Rechter vernietigt afgegeven vergunningen Friese boerenbedrijven

Zo schrijft de Leeuwarder Courant. Dit betekent dat de vergunningen van deze boeren toch illegaal verstrekt zijn.

De provincie verleende met de vergunningen toestemming voor de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die door deze agrarische bedrijven wordt veroorzaakt. Alleen waren die vergunningen gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ten onrechte, oordeelde de bestuursrechter in Groningen donderdag, die daarbij verwees naar de uitspraak van de Raad van State van 29 mei waarin de regeling van het PAS werd afgeschoten.

De Coöperatie ‘Mobilisation for the Enfironment’ (MOB) eiste dat de vergunningen weer worden ingetrokken. Eerder was de groep hiermee al succesvol in andere provincies. De zaak van 23 boeren werd op 15 oktober behandeld. In veel gevallen waren de vergunningen nodig om een vaak al jaren bestaande situatie te legaliseren. Maar nu de rechter de PAS-bezwaren gegrond heeft verklaard, onderstreept dat dat deze boerenbedrijven illegaal bezig zijn.

