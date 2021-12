Raggen door de natuur op een mountainbike, dat moet kunnen toch? Nee, zegt de rechter

Beleven of beschermen, dat is de kwestie. Op papier lijkt het simpel. De gemeente Westerveld gaf iets te gemakkelijk een vergunning af aan race & mtb club FietsZe voor de aanleg van een mountainbikeroute door enkele natuurgebieden, waaronder het Drents-Friese Wold. De rechter in Groningen legde de aanleg anderhalve week geleden stil en verbood het gebruik van de route. Sindsdien staan er hekken op de paden.

Maar de praktijk is ingewikkelder. De hekken houden niet iedereen tegen en ze bieden ook geen oplossing voor de vraag waar het eigenlijk om draait: moeten we de natuur koesteren en beschermen of kunnen we er naar hartenlust gebruik van maken, ook als dat er wat onstuimig aan toegaat?

FietsZe is drie jaar geleden opgericht om de wielersport ‘in al zijn vormen’ te beoefenen in Vledder en omliggende Drentse dorpen. De vereniging telde al snel een flink aantal leden, die begin dit jaar zijn begonnen met het verwezenlijken van een droom: een eigen mountainbikeroute. Patrick Jansen van bureau Tracks & Trails zette de route uit. Deze gelauwerde mountainbiker is van beroep bosbouwer en hij gebruikt die kennis bij de aanleg en promotie van duurzame routes.

Conflicten tussen fietsers en wandelaars

Dat wekt vertrouwen bij natuurorganisaties, zoals de Maatschappij van Weldadigheid en Staatsbosbeheer, allebei eigenaar van grond in het Drents-Friese Wold, waarover de nieuwe route loopt. Ze lieten de uitwerking, inclusief het aanvragen van een vergunning, over aan de fietsclub. Dat is gebruikelijk, volgens een standaardovereenkomst met de Nederlandse Toer Fiets Unie, legt woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer uit.

Beide organisaties willen conflicten tussen gebruikers vermijden door wandelaars niet meer te confronteren met sportende fietsers. Voor die aanpak, met een aparte crossroute, bestond vorig jaar, bij het verlenen van de vergunning, een groot draagvlak, zegt Maatschappij-directeur Minne Wiersma. De opzet is actieve recreatie aan de randen van de natuurgebieden te houden, zodat er meer rust ontstaat in de kernen, vult Bijl van Staatsbosbeheer aan.

De route door het natuurgebied is aangelegd door Patrick Jansen, bosbouwer. Beeld Don Sars

Natuurorganisaties worstelen vaak met dilemma’s tussen beschermen en beleven. De druk van gebruikers op de natuur neemt toe, zeker nu door de coronapandemie al bijna twee jaar veel andere vormen van vertier beperkt zijn. Intussen groeit echter ook de bedreiging van de natuur door vervuiling met stikstof, CO 2 en chemicaliën, door verkeer, industrie, uitbreidende bebouwing en intensieve landbouw.

Er zijn ook steeds meer particulieren en groepen die van overheden eisen dat ze de Wet natuurbescherming naleven. Dat deden enkele inwoners van Westerveld en de Stichting NatuurAlert, die zich verzet tegen grootschalige kap van bomen en achteruitgang van de biodiversiteit. Zij stapten naar de rechter om de vergunning aan te vechten die Westerveld heeft afgegeven. De natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken vroeg de provincie Drenthe om op te treden, waarna Staatsbosbeheer de werkzaamheden op haar grondgebied stillegde.

Broedplaatsen van vogels verstoord

Volgens de bezwaarmakers had nooit vergunning mogen worden verleend omdat de route deels door beschermd Natura 2000-gebied loopt, leefgebieden van amfibieën en reptielen en broedplaatsen van vogels zijn verstoord, bomen zijn gekapt en struiken gerooid en zoogdieren zullen worden verjaagd. De gemeente is op de stoel gaan zitten van de provincie, die de vergunning had moeten toetsen aan de Wet natuurbescherming, zegt Frits Garretsen van NatuurAlert.

De Westerveldse wethouder Henk Doeven houdt vol dat dit niet nodig was, ook al heeft de rechter vooruitlopend op de uitspraak, die begin januari wordt verwacht, de aanleg van de route stilgelegd en verboden er gebruik van te maken. Doeven baseert zich op een zogeheten quickscan, een vluchtig onderzoek dat in de zomer van 2020 is uitgevoerd in opdracht van FietsZe als ondersteuning van de vergunningsaanvraag.

Volgens Doeven is de quickscan door een gerenommeerd bureau uitgevoerd en is er geen reden te twijfelen aan de conclusies dat toetsing door de provincie niet nodig is, dat er geen negatieve effecten zijn voor Natura 2000-gebied. Ook staat in dat onderzoek dat geen bomen worden gekapt. Mocht de rechter in januari vaststellen dat de vergunning onterecht is verleend, dan ‘betekent dat nogal wat’, zegt de wethouder.

Er wordt toch gefietst op de route

Deskundigen lieten voor de rechter geen spaan heel van de quickscan, die volgens hen berust op slordig bureauonderzoek en veldonderzoek dat bestond uit slechts één fietstocht waarbij de geplande route niet volledig kon worden gevolgd omdat die nog niet was uitgezet. De conclusie dat de route niet leidt tot negatieve effecten is absoluut onjuist en niet goed getoetst, zegt bioloog Edo van Uchelen. Verschillende constateringen in de scan schreeuwen om nader onderzoek, oordeelt ecoloog Henk Baptist.

Eikenhouten vlonder langs een ven. Beeld Don Sars

NatuurAlert heeft inmiddels bij de rechtbank aangedrongen op het instellen van een dwangsom, omdat de geplaatste hekken de mountainbikeroute niet goed afsluiten en er toch op wordt gefietst. Ook is een houten vlonder afgemaakt nadat de rechter de werkzaamheden had stilgelegd. Deze vlonder van 200 meter voert langs een ven dat voorheen niet voor publiek toegankelijk was en hij ontbreekt in de quickscan, schrijft de advocaat van de stichting aan de rechtbank.

Voor NatuurAlert staat de mountainbikeroute bij Vledder niet op zichzelf. Eerder tekende de stichting bij de provincie Overijssel bezwaar aan tegen een populaire route op de Sallandse Heuvelrug, waar volgens reptielenbeschermer Anton van Beek jaarlijks honderden reptielen worden doodgereden en fietsers broed- en leefgebieden verstoren. Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap vroeg de provincie Gelderland vorig jaar om vier routes door de bossen bij Nijmegen op te heffen om het vliegend hert te beschermen.

Frits Garretsen van NatuurAlert benadrukt dat zijn organisatie niets heeft tegen mountainbikers, maar wel tegen routes door beschermd natuurgebied. Staatsbosbeheer gaat na de rechtszaak nog eens kritisch kijken naar de eigen opstelling, belooft woordvoerder Bijl. Wethouder Doeven zegt dat beschermen altijd voorgaat, maar dat beleven ook belangrijk is. Fietsers gaan toch de natuur in, stelt hij vast. Om te voorkomen dat ze schade aanrichten, kun je dat beter reguleren.

De vereniging FietsZe en de opsteller van de quickscan hebben niet gereageerd op verzoeken van Trouw om een reactie.

Verhuis mountainbikers naar oude stortbergen en geluidswallen, daar richten ze geen schade aan

De afgelopen jaren – en vooral tijdens corona – is de mountainbikesport in Nederland spectaculair gegroeid. En omdat er nou eenmaal veel reliëf in natuurgebieden ligt, en je verder bijna nergens in mag, komen de sporters vooral daar terecht.

Natuurorganisatie wil dat mountainbikeroute sluit: te veel hagedissen platgereden

Een mountainbikeroute op de Sallandse Heuvelrug moet binnen twee weken dicht, eist de natuurorganisatie Natuur Alert. Fietsers rijden er veel reptielen dood en verstoren broedgebieden van nachtzwaluw en korhoen.

Kun je gelijktijdig de natuur beschermen en er recreëren?

Dit is geen vergissing. Ze heten écht allebei Patrick Jansen, zijn beiden 49, geen familie. Ze werken ook allebei in Wageningen, waar ze bosbouw hebben gestudeerd. Ze hebben beiden een warm kloppend hart voor duurzaam natuurbeleid, maar verder staan ze redelijk tegenover elkaar.