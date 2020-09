Red de biodiversiteit, zeggen nu ook banken en beleggers

Financiële instellingen zullen biodiversiteit gaan meewegen bij hun besluiten waar ze geld in steken. Een groep van 26 banken, verzekeraars en vermogensbeheerders belooft vandaag om dat te gaan doen. Onder hen Aegon, Actiam, HSBC, Axa en ASN Bank.

Het is de eerste keer dat financiële instellingen zich gezamenlijk uitspreken over hun rol bij het tegengaan van natuurvernietiging. De internationale groep instellingen, goed voor 3000 miljard euro aan vermogen, doet dat vandaag op een evenement van UNDP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties.

Binnen vier jaar

Ze beloven hun belangen te scannen op de effecten voor de natuur en de soorten, bedrijven aan te spreken op hun productiewijze en doelen op te stellen die helpen biodiversiteit te herstellen en afbraak tegen te gaan. Ze zullen daarover ook openbaar rapporteren. Uiterlijk in 2024 moet dit voor elkaar zijn.

De financiële instellingen roepen daarnaast de overheid op om heldere regels en doelen te formuleren om verlies van soorten en natuur tegen te gaan. De oproep zal tientallen miljoenen mensen bereiken die over de hele wereld deelnemen aan de online VN-conferenties de komende week, in het kader van de jaarvergadering van de VN.

“Het zijn concrete beloftes met een datum eraan”, zegt Roel Nozeman, senior adviseur biodiversiteit bij ASN Bank over de oproep. “Dit gaat verder dan een algemene intentieverklaring met de mededeling ‘U hoort nog van ons’. 2024 klinkt misschien ver weg, maar de meeste instellingen moeten nog helemaal beginnen. Biodiversiteit is een nieuw onderwerp in de financiële sector.”

ASN Bank loopt op dit gebied voor de troepen uit. De bank nam de hele portefeuille een paar jaar geleden al onder de loep om de effecten op de natuur na te gaan. Nozeman is blij dat andere financiële instellingen volgen, ook grote, zoals bank HSBC en verzekeraar Aegon. “Blijvend verlies van biodiversiteit vormt één van de grootste systeemrisico’s voor het leven op de planeet”, verklaart bijvoorbeeld Aegon de deelname. “Onmiddellijke actie is nodig om dit risico af te wenden.” Aegon belooft bedrijven waar het in belegt aan te gaan spreken op hun invloed op natuur en leefomgeving.

Nederlandse bedrijven zetten de toon

Bijna de helft van de ondertekenaars van de zogeheten Finance for Biodiversity Pledge is Nederlands, de oproep is ook vanuit Nederland gecoördineerd. In de wereld is Nederland één van de grote trekkers om biodiversiteit op de agenda van de financiële sector te krijgen.

ASN Bank werkt met onder meer Triodos Bank en vermogensbeheerder Robeco aan methodes om gevolgen voor biodiversiteit op de balans van banken, verzekeraars en vermogensbeheerders te kunnen meten. Dat is wel mogelijk, maar is nog ingewikkeld, incompleet en niet iedereen doet het op dezelfde manier. De eerste pogingen om tot zo’n model te komen worden vandaag tegelijk met de belofte gepresenteerd.

Eerder nam ASN Bank al het voortouw met een eenduidige methodiek om uitstoot van broeikasgassen voor de financiële sector te meten. Die rekenmethode verovert nu de wereld, Vele financiële instellingen gebruiken deze methode nu. Dat succes hoopt Nozeman te herhalen: “Voor het klimaat zijn we zo ver dat we harde doelen kunnen stellen en daar financiële instellingen op kunnen doorrekenen. Dat moet voor bio­diversiteit ook gebeuren.”

Lees ook:

De leefomgeving moet beter maar de tijd dringt

De Balans van de Leefomgeving slaat nog niet om naar de goede kant, zo blijkt uit een tweejaarlijks rapport. De omslag lukt alleen als de overheid de burgers daarin betrekt.

Dijk helpt de natuur

Dijken zijn onmisbaar in het Nederlandse landschap. Maar ecologisch zijn ze te vaak de dood in de pot. Een monotone grasbegroeiing ondermijnt bovendien de stevigheid. Kan dat niet wat beter?