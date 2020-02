Rechter: afschieten van 1000 edelherten in de Oostvaardersplassen mag voorlopig niet

Eerst moeten milieuorganisaties de tijd krijgen om te reageren op een rapport van ecologen over de schade die grote grazers in het natuurgebied zouden hebben aangericht.

Volgens vijf ecologen zijn er ‘minimaal 22 zeldzame broedvogelsoorten’ uit het gebied verdwenen door de grote grazers. De rechtbank vindt dat de organisaties die de rechtszaak tegen de provincie aanspanden meer tijd moeten krijgen om de rapportage van de ecologen te bestuderen. De bevindingen van de wetenschappers kwamen pas kort voor behandeling van de zaak beschikbaar. De rechtbank wil voorkomen dat een te snelle beslissing achteraf leidt tot ‘een onomkeerbare situatie’. Daarom mag er vooralsnog niet op herten worden geschoten in het natuurgebied.

De zaak was aangespannen door Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life. Beide milieuorganisaties vroegen de rechter om Flevoland terug te fluiten. De provincie had aangekondigd dat vanaf 1 januari 2020 weer edelherten zouden worden afgeschoten. De milieuorganisaties tekenden tegen dat besluit bezwaar aan en vroegen tegelijk de rechter om tussenkomst. De rechtbank vindt dat de provincie met een beslissing op het bezwaar moet wachten totdat de milieugroepen hebben kunnen reageren op het rapport van de ecologen.

‘De ecologen focussen onterecht op het verleden’

Flevoland wil dat er deze winter nog 1035 edelherten worden afgeschoten. Er zijn al ongeveer 1700 herten gedood. Honderden konikpaarden zijn afgevoerd naar andere natuurgebieden. Door het nieuwe uitstel wordt het onzeker of de voorgenomen afschot nog deze winter kan worden uitgevoerd.

Eerder hadden beide organisaties het afschieten al bij de rechter tegengehouden. De rechtbank oordeelde twee maanden geleden dat Flevoland het plan onvoldoende had onderbouwd en vernietigde het besluit van de provincie. Toen Flevoland vervolgens aankondigde dat met een nieuwe ontheffing het schieten op 1 januari kon worden hervat, stapten beide organisatie opnieuw naar de rechter.

Ecoloog Frans Vera, geestelijk vader van de Oostvaardersplassen en als deskundige betrokken bij de milieuorganisaties die bezwaar hebben aangetekend, vindt het rapport van de ecologen niet overtuigend. “Zij willen kennelijk terug naar de situatie van het begin, in de jaren negentig. Maar daarna zijn er allerlei besluiten genomen om de Oostvaardersplassen in een 'gunstige staat van instandhouding te krijgen‘, zoals de Vogelhabitatrichtlijn voorschrijft. Die besluiten staan nog gewoon overeind. De ecologen focussen ten onrechte op het verleden.”

Oostvaardersplassen eind 2019. Het grotendeels vlakke en open waterrijk gebied is in eerste instantie bedoeld als vogelbeschermingsgebied, Natura 2000. foto Herman Engbers Beeld Herman Engbers

Volgens vijf ecologen en adviesbureau Sweco hebben de grote grazers in de Oostvaardersplassen tot forse ecologische schade geleid. Tussen 1997 en 2016 zijn er volgens hen in het droge deel van het gebied meer dan 20 zeldzame broedvogelsoorten verdwenen. “Deze dramatische verarming is een unicum in de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming”, aldus de ecologen, onder wie de Wageningse emeritus hoogleraar Frank Berendse en Martin Wassen, hoogleraar in Utrecht.

Grazende grauwe ganzen

Door het steeds verder toenemende aantal grote grazers is volgens de ecologen het ‘eerder afwisselende en vogelrijke landschap omgevormd tot een uitgestrekte monotone grasvlakte waarin het overgrote deel van de broedvogels is verdwenen’. De Oostvaarderplassen zijn bedoeld als vogelreservaat en vallen onder het Europese natuurbeschermingsprogramma Natura2000.

Volgens de ecologen zijn zelfs typische graslandsoorten als de veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, watersnip en grutto ‘volledig of vrijwel volledig’ uit het gebied verdwenen. Andere zeldzame soorten, die ook leven in het natte deel van de Oostvaardersplassen, zoals roerdomp, snor en porseleinhoen, zijn er nog wel volgens de ecologen. Soorten als kievit, goudplevier en kemphaan zijn in aantal afgenomen, aldus het rapport.

In het moeras van de Oostvaardersplassen zitten nog wel veel vogels. Dit moeras is volgens de ecologen ‘van grote internationale betekenis‘, mede door de vestiging van de grote zilverreiger (1978) en de zeearend (2006). Volgens de ecologen is er geen ecologische reden om grote aantallen grazers en grote grasvlakten in de Oostvaardersplassen te laten voortbestaan. Minder hoefdieren zullen volgens hen op termijn leiden tot herstel van het landschap, tot minder grazende grauwe ganzen en terugkeer van vogels.

Lees ook:

Plan: Meer grote grazers afschieten in Oostvaardersplassen



SGP en VVD in Flevoland willen dat er ‘grote aantallen’ edelherten, runderen en paarden in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten. De statenfracties kwamen in 2017 met een voorstel voor een nieuw faunabeheerplan in het natuurgebied.

Met al die grote grazers blijft het kaal

Om op grazige delen van de Oostvaardersplassen weer een parkachtig landschap te krijgen, zou mogelijk tot zeventig procent van de grote hoefdieren uit het gebied moeten verdwijnen. Dat zegt ecoloog Perry Cornelissen.

Flevoland moet van de rechter nieuw plan maken voor Oostvaardersplassen

De provincie Flevoland moet een heel nieuw besluit nemen over het toekomstige beheer van de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer heeft de afschot van edelherten per direct gestaakt, na een uitspraak (in 2019) van de bestuursrechter in Lelystad.