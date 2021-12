Rechtbank: Regels voor stikstof deugen niet

Opnieuw veegt een rechtbank de vloer aan met de stikstofregels van het kabinet. Dat gebeurde woensdag in een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de vergunning van de Amercentrale in Geertuidenberg, die stookt op kolen en biomassa.

De rechtbank vernietigde de vergunning van het bedrijf. De centrale hoeft niet dicht, zoals milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (Mob) had geëist, maar de provincie krijgt een halfjaar de tijd om een nieuw besluit te nemen. De vergunning was in 2019 aangepast omdat de Amercentrale minder gebruikmaakt van kolen en meer van biomassa en de provincie had moeten onderzoeken of de stikstofuitstoot daalt.

In de uitspraak oordeelt de rechtbank hard over de mogelijkheid die het kabinet aan bedrijven biedt om de stikstofuitstoot te verhogen, terwijl die juist omlaag moet, zodat de natuur kan herstellen. Een bedrijf dat nog een oude vergunning heeft liggen, met veel niet gebruikte ruimte voor stikstof-uitstoot, kan die alsnog benutten. De rechtbank stelt in de uitspraak: “Zolang ongelimiteerd gebruik kan worden gemaakt van bestaande rechten uit het verleden is het dweilen met de kraan open”.

‘Kabinet moet in actie komen’

In september vernietigde de rechtbank Midden-Nederland de vergunning voor de bouw van nieuwe ‘emissiearme’ veestallen. Daarin kreeg het kabinet ook al het verwijt de stikstofproblemen en onduidelijke regels op hun beloop te laten: “Het is aan het kabinet en aan de wetgever om in actie te komen voor een oplossing die verder gaat dan een individuele rechtszaak”.

De Raad van State oordeelde tweeënhalf jaar geleden dat de manier waarop Nederland vergunningen verleende aan bedrijven en bouwprojecten in strijd was met de Wet natuurbescherming en Europese richtlijnen, omdat de hoeveelheid stikstof in de natuur te hoog was. Het kabinet heeft getracht dat te repareren, maar het juridisch gesteggel blijft.

