koningin Wilhelmina bedong in 1959 vruchtgebruik

Schouten verwees naar de afspraak die toenmalig koningin Wilhelmina in 1959 maakte met het kabinet. Ze schonk het kroondomein aan de staat, maar bedong wel het vruchtgebruik.

Toen de Kamer eerder dit jaar nogmaals felle kritiek uitte op het jaarlijkse sluiten van het kroondomein, noemde Schouten de ‘persoonlijke levenssfeer’ van de Oranjes als reden om niet te kunnen ingrijpen. Hoewel het vermoeden bestaat dat de koninklijke familie jaagt in de periode van sluiting, ontkende Schouten dat het daarmee te maken heeft. “Er is geen verband tussen het al dan niet verlenen van subsidie en het beheren van populaties”, schreef ze. Eerder zei het ministerie van landbouw nog dat ‘het behoud van het unieke karakter van het gebied’ de reden voor sluiting was.

Kroondomein Het Loo bevindt zich op de Veluwe, ten noordwesten van Apeldoorn, en omvat zo’n 10.000 hectare. Het natuurgebied is opgedeeld in twee stukken: staatsdomein Het Loo (3640 hectare) en het eigenlijke kroondomein (6750 hectare). Het gebied is ooit door de koninklijke familie gekocht als jachtgebied.

Het verhaal gaat dat koning Willem-Alexander de gewoonte heeft na Prinsjesdag enkele gasten uit te nodigen voor een jachtpartij.